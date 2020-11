Huawei annuncia l’arrivo di EMUI 11

Huawei, leader mondiale della tecnologia, annuncia oggi l'arrivo di EMUI 11, la nuova versione dell'interfaccia grafica proprietaria del brand, che verrà rilasciata su 14 smartphone, per una user experience sempre più fluida e intelligente.

Annunciata durante l'evento globale della nuova serie Mate 40 lo scorso 22 ottobre, EMUI 11 offre una gamma di nuove funzionalità software, miglioramenti alla privacy e sicurezza che rendono i dispostivi Huawei più veloci e reattivi. Inoltre, anche la user experience beneficia del nuovo update, rendendola ancora più fluida e intuitiva.

I primi dispositivi top di gamma che riceveranno l'aggiornamento di EMUI 11 sono i seguenti:

HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI P40 Pro+, HUAWEI Mate 30 Pro, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI P30, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI P30 Pro New Edition, HUAWEI Mate 20 X, HUAWEI Mate 20 Pro, HUAWEI Mate 20, Porsche Design Huawei Mate20 RS, HUAWEI Mate 20 X 5G, HUAWEI nova 5T.

Il rilascio della nuova versione avverrà in due momenti: la prima fase includerà HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI P40 Pro+ e HUAWEI Mate 30 Pro, che riceveranno l'aggiornamento entro metà dicembre 2020; successivamente, tutti gli altri dispositivi riceveranno l'aggiornamento entro marzo 2021. L'update sarà rilasciato Huawei Over-the-Air (HOTA).

Per maggiori informazioni su EMUI 11, visitare il sito

https://consumer.huawei.com/en/emui-11/

L'APP SUPPORTO SI RINNOVA

Huawei, da sempre attenta a offrire un'esperienza semplice e intuitiva per tutti i suoi clienti, rinnova l'App Supporto, l'applicazione che permette agli utenti di utilizzare al meglio il proprio device Huawei, attraverso guide, articoli e video tutorial. Inoltre, App Supporto permette di registrare tutti i propri dispositivi Huawei, dallo smartphone al tablet, per richiedere assistenza e avere sempre accesso a tutte le informazioni più utili. Tra i principali vantaggi di questa applicazione, la funzione di analisi e diagnostica smart attraverso la sezione Diagnosi Intelligente, che aiuta a migliorare le performance del proprio dispositivo in totale autonomia, attraverso soluzioni semplici ed efficaci. Sull'App Supporto, infine, sono presenti anche tutti i servizi relativi all'assistenza, per poter ricercare il Centro Assistenza più vicino, prenotare un appuntamento, usufruire del servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio, o ancora contattare il Servizio Clienti attraverso Live Chat.

Per celebrare l'aggiornamento di App Supporto, Huawei mette a disposizione una promozione per tutti coloro che dispongono di un device HMS: fino al 30 novembre, attraverso il banner dedicato nella sezione Servizi, gli utenti potranno ottenere un coupon per la visione di 1 film gratis su Huawei Video.