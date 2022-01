HP svela la nuova gamma di desktop OMEN al CES 2022

HP Inc. ha rivelato oggi la sua più recente gamma di giochi con il rivoluzionario desktop OMEN 45L, il raffinato desktop OMEN 25L, il potente Victus di HP 15L Desktop e il primo monitor di gioco HP OMEN 27u 4K pronto per console di nuova generazione. La società ha anche aggiornato i suoi laptop OMEN 16 e 17 e ha introdotto un nuovo piano di copertura per proteggere l'ecosistema di gioco di un giocatore.

Il gioco non è solo in crescita, è una parte in continua evoluzione della cultura odierna che ha portato 2,7 miliardi di persone a collegarsi - quasi il 35% della popolazione globale. Le donne stanno giocando un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella progressione di questo spazio, costituendo il 60% di tutti i nuovi giocatori. Nel frattempo, il 30% dei nuovi giocatori ha meno di 252 anni, a dimostrazione del fatto che si è affermato come una forma generazionale di intrattenimento e connessione sociale tramandata.

In effetti, l'aspetto sociale alla base del gioco è una ragione principale per giocare con l'84% dei giocatori che afferma di giocare per connettersi con altri con interessi simili2, l'80% utilizza il gioco per incontrare nuove persone e il 77% gioca per dire in contatto con gli amici .

"Con più persone che giocano come mai prima d'ora, i giocatori non sono mai stati più diversi o accesi per prodotti che soddisfano le loro esigenze di personalizzazione e personalizzazione", ha affermato Josephine Tan, Global Head e General Manager, Consumer PCs presso HP Inc. "Dal nostro potente desktop torri al nostro monitor 4K pronto per la console di nuova generazione e al piano di copertura dell'ecosistema definitivo, la nostra gamma CES è stata progettata per mantenere i giocatori social, connessi e intrattenuti con un incredibile ecosistema hardware e software che riflette le loro esigenze individuali."

PROGRESSIONE NEL DESKTOP GAMING

Il desktop OMEN 45L fa scalpore con una rivoluzionaria soluzione di raffreddamento della CPU brevettata chiamata OMEN Cryo Chamber. Questo scomparto è situato fino a 43 mm sopra l'interno della torre principale e ospita un dispositivo di raffreddamento a liquido AiO fino a 360 mm, che si traduce in temperature della CPU inferiori di 6°C a pieno carico rispetto a un modello identico senza questa funzione. Funziona aspirando aria ambiente più fredda dall'esterno del desktop per raffreddare il radiatore invece di utilizzare l'aria all'interno principale riscaldata attivamente dalla CPU, dalla GPU e da altri componenti. Per coloro che scelgono di optare per un design a torre più tradizionale, il desktop OMEN 40L rilasciato di recente ha la stessa configurabilità del fratello maggiore, senza OMEN Cryo Chamber e una ventola da 120 mm in meno, il che si traduce in un ingombro verticale leggermente più piccolo.

Funzionalità aggiuntive del desktop OMEN 45L:

Prestazioni eccezionali: guarda i mondi virtuali prendere vita con un massimo di una GPU NVIDIA GeForce RTX 3090 con memoria GDDR6X da 24 GB o un AMD Radeon RX 6700 XT con la nuovissima tecnologia Infinity Cache, entrambi con un design visivo OMEN unico. Il gameplay scorre in modo estremamente fluido con i più recenti processori Intel Core i9-12900K di dodicesima generazione o processori AMD Ryzen 9 5900X a 8 core entrambi rivestiti con Shin-Etsu MicroSi Extreme Thermal Paste. Viene fornito con Windows 117 per la migliore esperienza di gioco per PC.

Componenti di alto livello: giochi multitasking e una moltitudine di app con un massimo di 64 GB di memoria HyperX DDR4 a 3733 MHz e forniscono ai giochi l'accesso rapido alle risorse di cui hanno bisogno con fino a 2 unità SSD PCIe NVMe M.2 WD Black 8 da 2x fino a supporto di archiviazione aggiuntivo per 2 SSD SATA da 2,5 e 2 dischi rigidi SATA da 3,5 pollici. L'alimentazione stabile e affidabile fluisce nel PC con un alimentatore Cooler Master 80 PLUS Gold ATX fino a 800 W per mantenere i giochi in esecuzione e il ciclo RGB. Gli interni si mantengono freschi con 7 ventole Cooler Master da 120 mm con supporto per l'illuminazione ARGB che può essere controllata all'interno di OMEN Gaming Hub.

