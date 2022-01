HP presenta ENVY Inspire con HP+, nuova stampante all-around per uso domestico

HP presenta HP ENVY Inspire con HP+. Quasi l'86% delle famiglie utilizza la propria stampante nella vita di tutti i giorni – ENVY Inspire è progettata per soddisfare le loro esigenze in costante evoluzione mentre lavorano, studiano e creano nuovi ricordi.

"ENVY Inspire nasce sulla base dell’esperienza diretta di ciò che la nuova normalità richiede, poichè il team di progettazione si trovava a lavorare da remoto durante la pandemia", ha affermato Rossella Campaniello Printing System Business Director di HP Italy "Coniuga i nostri migliori prodotti, inchiostri fotografici e servizi - con HP+, la soluzione di stampa intelligente, la nostra migliore App HP Smart 5, l'innovativo sistema di approvvigionamento HP Instant Ink - offrendo alle famiglie il nostro sistema di home printing più versatile".

Oltre al lavoro e all’apprendimento, ENVY Inspire permette alle famiglie di conservare i ricordi più importanti grazie alle nuove funzionalità di stampa fotografica HP, uniche nel loro genere, come la stampa fronte-retro personalizzata, l’aggiunta automatica di data e luogo, e qualità true-to-phone in formati moderni, e social-friendly, come panorama e square. Gli utenti possono anche scegliere tra una vasta gamma di modelli disponibili in HP Smart App per creare biglietti d'auguri, ricordi e altro ancora. Perfetto per il 72% delle famiglie che prevedono nel 2022 di viaggiare di più rispetto agli ultimi cinque anni.

Altre caratteristiche principali di HP ENVY Inspire includono:

Abilitato HP+, per offrire il sistema di stampa tra i più smart SMART PRINTER - Stampare da qualsiasi luogo: tutti possono accedere in modo sicuro alla stampante, inviare e archiviare file e stampare da casa o ovunque ci si trovi utilizzando HP Smart App su qualsiasi dispositivo.



SMART INK - Mai senza inchiostro: consente di risparmiare fino al 50% sull'inchiostro.

Scegliendo HP+ si avranno 6 mesi di HP Instant Ink e 1 anno extra di garanzia HP con l'utilizzo di inchiostro originale HP.

SMART APP - Funzionalità extra: HP+ ottiene il meglio da HP Smart App. Dai documenti di casa ai compiti, l'app HP Smart permette di eseguire la scansione avanzata di libri, ricevute multiple e archiviare file modificabili e ricercabili.



SMART PER IL PIANETA - Stampare con un obiettivo: Per ogni pagina stampata con HP+, HP protegge o conserva le foreste in egual misura.

Nuove funzionalità friendly per la vita ibrida Progettata con "quiet mode" per chi lavora, studia e crea da casa.



Include il nuovo Smart Driver, che reindirizza automaticamente i lavori di stampa indipendentemente che si sia connessi a una rete WiFi, o a una VPN.

Design moderno per adattarsi a qualsiasi ambiente domestico Design attentamente studiato e sostenibile per adattarsi ai diversi ambienti domestici con opzioni di colore neutro e realizzato con oltre il 45% di plastica riciclata.



I prezzi e maggiori informazioni sono disponibili al link hp.com/envyprinters.