HUAWEI annuncia il top di gamma P50 Pro anche in Italia

Huawei, azienda leader nel settore della tecnologia, annuncia HUAWEI P50 Pro, l’ultimo arrivato nell’iconica Serie P che, come con i precedenti device della stessa famiglia, segna un momento storico nella fotografia Huawei in cui ogni generazione di smartphone ha toccato un apice nell’estetica tecnologica e nella fotografia intelligente.

HUAWEI P50 Pro segna il ritorno ai principi base della fotografia top di gamma con la fotocamera True to Life, le rivoluzionarie ottiche HUAWEI XD e un’esperienza di fotografia tutta rinnovata. La fotografia Huawei raggiunge un ulteriore picco di qualità grazie a HUAWEI P50 Pro con l’introduzione di una nuova generazione di HUAWEI Image.

Con gli avanzatissimi sistemi di elaborazione dell’immagine e resa dei dettagli HUAWEI XD Optics e HUAWEI XD Fusion Pro incorporati in un sistema di fotocamere a doppia matrice la Dual-Matrix Camera, gli utenti possono godere di True-Chroma Shot, perfetta nitidezza dell'immagine, elevata gamma dinamica e funzionalità di snapshot intelligenti migliorate. Le linee da classica istantanea della fotocamera combinano forma e funzionalità in un’iconica forma a doppio anello. Alimentato da EMUI 12, il software di HUAWEI P50 Pro permette una nuova modalità di interazione incentrata sull'utente.

“La serie HUAWEI P è da sempre votata alla nostra passione per la fotografia e alla ricerca della migliore qualità, estetica ed esperienza fotografica.” – ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia. – “Il nuovo HUAWEI P50 Pro rappresenta un nuovo capitolo nella storia dell'eccellenza delle fotocamere Huawei, nonché un cambio di paradigma nella fotografia mobile, nell’estetica del design e nelle esperienze in tutti gli scenari. Incorporando HUAWEI XD Optics in uno smartphone per la prima volta, stiamo continuando a rendere possibile l'impossibile dando il via a una nuova era della fotografia per smartphone".

Filosofia del design pura ed elegante

La serie HUAWEI P ha sempre offerto la perfetta combinazione di estetica e fotografia, sin dal debutto con P9 dell’innovativo design a doppia fotocamera. Ora, HUAWEI P50 Pro introduce un nuovissimo design con la fotocamera Dual-Matrix. La sua struttura a doppio anello è un classico, a simboleggiare le infinite possibilità di fotografia dello smartphone. Huawei è da tempo leader nel design e nella produzione di smartphone e la Serie P ha da sempre segnato con il lancio di ogni smartphone il debutto di un signature color, una colorazione esclusiva dei device della famiglia P. HUAWEI P50 Pro è infatti disponibile in due bellissime finiture premium: Cocoa Gold e Golden Black.

HUAWEI P50 Pro, pur mantenendo una linea sottile e un peso contenuto, è dotato di uno schermo più grande e una batteria più capiente con un design comodo e facile da tenere in mano. HUAWEI P50 Pro ha un display in vetro curvo 3D, con un'unica fotocamera selfie grandangolare in un foro di perforazione del display molto discreto al centro dello schermo, che garantisce un'esperienza coinvolgente. Supporta anche l'intera gamma di colori P3 per offrire colori accurati e realistici. Sono supportati fino a 1,07 miliardi di colori, consentendo una vera esperienza HDR, che mette in mostra la varietà del mondo. Con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz, gli utenti possono godere di un'esperienza fluida e reattiva. HUAWEI P50 Pro è certificato IP68 per la resistenza alla polvere ed è dotato di doppi altoparlanti stereo.

Una nuova era della fotografia Huawei

La serie HUAWEI P ha sempre aiutato gli utenti a catturare la bellezza della vita attraverso la fotografia. Alla configurazione multicamera della serie HUAWEI P9 ha fatto seguito la portrait camera della serie HUAWEI P10 e successivamente la pionieristica fotografia con intelligenza artificiale della serie HUAWEI P20. La serie P30 offriva un'esperienza di zoom periscopico rivoluzionaria e la serie HUAWEI P40 ha dato inizio all’era della fotografia computazionale Huawei. Oggi, il nuovo HUAWEI P50 Pro è destinato a rivoluzionare ancora una volta la fotografia da smartphone.