Grande gioia: l'aggiornamento dei componenti non potrebbe essere più semplice grazie ai pannelli frontali e laterali senza attrezzi con serrature laterali per mantenere i pannelli al sicuro. Lo chassis supporta anche una scheda madre ATX completa, una scheda grafica a tre slot a lunghezza intera e un alimentatore ATX fino a 200 mm.

Controllo definitivo: viene fornito con OMEN Gaming Hub preinstallato per sfruttare potenti funzionalità interne come Undervolting9, Performance Mode, Network Booster e System Vitals per aiutare i giochi a funzionare in modo sublime. Inoltre, l'accesso ad altre funzionalità, come Coaching, Rewards, Oasis Live e OMEN Light Studio, migliora le esperienze di gioco in modi nuovi ed entusiasmanti.

L'OMEN Cryo Chamber per il desktop OMEN 45L può essere utilizzato anche come maniglia per spostare facilmente l'unità, proprio come una certa console di gioco del passato.

FAI DA TE COMPLETO A PORTATA DI MANO

Gli appassionati che amano realizzare il fai-da-te da zero di un computer costituivano il 19% del mercato totale dell'hardware di gioco per PC rispetto a sistemi e periferiche di marca solo due anni fa. Per supportare questo segmento critico, la custodia OMEN 45L ATX, completa dell'innovativa OMEN Cryo Chamber, sarà disponibile per l'acquisto nelle prossime settimane.

PROGETTATO PER PRESTAZIONI DI GIOCO ED ESPANDIBILITÀ

Introdotto la scorsa primavera, il desktop OMEN 25L ha offerto ai giocatori una torre reimmaginata con termiche raffinate e un design senza attrezzi in una torre semplice ma elegante. Oggi l'estetica del desktop è ulteriormente migliorata con un'opzione di colore Ceramic White molto richiesta, la prima per un desktop OMEN, insieme a un pannello laterale in vetro temperato opzionale per evidenziare gli splendidi interni, che dispongono di illuminazione RGB tramite OMEN Gaming Hub. Le termiche sono state ulteriormente migliorate con l'aggiunta di una ventola frontale da 120 mm. Potenti come non mai, i giocatori possono affrontare gli ultimi successi con la grafica alimentata fino alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 o fino alla scheda grafica AMD Radeon RX 6700 XT. Se abbinato alla potenza di elaborazione degli ultimi processori Intel Core i7 di dodicesima generazione o fino agli ultimi processori AMD Ryzen, questo desktop è pronto per gestire qualsiasi gioco.

Il desktop OMEN 25L continua a soddisfare l'aggiornabilità fai-da-te con spazio per una scheda madre Micro ATX standard del settore, due slot SSD PCIeGen M.2 + un vassoio di archiviazione 2.5/3.5, tre posizioni delle ventole, quattro slot DIMM di memoria DDR4 e fino a 155 m Alimentatore ATX.

GIOCO ELEVATO PER QUALSIASI STILE DI VITA

Con la rivelazione di Victus da parte di HP all'inizio di quest'estate, ai giocatori è stato presentato un marchio che si concentra sull'aiutare chiunque a superare l'ordinario nelle proprie avventure di gioco. Il Victus by HP 15L Desktop è il primo desktop della linea e presenta un design compatto con due opzioni di colore in Mica Silver e Ceramic White, insieme all'introduzione dell'accattivante logo RGB "infinity mirror" personalizzabile che farà sicuramente fermare chiunque e sguardo. Completo di potenza interna stellare fino a NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti o fino alla scheda grafica AMD Radeon RX 6600 XT. Nel frattempo, i nuovi processori Intel Core i7 di dodicesima generazione5 o fino ai più recenti processori AMD Ryzen7 serie 5000G6 e fino a 32 GB di RAM DDR4 assicurano che i giocatori non saltino un colpo.

Victus by HP 15L utilizza un design focalizzato sulla sostenibilità che include plastica riciclata post-consumo nella cornice, vernice a base d'acqua, oltre ad essere certificato Energy Star e EPEAT Silver Registered.

