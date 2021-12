HP, le Cybersecurity Prediction per il 2022

Mentre il 2021 volge al termine, HP condivide le riflessioni di alcuni esperti e consulenti dell'azienda in merito ai principali rischi in ambito sicurezza. Dai ransomware pile-on ai TTP della supply chain, exploit di firmware automatizzati e attacchi mirati ai dipendenti che lavorano in modalità ibrida: il panorama delle minacce previste per il 2022 è destinato a evolversi a un ritmo preoccupante.

I principali key trend a cui prestare attenzione sono:

L'aumento degli attacchi alla supply chain del software potrebbe portare a un più alto numero di potenziali vittime di alto profilo

Le gang ransomware potrebbero mettere in pericolo molte persone e attuare pratiche di 'pile-on'

Il potenziamento degli attacchi al firmware indebolirà le barriere all'ingresso

Il lavoro ibrido creerà maggiori opportunità per attaccare gli utenti

"Il passaggio al lavoro ibrido ha generato enormi sfide per le aziende; in base agli ultimi dati, in l'Italia abbiamo registrato numerosi attacchi a enti pubblici, mentre quelli attuati nei confronti di soggetti privati hanno riguardato per lo più il settore bancario, farmaceutico e sanitario, e dei servizi IT. Secondo un recente report di HP Wolf Security, il volume globale di attacchi informatici è aumentato del 238% durante il Covid, periodo nel quale gli hacker hanno preso di mira proprio i dispositivi dei lavoratori da remoto - commenta Giampiero Savorelli AD HP Italy "Per aumentare la sicurezza del workplace le aziende dovranno partire dalla protezione del dispositivo endpoint. Ciò richiede device secure-by-design, progettati per essere resilienti e che consentano ai sistemi di essere ripristinati rapidamente quando vengono attaccati, contenendo e neutralizzando le minacce informatiche. Le aziende che sono proattive nell'adottare un approccio "protection-first" per la sicurezza dell'endpoint saranno un passo avanti ai criminali informatici, assicurando così il futuro del lavoro".

In questo scenario, HP Wolf Security può fornire alle aziende il supporto necessario per difendersi dalla moltitudine di nuovi attacchi e rischi che dovranno affrontare nel 2022. Unendo il software hardware-enforced con le funzionalità di sicurezza per gli endpoint leader di settore, HP Wolf Security offre un'ampia difesa e una maggiore protezione, privacy e intelligence sulle minacce, raccogliendo dati sull'endpoint per aiutare a proteggere l'azienda nel suo complesso.

Maggiori dettagli sono disponibili al blog post HP.