HP presenta i nuovi dispositivi Windows 11

HP annuncia oggi i suoi nuovi dispositivi, display e accessori che rispondono alle esigenze degli utenti di avere a disposizione una tecnologia che permette loro di alternare – in maniera immediata e diretta - produttività, creatività, intrattenimento e collaboration – ovunque si trovino.

I PC sono più importanti che mai per adattarsi ai nuovi stili di vita. Secondo un recente studio HP, il 36% degli intervistati afferma che continuerà a guardare TV, film e video tanto quanto nel 2020. Un terzo degli utenti si aspetta di continuare a usare il proprio PC per le videochiamate per connettersi agli altri, per fare riunioni o anche happy hour con gli amici. Il 73% degli intervistati desidera un dispositivo che offra potenza e funzionalità professionali per esprimere la propria creatività

News Highlights:

PC Laptop HP Spectre x360 16" 2-in-1: dotato di una fotocamera a infrarossi 5 MP, con funzionalità smart per migliorarne l'utilizzo in ogni situazione di illuminazione, è il primo notebook consumer HP realizzato con alluminio CNC riciclato.

Desktop PC HP ENVY 34" All-in-One: progettato dai creator per i creator, offre un pannello calibrato in fabbrica per migliorare la resa dei colori, e una fotocamera magnetica removibile per angolazioni ottimali o per condividere contenuti nel proprio spazio di lavoro.

Tablet PC HP 11": dispositivo portatile e compagno ideale per la moderna vita ibrida, dotato di una fotocamera orientabile da 13MP, è in grado di assicurare la massima produttività grazie alla sua tastiera magnetica removibile, che ne permette il funzionamento sia in modalità verticale che orizzontale.

HP Palette: uno spazio di lavoro digitale per creare e condividere contenuti in modo più facile e veloce, semplificare il flusso creativo e sperimentare la collaboration tra dispositivi.