CONSOLE PRONTA IN GLORIOSI 4K

Il monitor da gioco OMEN 27u 4K debutta come primo monitor da gioco plug-and-play pronto per la console di nuova generazione sia HDMI 2.1 di OMEN. Il mercato dei giochi 4K è in rapida espansione con una crescita anno su anno del 257% negli Stati Uniti, del 237% in APJ e del 185% in EMEA, mentre 6 giocatori su 10 controllano se i loro monitor sono compatibili con la loro console durante il processo di acquisto14. Con il 47% di tutti i monitor da gioco proiettati a 144 Hz nel 202115, questo monitor offre lo standard in crescita con una frequenza di aggiornamento di 1 ms, il tutto mentre sfoggia la bellezza dei giochi 4K UHD. Le funzionalità e i dettagli estesi includono:

Immagini spettacolari: dimentica lo screen tearing con la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro16 che garantisce una bassa latenza con ampi intervalli di frequenza di aggiornamento adattiva. Immergiti nell'azione e guarda un gameplay più vivace e colorato tramite la tecnologia del pannello IPS oxide con VESA DisplayHDR 400, DCI-P3 95%, luminosità di 450 nit e vero colore a 8 bit per vedere i giochi come previsto dagli sviluppatori.

Pronto per la console di nuova generazione: riproduci rapidamente titoli esclusivi per PS5 e Xbox Series X acclamati dalla critica nel modo migliore grazie al supporto per 4K, 120 Hz e VESA DisplayHDR 400 semplicemente collegandoli al monitor con un cavo HDMI 2.1 e accendendo. Anche Nintendo Switch è supportato alle sue specifiche massime. Il gioco su console rapido e semplice è ulteriormente migliorato con altoparlanti integrati che arrivano per la prima volta su un monitor OMEN in modo che i giocatori possano entrare direttamente nel gioco.

Gioca in modo più rilassato: questo è il primo monitor di OMEN a essere dotato di un design con micro-cornice su quattro lati, che conferisce allo schermo un'impronta complessiva stellare per aumentare l'immersione nel gioco pur essendo perfetto per più configurazioni di display. Inoltre è dotato della certificazione HP Eye Ease con Eyesafe18 per ridurre l'affaticamento degli occhi durante il gioco.

L'illuminazione ARGB a forma di diamante OMEN sul retro aggiunge un'atmosfera spettacolare a qualsiasi configurazione e viene fornita con animazioni e temi personalizzabili che possono sincronizzare l'intero ecosistema tramite OMEN Light Studio.

GIOCO PORTATILE APPENA ACCESO

I laptop OMEN 16 e OMEN 17 stanno entrambi ricevendo importanti aggiornamenti con l'aggiunta delle ultime GPU per laptop GeForce RTX serie 30. Inoltre, i laptop vengono aggiornati agli ultimi processori Intel Core di dodicesima generazione.

DITE ADDIO A GAME OVER

Il piano di copertura HP Ultimate Gaming, basato su Servify, garantisce ai giocatori di giocare con la protezione di cui hanno bisogno contro danni accidentali, oltre a guasti meccanici ed elettrici per PC da gioco, accessori e console dei principali marchi di gioco. Disponibile ora per $ 19,99 al mese, è l'unico piano di copertura dell'ecosistema di gioco indipendente dal marchio del settore e include una copertura fino a $ 4.000, un limite per sinistro di $ 2.000, nessuna franchigia o costi nascosti e la libertà di annullare in qualsiasi momento20.

GIOCO PER PC DEFINITIVO

Espandi la tua libreria di giochi unendo PC Game Pass per accedere a oltre 100 giochi per PC di alta qualità su Windows a solo $ 1 per i primi tre mesi.

SIAMO TUTTI GIOCATORI

Anche i nostri partner di gioco di HyperX hanno annunciato alcuni nuovi prodotti di gioco spettacolari al CES, tra cui le cuffie da gioco wireless HyperX Cloud Alpha con una durata della batteria fino a 300 ore. Clicca qui per saperne di più!

Per ulteriori informazioni sull'ecosistema OMEN di PC da gioco, display e accessori, visita: omen.com

PREZZO E DISPONIBILITA'