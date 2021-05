Huawei aggiorna MateBook 14 con i processori Intel Core di 11a generazione

Huawei, azienda leader della tecnologia, annuncia oggi il nuovo HUAWEI MateBook 14. Il notebook per gestire al meglio la propria produttività condivide il design e il DNA innovativo della serie MateBook, con un processore Intel Core di 11a generazione, una SSD ad alta velocità e il nuovo e sistema di raffreddamento HUAWEI Shark-fin, ulteriormente migliorato, per offrire prestazioni da leader di categoria.

La ricca suite di funzioni Huawei Share offre una migliore esperienza multi-device per tutti gli scenari che aiuterà gli utenti ad eccellere in qualsiasi situazione lavorativa. HUAWEI MateBook 14 arriverà sul mercato insieme a una serie di accessori, tra cui HUAWEI Classic Backpack e Slim Keyboard.

"In Huawei continuiamo a innovare nei prodotti per offrire ai nostri utenti device performanti e versatili e il laptop, strumento di lavoro, ma anche compagno di intrattenimento, è necessario per vivere al meglio la quotidianità tecnologica in tutti gli scenari, dall’ufficio alle mura domestiche – ha commentato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia – Il nostro obiettivo è quello di completare la nostra MateBook Series con PC sempre più leggeri e potenti, che si adattino alle abitudini dei nostri utenti, grazie a funzionalità intelligenti sempre più avanzate.” conclude Furcas.

HUAWEI MateBook 14 eredita il DNA della serie MateBook e lo esprime in un design leggero e minimalista che mostra la bellezza della semplicità. Dotato di bordi sottili, il display 2K FullView 3:2, mostra anche un rapporto schermo/corpo del 90% per un’esperienza visiva coinvolgente che caratterizza i notebook Huawei, così come il supporto multi-touch per consentire agli utenti di controllare il notebook come se fosse uno smartphone. Il nuovo design termico con HUAWEI Shark-Fin Fans fornisce un raffreddamento più efficace per consentire a HUAWEI MateBook 14 di sfruttare appieno i processori Intel Core di 11a generazione e offrire prestazioni fluide e durature. All’interno del notebook è presente una batteria con capacità nominale di 56Wh, che fornisce un'incredibile durata, fino a 11 ore di riproduzione video 1080p continua. Huawei Share, Multi-screen Collaboration e PC Manager sono solo alcune delle feature offerte, insieme alla Eye Comfort Mode, Fingerprint Power Button e un adattatore di alimentazione tascabile per supportare le diverse esigenze di chi lavora in movimento.

Design leggero che massimizza la produttività anche in movimento

Sfruttando le qualità uniche della serie FullView Display, HUAWEI MateBook 14 è dotato di una cornice sottile 4,9 millimetri raggiungendo così un rapporto schermo/corpo del 90% per un'esperienza visiva più coinvolgente. Diversamente dai tradizionali notebook da 14 pollici, il nuovo MateBook offre un display 3:2 che offre esperienze ottimizzate per la lettura, la navigazione internet e il coding.

Dotato di una risoluzione 2K 2160x1440, una densità di pixel di 185 pixel per pollice (ppi), e il supporto al 100 per cento dello spazio colore sRGB, un rapporto di contrasto di 1500:1 e una luminosità di picco di 300 nit, il FullView Display a 14 pollici porta in vita immagini ad alta risoluzione e film in Blu-ray, fornendo allo stesso tempo una grande precisione del colore per attività sensibili come l'editing di immagini e video.

Il touchscreen multipoint di HUAWEI MateBook 14 permette agli utenti di controllare il notebook come se fosse uno smartphone, o addirittura di utilizzare più dispositivi contemporaneamente grazie alla Multi-screen Collaboration. Catturare screenshot è facile utilizzando la funzione Finger Gesture Screenshot[5], introdotta da Huawei. Il display FullView supporta anche il DC Dimming per eliminare lo sfarfallio, ed è certificato dal TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu.

