Hot Wheels Unleashed, nuovo gameplay trailer per l'ambientazione "Skatepark"

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Mattel e Milestone hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di gioco di Hot Wheels Unleashed che svela la sua quarta incredibile ambientazione, lo Skatepark.

Lo Skatepark è il palcoscenico con il più grande spazio a disposizione per liberare la creatività e costruire piste, proprio per l'assenza di arredi e pareti. I giocatori possono utilizzare rampe, ringhiere e travi per creare i loro percorsi folli. Questa ambientazione unica offre discese mozzafiato dell'Halfpipe, tunnel oscuri all'interno delle prese d'aria ed un enorme campo da basket:

Sono già stati svelati altri 3 ambienti: il Garage buio e arrugginito, con il suo mood underground, lo Skyscraper, un cantiere che metterà alla prova la paura dell'altezza dei giocatori e il College Campus, dove i giocatori potranno costruire piste in un tipico college americano.

Il nuovo video di gameplay ha anche svelato sette nuovi veicoli degli oltre 60 disponibili al Day 1. Ovvero: Bad to the Blade, Hot Wheels High, Veloci-Racer, Solid Muscle, Tur-Bone Charged, Roller Toaster, Time Attaxi.

Ulteriori location e veicoli saranno rivelati nei prossimi mesi.

Spunti di lettura:

Mattel e Milestone annunciano Hot Wheels Unleashed

Hot Wheels Unleashed, Milestone svela il primo trailer gameplay

Hot Wheels Unleashed, disponibile un nuovo gameplay trailer per l'ambientazione "Grattacielo"

Hot Wheels Unleashed, nuovo gameplay trailer per l'ambientazione "College Campus"