Il sistema di fotocamere Dual-Matrix di HUAWEI P50 Pro offre immagini realistiche con estrema chiarezza e gamma dinamica elevata. Bilanciando le capacità di più obiettivi, sensore multi-spettro a 10 canali, HUAWEI XD Optics, XD Fusion Pro Image Engine e altre innovazioni, il sistema Dual-Matrix Camera offre incredibili capacità fotografiche in una forma iper-leggera.

Le nuovissime ottiche HUAWEI XD sfidano la fisica e consentono ai consumatori di catturare immagini straordinarie. Per la prima volta, al sistema di imaging ottico vengono garantite capacità computazionali, creando il primo sistema comprensivo di ripristino del segnale dell'immagine del settore, in grado di applicare calcoli computazionali per correggere errori ottici e riprodurre dettagli minuziosi. Questo permette di superare i limiti del design ottico e ripristinare fino al 25% del segnale dell'immagine.

Huawei ha introdotto l'XD Fusion Image Engine con la serie HUAWEI P40, offrendo un'esperienza fotografica ad altissima definizione. Questa volta, HUAWEI P50 Pro viene lanciato con XD Fusion Pro, una soluzione migliorata che incorpora un nuovo sistema di filtri Super Color, True-Chroma Image Engine e tecnologia Super HDR per migliorare significativamente i dettagli, il colore e la gamma dinamica.

L’esperienza di fotografia realistica della True to Life Camera

HUAWEI P50 Pro offre agli utenti una nuova esperienza fotografica, permettendo di creare facilmente immagini e video eccezionali. HUAWEI P50 Pro supporta uno zoom range di 200x senza precedenti, aiutando gli utenti a catturare qualsiasi oggetto indipendentemente dalla distanza. Gli scatti ravvicinati sono ricchi di dettagli, mentre gli scatti ingranditi fino a 100 volte sono incredibilmente nitidi. L'obiettivo ultra-grandangolare ha una lunghezza focale equivalente di 13 mm per scatti grandangolari e supporta la fotografia macro a una distanza di 2,5 cm dall'obiettivo.

Il True-Chroma Image Engine offre la massima precisione cromatica possibile che raggiunge livelli professionali, creando immagini che riflettono ciò che viene visto dall'occhio umano. Il sistema di rilevamento della luce ambientale utilizza un sensore multi-spettro a 10 canali, abbinato alla calibrazione del colore di oltre 2.000 colori nell'ampia gamma cromatica P3, per migliorare la sua capacità di rilevare la luce ambientale e la precisione della tonalità di colore media rispettivamente del 50 e del 20%. I colori sono più variegati che mai, riproducendo fedelmente i colori e le sfumature della vita reale.

HUAWEI P50 Pro ha un nuovissimo sistema di filtri Super Color, con la fotocamera True-Chroma (a colori) e la fotocamera True-Chroma (monocromatica) che implementano l'assunzione di luce della fotocamera principale del 103% per una migliore chiarezza dell'immagine. In scenari di scarsa illuminazione, le immagini risultano più luminose e dettagliate. Nelle foto di gruppo, gli utenti possono ingrandire i singoli soggetti e continuare a vedere dettagli e trame nitidi su ogni singola persona. La tecnologia Super HDR cattura il 28% in più della gamma dinamica per migliori prestazioni di retroilluminazione, mentre le luci e le ombre vengono ottimizzate, creando trame più ricche e livelli più pronunciati.

HUAWEI P50 Pro supporta la registrazione di video 4K su tutta la gamma focale. La nuovissima soluzione di stabilizzazione dell'immagine AIS Pro aiuta gli utenti a catturare video estremamente stabili in movimento anche quando la modalità zoommata time lapse 4K è attivata per consentire agli utenti di distillare la bellezza del tempo, mentre il cinemagraph AI è ottimo per scatti creativi che mostrano micromovimenti. Per l’editing fotografico, gli utenti possono importare video su PetalClip semplicemente toccando "Modifica" nella Galleria. L'app presenta un design dell'interfaccia utente flat e offre una vasta gamma di template, filtri ed effetti speciali, cruciali per creare un capolavoro cinematografico.

EMUI 12 dà nuova vita alla Smart User Experience

HUAWEI P50 Pro è alimentato da EMUI 12. Aderendo ai principi del minimalismo e del realismo, EMUI 12 propone aspetti estremamente innovativi nell'interfaccia utente. Il gradiente meticolosamente calibrato crea un vero senso di profondità sul display. L'interfaccia utente utilizza semplici neri, bianchi e blu come colori primari, conferendogli un aspetto pulito ed elegante. Il design è ispirato al movimento degli oggetti celesti, consentendo agli utenti di "sentire" intuitivamente la grandezza dell'animazione. EMUI 12 supporta la regolazione continua del peso dei caratteri. Con questa funzione, gli utenti sono liberi di regolare la dimensione del carattere in base alle proprie preferenze.

