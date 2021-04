HP annuncia il nuovo HP Chromebook x360 14, con CPU Intel Core i5 di 11a generazione

HP ha presentato HP Chromebook x360 14c, il nuovo convertibile della sua gamma in continua espansione. Pensato per coloro che sono alla ricerca di prestazioni e versatilità per il multitasking, questo Chromebook è dedicato al creator occasionale, remote worker o genitore riscoperto insegnante.

La crescente diffusione dei Chromebook nell'ultimo anno non rappresenta una sorpresa: i consumatori li utilizzano sempre più per il lavoro da casa e per esigenze aziendali. Dotati di processori Intel Core i5 di 11a generazione e SSD PCIe fino a 256 GB, garantiscono performance ancora più veloci.

La durata della batteria, fino a 10,5 ore, e Wi-Fi 6 consentono di rimanere connessi più a lungo e in modo più sicuro. Con le numerose video call quotidiane, la Privacy Camera Switch integrata garantisce la privacy quando necessario.

Nell’ultimo anno è aumentato anche l’utilizzo dei dispositivi per l’intrattenimento in ambito gaming, streaming video e musica. Il nuovo Chromebook x360 14c è dotato di un display FHD Corning Gorilla Glass da 14 pollici di diagonale con micro bordi su tre lati e un rapporto screen-to-body dell'88%. Il display touch è abilitato alla USI Pen per una maggiore creatività e due altoparlanti up-firing con Audio by Bang & Olufsen assicurano un'esperienza di intrattenimento più coinvolgente.

Chromebook x360 14 fa parte del portafoglio PC più sostenibile del settore con una certificazione EPEAT Gold. Il suo design premium è caratterizzato da una cover realizzata in alluminio riciclato senza soluzione di continuità; altri componenti del laptop utilizzano inoltre materiali riciclati, compresa la plastica potenzialmente destinata agli oceani.

Con uno spessore di soli 17,95 mm, è possibile portarsi il lavoro, o il gioco, ovunque si vada. Il moderno touchpad di grandi dimensioni e il comodo lettore di impronte digitali aggiungono ulteriori funzionalità alla tastiera retroilluminata full-size.

Con una transition senza soluzione di continuità dal dispositivo mobile Android, il Chromebook x360 14c offre un logon rapido e l'accesso ai contenuti condivisi tra i dispositivi. Dispone inoltre delle applicazioni più amate da Google Play Store, permette l'accesso ai compiti da Google Classroom e ai giochi preferiti dal servizio Stadia Streaming Game.

HP Chromebook x360 14 sarà disponibile entro l’estate, a partire da 749,00€.