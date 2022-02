Huawei annuncia MateBook 16 con processori AMD Ryzen

Huawei Consumer Business Group (CBG), azienda leader della tecnologia, annuncia oggi il lancio di HUAWEI MateBook 16, il primo notebook Huawei ad alte prestazioni dotato di un display FullView da 16 pollici. Come nuovo componente della famiglia MateBook, il nuovo notebook non solo incarna i tratti distintivi della linea di prodotti rappresentando il meglio del design estetico e della tecnologia innovativa di Huawei, ma è anche dotato di un nuovissimo FullView Display di livello professionale, di prestazioni potenti e di nuove funzionalità di collaborazione multi-device che aiutano i professionisti di oggi a dare vita alle loro idee migliori.

Progettato per i professionisti, HUAWEI MateBook 16 agevola la produttività e il lavoro creativo. Il notebook è il primo del suo genere a ricevere la TÜV Rheinland Certification per le categorie Colour Accuracy e Quick Stability, certificando la capacità del display di produrre colori reali e garantire la stabilità delle immagini. Il processore AMD Ryzen5000 Series è completato dal nuovissimo sistema di raffreddamento a ventola HUAWEI Shark, per offrire prestazioni eccezionali e soprattutto silenziose. Il supporto per la connettività multi-device significa anche che gli utenti possono collegare HUAWEI MateBook 16 a smartphone, tablet, monitor e sfruttare la sinergia tra questi device per un'esperienza migliore - non importa se stanno lavorando in ufficio o dando vita alle loro ispirazioni più creative.

Design che eleva l'esperienza professionale

Caratterizzato da un corpo in metallo ad alta resistenza, HUAWEI MateBook 16 è incredibilmente robusto e con un look premium. Il minimalismo caratterizza ogni aspetto del design di HUAWEI MateBook 16, un look professionale che si adatta perfettamente al target di riferimento. Il notebook è disponibile nel colore Space Grey, rifinito con un avanzato processo di sabbiatura della ceramica che dona al notebook una superficie strutturata. La navigazione sul touchpad è incredibile poiché la grande superficie di vetro a disposizione fornisce uno scorrimento fluido delle dita. La cerniera è anche progettata per un accesso facile e veloce, permettendo agli utenti di aprire il portatile senza sforzo, anche con una sola mano. HUAWEI MateBook 16 racchiude tutto ciò in un corpo di soli 17,8 mm e un peso di 1,99 kg, sarà quindi facile da trasportare ovunque.

HUAWEI MateBook 16 alza l’asticella dei notebook progettati per la produttività anche grazie al suo display avanzato che consente a ogni professionista di liberare il proprio potenziale. Il Display FullView da 16 pollici supporta fino a una risoluzione di 2.5K con un rapporto screen-to-body del 90%, offrendo agli utenti un’ampia tela per il lavoro creativo oltre che esperienze visive coinvolgenti. L’aspect-ratio del display è di 3:2, più in linea con i tipici casi d'uso in contesti di produttività, permettendo agli utenti di utilizzare per il lavoro l'area del display in modo più efficiente. Ogni HUAWEI MateBook 16 viene calibrato in fabbrica per raggiungere una media di accuratezza del colore professionale di ΔE = 1, assicurando che ogni notebook offra sfumature di colore realistiche e visualizzando 1,07 miliardi di colori attraverso il 100% della gamma di colori sRGB. Spazio anche al comfort della vista grazie al display a basse emissioni di luce blu e privo di sfarfallio, rendendo le ore notturne meno stressanti per gli occhi.

Cogli al volo l’attimo di ispirazione con performance potenti

HUAWEI MateBook 16 è disponibile nelle versioni con i processori AMD Ryzen 5 5600H e AMD Ryzen 7 5800H, a tensione standard per offrire prestazioni straordinarie. Insieme all’SSD ad alta velocità, l'hardware all'interno di HUAWEI MateBook 16 ha tutto ciò che è necessario per supportare i tipici scenari di lavoro, come le attività da ufficio, la progettazione e la codifica.

Il nuovissimo sistema di raffreddamento della ventola HUAWEI Shark è stato riprogettato per migliorare notevolmente le prestazioni. Composto da due ventole professionali da 75mm+, design di ingresso dell'aria a cerniera e doppi tubi di calore, assicura le massime prestazioni pur mantenendo il dispositivo silenzioso. Gli utenti possono anche passare senza ostacoli dalla modalità Performance, che spinge il TDP del processore a 54W per scatenare tutta la potenza del notebook, alla modalità Balance per un'efficienza relativamente migliore della batteria.

Nonostante HUAWEI MateBook 16 sia incredibilmente leggero, il dispositivo monta una batteria da 84Wh che offre un'autonomia per l’intera giornata. Il notebook viene anche fornito con un versatile adattatore di alimentazione da 135W per ricaricare rapidamente non solo il notebook, ma anche gli smartphone Huawei che supportano HUAWEI SuperChargeTM.

Collaborare nelle attività creative grazie alla connettività smart

HUAWEI MateBook 16 supporta la collaborazione multischermo PC-Smartphone, che consente agli utenti di proiettare lo schermo dello smartphone sul display del PC con un solo tocco e di controllare due dispositivi contemporaneamente su un unico schermo. Inoltre, il notebook può lavorare simultaneamente con tablet, monitor e accessori audio Huawei per supportare le esigenze creative degli utenti, sia che stiano lavorando da soli che collaborando con altri.

Per esempio, la Multi-screen Collaboration consente a HUAWEI MatePad Pro di funzionare come una superficie da disegno, o può essere utilizzato come un secondo schermo per ospitare ancora più finestre per un efficace multi-tasking. La Collaborate Mode aggiunge sinergia al duo, fornendo agli utenti l'accesso a una serie di funzionalità condivise per elevare la produttività.

HUAWEI MateBook 16 può anche essere collegato a HUAWEI MateView, sia con un cavo che in modalità wireless. Insieme, il notebook e il monitor offrono un'area di visualizzazione molto più ampia - perfetta per tutto, dall'ispezione dei dettagli sulle illustrazioni alla regolazione del colore nelle riprese panoramiche.

Lavora in modo più intelligente approfittando delle innovazioni Huawei

HUAWEI MateBook 16 include anche molte altre feature innovative che sono tutte progettate per facilitare una migliore produttività. Queste includono il Fingerprint Power Button, uno scanner di impronte digitali e un pulsante di accensione due in uno che autentica l'identità dell'utente e accende il notebook allo stesso tempo; una tastiera retroilluminata a grandezza naturale che offre un'esperienza di digitazione soddisfacente con un design ergonomico; un sistema audio a doppio altoparlante frontale con griglia dell'altoparlante a 3168 fori per un suono sorprendente e coinvolgente; doppi microfoni on-edge che supportano la riduzione del rumore AI e la raccolta del suono a lungo raggio fino a 5 metri, fornendo una notevole chiarezza della voce nelle chiamate e nelle videoconferenze.

Prezzi, disponibilità e promo di lancio

Nel periodo del preordine, lasciando un acconto di 20 euro si ottiene uno sconto di 50 euro in fase d’acquisto e si riceve in regalo Matepad T10s 2021 (WiFi, 4GB+64GB) oltre che la garanzia estesa a metà prezzo.

In piu, da oggi al 14 marzo, durante le “Settimane del PC Portatile”, tutti i PC Huawei avranno sconti fino a 500 euro e con 49,90 euro in più è possibile ottenere FreeBuds 4i o SoundJoy.

Di seguito solo alcune delle migliori offerte: