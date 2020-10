HP presenta il nuovo Spectre x360 14

HP ha presentato HP Spectre x360 14, che offre la capacità di visualizzazione di un dispositivo da 15 pollici con la mobilità di form factor di 13,5 pollici per garantire la massima esperienza di navigazione, lettura, editing e visualizzazione. È stato inoltre annunciato l’ampliamento della linea di processori Intel Core di 11° generazione di HP Spectre e HP ENVY, con un notevole aumento delle prestazioni e una maggiore durata della batteria che consente un perfetto stile di vita lavorativo anche da casa.

Il PC è uno strumento essenziale per i molti professionisti – e non solo - che lavoreranno da casa nel prossimo futuro. Ed è sempre più necessario che i dispositivi personali siano flessibili, esattamente come l’ambiente in cui gli utenti si trovano a lavorare o imparare. Meno di un terzo di questi può contare su un ufficio la cui porta può essere chiusa, rendendo così i salotti, le camere da letto e le cucine i “nuovi uffici aperti” del 2020. HP sta progettando dispositivi adattivi e smart proprio come il nuovo HP Spectre x360 14, grazie all'uso di funzioni intelligenti - come la gestione delle prestazioni e le nuove caratteristiche audio basate sull'IA – in grado di anticipare tutte le possibili esigenze dell'utente.

"L’On-the-go computing assume un nuovo significato in quanto gli utenti di oggi richiedono dispositivi in grado di adattarsi a una varietà di utilizzi e ambienti all'interno delle abitazioni", ha detto Giampiero Savorelli, Category Director Personal Systems Southern Europe, HP "HP risponde in tempo reale alle esigenze dei propri utenti, offrendo il nuovo Spectre - progettato per adattarsi e anticiparne senza soluzione di continuità le necessità e le richieste, da funzionalità audio intelligenti come l’AI Noise Removal per chiamate Zoom più immersive e coinvolgenti a soluzioni come Smart Sense che regolano automaticamente le impostazioni del dispositivo per migliorarne le prestazioni".

Il nuovo HP Spectre x360 14 completa la gamma, con le più recenti funzionalità intelligenti che si adattano all'utente per offrire il massimo della produttività.

HP Spectre x360 14: La bellezza incontra l'intelligenza adattiva e prestazioni senza limiti

Il design a doppia smussatura e il taglio ottenuto grazie alla lavorazione di precisione dell'alluminio CNC, definisce il portafoglio Spectre, unitamente alle proposte cromatiche Nightfall Black con dettagli Copper Luxe, Poseidon Blue con dettagli Pale Brass e Natural Silver . Altre caratteristiche distintive del dispositivo sono:

• Il primo Spectre x360 con un display in formato 3:2 , HP Spectre x360 14 offre circa il 20% in più di spazio di visualizzazione verticale rispetto ad un modello con un rapporto di 16:9 - perfetto per la navigazione, la lettura e la modifica dei contenuti per una maggiore produttività ed efficienza. È come lavorare con un foglio di carta formato A4 sui cui scrivere facilmente, firmare documenti o disegnare idee in digitale.

• Un rapporto screen-to-body del 90,33% (STBR) e una calibrazione del colore al 100% con un Delta E inferiore a due per colori precisi e realistici.

• Display OLED opzionale per un incredibile rapporto di contrasto di 1.000.000:1 un'ampia gamma di colori DCI-P3 al 100% per effetti cromatici più brillanti e ricchi sullo schermo. Per limitare l’esposizione alle dannose luci blu, il pannello OLED modifica la visualizzazione del display per ridurre la luce blu, e fornisce colori ancora più vivaci e vividi su HP Spectre x360 14, che viene offerto con le certificazioni TUV e Eyesafe .

• Il primo Spectre con una tastiera all-in-one dotata di tasto di accensione, un nuovo tasto per l’attivazione della fotocamera, HP Command Center, un microfono disattivabile e un lettore di impronte digitali .

• Certificato Energy Star e EPEAT Gold, HP Spectre x360 14 si aggiunge al portafoglio PC più eco-sostenibile di HP , con più di 100 prodotti registrati EPEAT Gold in più di 19 paesi - più di qualsiasi altra azienda del settore IT. L'uso innovativo di materiali naturali e rinnovabili per realizzare la tastiera dello Spectre X360 14 riduce l'equivalente di quasi 600 kg di combustibile bruciato in emissioni di CO2 durante il ciclo di vita del dispositivo . Inoltre, l'imballaggio utilizza fibra stampata biodegradabile al posto della schiuma di plastica .

• Progettato in collaborazione con Intel, HP Spectre x360 14 è stato testato e ottimizzato per soddisfare i requisiti della piattaforma Intel Evo , assicurando che soddisfi le specifiche hardware di Intel e i target in materia di experience in termini di reattività, riattivazione istantanea, durata della batteria e velocità di ricarica. HP Spectre x360 14 viene offerto con l'ultimo processore Intel Core di 11a generazione che offre un miglioramento delle performance del 34% , e un aumento del 79% delle prestazioni con la grafica integrata Intel Iris Xe rispetto allo Spectre x360 13 dell'anno scorso.