EMUI 12 è dotato di un pannello di controllo migliorato, che offre agli utenti un modo più semplice e intuitivo per connettere più dispositivi insieme. Su HUAWEI P50 Pro, gli utenti possono aprire il Pannello di controllo scorrendo verso il basso dall'angolo in alto a destra dello schermo. Questa azione non interferisce con le attività in esecuzione e consente agli utenti di accedere ai controlli musicali e alle impostazioni Wi-Fi e Bluetooth. La tab Device+ nel Pannello di controllo consente agli utenti di controllare o configurare facilmente la collaborazione multi-dispositivo con altri device.

Per le funzionalità smart, HUAWEI P50 Pro sfrutta l'esclusiva tecnologia distribuita di Huawei, che consente agli utenti di trasformare lo smartphone in un'unità flash per PC. Utilizzando HUAWEI P50 Pro, gli utenti possono trasferire le chiamate MeeTime sulla smart TV e fare le chiamate sfruttando il display, la fotocamera e gli altoparlanti più grandi. Le chiamate Multi-Party MeeTime supportano ulteriormente le chiamate vocali e video HD fino a 12 partecipanti.

EMUI 12 è potente e sicuro, con prestazioni migliorate rispetto alle versioni precedenti. Tap, scroll e operazioni più complesse forniscono tutte un feedback altamente reattivo. HUAWEI P50 Pro manterrà la sua velocità di lettura-scrittura anche quando sarà rimasto poco spazio di archiviazione e dopo i 36 mesi di utilizzo. Le funzionalità di sicurezza distribuite consentono l’utilizzo di password e riconoscimento facciale su più dispositivi. Ciò garantisce che solo la persona corretta ottenga accesso ai dati sui propri dispositivi.

Accesso a una vasta gamma di app e servizi con AppGallery e Huawei Mobile Services

Con AppGallery, gli utenti di HUAWEI P50 Pro possono accedere alle loro applicazioni e giochi preferiti su un’unica piattaforma, il tutto mentre si prendono cura della loro privacy grazie al meccanismo di rilevamento a quattro livelli dello smartphone. Basta andare su AppGallery per accedere a un'ampia varietà di applicazioni globali e locali distribuite in 20 categorie. Gli utenti possono ottenere ancora di più dai loro dispositivi con la gamma di servizi innovativi di Huawei Mobile Services - da Petal Search - il motore di ricerca mobile AI-powered che offre accesso a shopping, viaggi, notizie, immagini e altro ancora; alle fantastiche capacità di navigazione di Petal Maps, fino a tantissimi temi disponibili da scaricare, è facile personalizzare il vostro P50 per soddisfare qualsiasi esigenza.

Prenditi cura del tuo dispositivo con HUAWEI Care

Sulla scia del proprio impegno nel garantire un approccio incentrato sul cliente, HUAWEI ha anche incluso HUAWEI Care con ogni nuovo acquisto di HUAWEI P5O Pro. I clienti possono godere dei benefici del piano di protezione di HUAWEI, che include la protezione gratuita dello schermo e una garanzia di 1 anno. Un altro vantaggio chiave include l'accesso a tecnici certificati presso il centro di assistenza autorizzato HUAWEI - con tutte le riparazioni sottoposte a un servizio di qualità utilizzando parti di ricambio originali per coprire danni e problemi. Questa offerta è disponibile per i prodotti acquistati tra il 26 gennaio e il 28 febbraio 2022 e può essere richiesta attraverso l'App MyHUAWEI tra il 26 gennaio e il 6 marzo 2022 ed entro 7 giorni dall'attivazione del prodotto.

Prezzo, disponibilità e promo di lancio

HUAWEI P50 Pro è alimentato da Snapdragon 888 4G, un SoC di punta a 5 nm. In due versioni, da 8 GB di RAM e da 256 GB di spazio di archiviazione, il nuovo flagship smartphone è disponibile a partire da oggi su Huawei Store al prezzo di 1.199,90 euro. Fino al 28 febbraio, con l’acquisto di HUAWEI P50 Pro sarà possibile ricevere in omaggio gli auricolari True Wireless con cancellazione attiva del rumore (ANC) HUAWEI FreeBuds Pro. Inoltre, nel primo anno successivo all’acquisto, Huawei offre una sostituzione gratuita dello schermo e della back cover.