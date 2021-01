HP al CES 2021, il futuro dell'innovazione dei PC è adesso

Il PC non è mai stato così essenziale come in questi ultimi mesi, durante i quali sono emersi nuovi scenari d'uso proprio come conseguenza della pandemia COVID-19, con metà dei dipendenti a livello globale che si trova ancora a lavorare a distanza.

Per questo motivo, nel corso del CES 2021 HP presenta nuove soluzioni e dispositivi progettati per supportare ambienti di lavoro ibridi.

Sulla base di una ricerca condotta da HP, dall'inizio della pandemia si è registrato un importante incremento settimanale del tempo di utilizzo dei PC. E in alcuni casi, ciò ha comportato un aumento della creatività, ad esempio fotografia, produzione di storie o articoli e live streaming sono le tre attività principali svolte dagli utenti.

Ma lavorare da casa non è semplice per tutti, infatti solo il 30% dispone di uno spazio da poter dedicare alla propria attività. Eppure, il 72% dei knowledge worker desidera proseguire nel modello ibrido di ufficio a distanza e il 48% della Gen Z sta valutando la possibilità di ampliare la propria attività freelance in futuro, richiedendo soluzioni con caratteristiche di collaborazione e micromobilità migliorate.

"Il PC non è mai stato così essenziale per imparare, lavorare, rimanere connessi o divertirsi come oggi, ma ciò che è fondamentale per noi sono le persone. In HP il motore dell'innovazione parte proprio da loro, guardando oltre i dispositivi che le persone utilizzano per concentrarci su come possiamo realmente migliorare la loro experience - dal software che fornisce il controllo dell'illuminazione per le videochiamate, alle periferiche che abilitano un'esperienza personalizzata, fino ai servizi che possono rendere più facile il monitoraggio e la gestione dei diversi dispositivi" ha commentato Giampiero Savorelli, Amministratore Delegato HP Italy.