Con un massimo di 17 ore di durata della batteria , questo dispositivo è l’alleato perfetto per il lavoro da casa che richiede inoltre richiede una connessione veloce e costante. HP Spectre x360 14 offre una velocità di connessione 3 volte superiore con Wi-Fi 6 e supporto Bluetooth 5.0. Il device supporta anche Thunderbolt4 per una rapida segnalazione delle frequenze di trasmissione dati per inviare e ricevere file di grandi dimensioni come video, foto e film in pochi secondi. Grazie a HP Quick Drop è possibile trasferire senza problemi i file tra dispositivi e sistemi operativi. Con il supporto magnetico per HP MPP 2.0 Tilt Pen, HP Spectre x360 14 è perfetto per la creazione e certificato Adobe Fresco, con applicazioni in Adobe Creative Cloud, Premiere Rush, Premiere Pro, Creative Cloud Photography Plan e Acrobat Standard gratuito per un periodo di prova di 30 giorni .

Lo Spectre x360 14 offre una serie di funzioni intelligenti e capacità software progettate per adattarsi perfettamente alle attività e alle applicazioni utilizzate dall’utente in un determinato momento. Queste caratteristiche includono:

• Gestione intelligente dell'alimentazione per ottimizzare la produttività con funzioni più smart di rilevamento in-bag utilizzando Intel Dynamic Tuning per evitare il surriscaldamento e il consumo della batteria quando il dispositivo è in una borsa, e un veloce accesso ai tasti di scelta rapida sulla tastiera all-in-one per HP Command Center per selezionare facilmente funzioni come la modalità Power Saver. Contribuisce a preservare la batteria con Adaptive Battery Optimizer.

• Focus Mode per il multitasking e la produttività, oscura le applicazioni in background non in uso e mantiene luminosa l'applicazione che si sta utilizzando. Questa funzione, che mantiene più a lungo la durata della batteria e che oscura anche le parti dello schermo che non sono in uso, è ottima anche per la privacy.

• AI Noise Removal con Intel GNA 2.0 per l’eliminazione adattiva intelligente del rumore, silenzia automaticamente qualsiasi rumore di fondo delle applicazioni di comunicazione come Microsoft Teams e Zoom e le uscite e gli ingressi audio come gli altoparlanti, le cuffie e il microfono.

• Smart Sense in HP Command Center, ottimizza e adatta il sistema per le prestazioni, l'acustica e la temperatura in modo automatico, in base all'applicazione utilizzata e al posizionamento del laptop.

• Auto Color, la più recente impostazione di HP Display Control, passa automaticamente allo spazio colore ottimale per offrire la migliore esperienza di visualizzazione in base ai contenuti. In questo modo il dispositivo passerà dallo spazio colore DCI-P3 durante la visione di un film, a sRGB per la navigazione in Internet, ad Adobe RGB durante la stampa e l'imaging.

HP Spectre x360 14 è il primo laptop ad utilizzare una keyboard scissor realizzata in materiale naturale e rinnovabile.

PC Premium di prossima generazione: Versatilità per infinite possibilità con potenza e connettività

Da questo autunno saranno disponibili anche alcuni notebook HP Spectre e HP ENVY con processori Intel Core di 11° generazione, grafica Intel Iris Xe e verifica della piattaforma Intel Evo15, progettati per gli utenti che cercano il meglio in termini di prestazioni, versatilità e mobilità per le loro attività digitali. Questi dispositivi includono:

• HP Spectre x360 13: il convertibile mobile ancora più potente con i processori Intel Core di 11a generazione e la grafica Intel Iris Xe, con un miglioramento del 35% delle prestazioni della CPU rispetto alla generazione precedente in grado di affrontare attività come il fotoritocco o la creazione 3D , e offre fino a 16,5 ore di autonomia della batteria19.

• HP ENVY x360 13: Disponibile per la prima volta con processori Intel Core di 11a generazione e grafica Intel Iris Xe, il design adattivo e mobile di questo PC convertibile è perfetto per i creator che lavorano da casa, con il supporto HP MPP 2.0 Tilt Pen, fino a 12,75 ore di durata della batteria19, e funzionalità per la privacy come l’oscuratore della fotocamera, il lettore di impronte digitali, il microfono disattivabile e il tasto HP Sure View integrato nella tastiera all-in-one.

• HP ENVY 13: Aggiornato con processori Intel Core di 11a generazione e grafica Intel Iris Xe, questo creativo, elegante e potente dispositivo è caratterizzato da un rapporto screen-to-body dell'88%, fino a 13 ore di durata della batteria19, display UHD fino a 4K , velocità di segnalazione dati e uscita display 5K con Thunderbolt 4 e connettività Wi-Fi 6 .

Disponibile per la prima volta con i processori Intel Core, HP ENVY x360 13 in versione pale gold è la soluzione perfetta per i professionisti che vogliono creare in movimento, con il supporto HPMPP2.0 Tilt Pen e fino a 12,75 ore di durata della batteria

Prezzi e disponibilità:

• HP Spectre x360 14” sarà disponibile da dicembre al prezzo di partenza di 1.499,99€

• HP Spectre x360 13” sarà disponibile da dicembre al prezzo di partenza di 1349.99€, senza configurazione 5G

• HP ENVY 13 sarà disponibile da dicembre per la versione Intel con un prezzo di partenza di 949.99€