Con un design back-to-basics, HUAWEI MateBook 14 presenta un elegante chassis in metallo che viene sabbiato con un processo unico per produrre una superficie liscia e lucida. Con soli 15,9 mm di spessore e 1,49 kg di peso, il notebook supporta facilmente le esigenze di produttività on the go di qualsiasi consumatore.

Prestazioni potenti per un'esperienza fluida

HUAWEI MateBook 14 monta un processore Intel Core i7-1165G7 di 11a generazione per offrire prestazioni potenti in un corpo leggero. Costruiti con l'avanzato processo SuperFin da 10nm, i nuovi processori lavorano in sinergia con la memoria dual-channel DDR4 fino a 16GB e l'unità a stato solido PC ad alta velocità da 512GB per supportare prestazioni veloci e stabili e consentire agli utenti di esprimere pienamente la loro creatività, sia che si tratti di multitasking o gestire pesanti sessioni di lavoro. Il potente sistema termico con due ventole con pale a forma di S e due tubi per la dissipazione del calore, mantiene HUAWEI MateBook 14 fresco e silenzioso anche sotto carichi elevati.

Oltre al design premium e alle alte prestazioni, la durata della batteria è un’altra parte essenziale della user experience. La batteria da 56Wh di HUAWEI MateBook 14, grazie all'alimentazione smart studiata da Huawei, massimizza le performance di durata, così gli utenti possono concentrare la loro attenzione su ciò che conta veramente. Il versatile adattatore USB Type-C da 65W presente nella confezione supporta diversi output non solo per la ricarica veloce del notebook, ma anche HUAWEI SuperCharge quando è collegato a smartphone Huawei compatibili con questa modalità di ricarica. Quando necessario, Power Off Reverse Charging consente al nuovo HUAWEI MateBook 14 di diventare un power bank di emergenza per ricaricare altri dispositivi.

Inoltre, poiché la richiesta di prestazioni può variare nel corso della giornata, HUAWEI MateBook 14 include una semplice scorciatoia sulla tastiera (Fn+P) per passare dalla modalità Standard a quella Performance.

L'esperienza AI Life senza soluzione di continuità

Costruito sulla rivoluzionaria tecnologia distribuita di Huawei, Huawei Share abbatte i confini tra dispositivi Windows e Android a livello di sistema per offrire esperienze utente multi-device senza soluzione di continuità. La nuova versione di Huawei Share su HUAWEI MateBook 14 consente agli utenti di lavorare senza interruzioni con il notebook e uno smartphone Huawei su un unico display. Multi-screen Collaboration abilita il controllo cross-device e la condivisione delle capacità hardware, consentendo agli utenti di effettuare chiamate vocali e audio direttamente da PC, visualizzare e modificare documenti salvati nella memoria dello smartphone direttamente sul notebook, e aprire fino a tre app dello smartphone contemporaneamente per una migliore produttività multitasking.

HUAWEI MateBook 14 dispone anche del Fingerprint Power Button, che combina la funzionalità di un lettore di impronte digitali e un pulsante di accensione per semplificare l'esperienza di accesso a Windows. Il sistema audio a doppio altoparlante da 2W lavora in combinazione con una soluzione di correzione della distorsione audio per portare un suono surround coinvolgente per gli utenti. Il touchpad offre una piacevole esperienza di controllo e supporta la connettività Huawei Share integrata permettendo agli utenti di attivare rapidamente la Multi-screen Collaboration.

Prezzo, disponibilità e promo

Il nuovo laptop HUAWEI MateBook 14 nella configurazione i5 512 GB e con Microsoft 365 Personal preinstallato è disponibile in preordine in esclusiva su Hauwei Store a 1.249,00 euro con inclusi il monitor HUAWEI Display 23.8, lo zaino HUAWEI Backpack Swift e HUAWEI Bluetooth Mouse Swift anziché 1.457,80 euro.

HUAWEI MateBook 14 nella configurazione i7 512 GB è disponibile su Huawei Store a 1.399,00 euro con gli stessi accessori inclusi e Microsoft 365 Personal preinstallato.