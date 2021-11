HP presenta il nuovo monitor gaming OMEN 27c

HP ha annunciato l'ultima novità del portafoglio OMEN - OMEN 27c Gaming Monitor. Disponibile a partire da fine 2021 a 539.99€, questo monitor è ideale per i gamer più appassionati e competitivi.

Caratterizzato da un'incredibile curvatura, OMEN 27c offre un'immersività senza precedenti ed è stato premiato con il Good Design Award by the Japan Institute of Design per il design e la funzionalità di livello superiore.

OMEN 27c è anche il primo monitor gaming curvo 1000R certificato Eyesafe al mondo, che consente sessioni di gioco più lunghe riducendo notevolmente l'affaticamento degli occhi. Grazie alla combinazione della tecnologia del pannello VA, HDR 400, DCI-P3 92% gamma di colori e la risoluzione Quad HD, i gamer possono contare su immagini mozzafiato supportate ulteriormente dalla frequenza di aggiornamento 240Hz con tempo di risposta 1ms e certificazione AMD FreeSync Premium Pro.

Anche i gamer più competitivi potranno sperimentare il passaggio al curvo come una soluzione senza compromessi. Dal punto di vista del software, OMEN 27c offre le ultime e più avanzate funzionalità di OMEN Gaming Hub, come il mirino dinamico, che cambia colore in base all'ambiente, insieme a 248 opzioni di personalizzazione in termini di forma e colore.

Shadow Vision esalta i dettagli delle aree scure, in modo da non perdere gli indizi cruciali in un dungeon buio, mentre Edge Precision attenua e perfeziona le immagini più chiare all'interno del gioco.

Per i gamer amanti delle console, questo monitor è plug and play ready con PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch, con oltre 140 test condotti. É sufficiente collegare il monitor attraverso il cavo HDMI e iniziare a giocare.