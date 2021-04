Huawei annuncia MateBook D 15, Huawei MateBook X Pro 2021 e Huawei WiFi AX3

Huawei, azienda leader mondiale nel settore della tecnologia, annuncia oggi HUAWEI MateBook D 15, HUAWEI MateBook X Pro e HUAWEI WiFi AX3, la serie di router che supporta gli standard Wi-Fi 6, disponibili su Huawei Store con regali e bundle in esclusiva pensati per chi ha necessità di rinnovare il proprio equipaggiamento tecnologico per affrontare al meglio il lavoro o lo studio da casa.

HUAWEI MateBook D15 è l’ultimo arrivato nella famiglia HUAWEI MateBook D, è alimentato dal nuovo processore Intel Core di undicesima generazione e offre una velocità notevolmente superiore al suo predecessore; grazie alla Multi-Screen Collaboration, inoltre, il notebook è ancora più smart. Pensato per le esigenze dei più giovani HUAWEI Matebook D 15 è progettato per fornire prestazioni incredibili in tutti gli scenari, dalle lezioni a distanza, al lavoro in mobilità, alle esperienze multimediali.

HUAWEI MateBook X Pro 2021 eredita l’estetica, l'innovazione e il DNA smart dei suoi predecessori della famiglia X. Il nuovo HUAWEI MateBook X Pro 2021 è una reinterpretazione di un classico in chiave innovativa, con una gamma completa di aggiornamenti che offrono prestazioni efficienti, intelligenza per tutti gli scenari e un'esperienza utente superiore.

HUAWEI WiFi AX3 è la serie di router che supporta gli standard wireless Wi-Fi 6. Realizzata grazie al ruolo di primo piano nella formulazione degli standard Wi-Fi 6 e all’esperienza accumulata da Huawei nel 5G, la serie WiFi AX3 facilita la collaborazione a livello di chip senza interruzioni tra il router e molti altri dispositivi. Questa straordinaria caratteristica consente ai prodotti della serie HUAWEI WiFi AX3 di fornire una connessione Wi-Fi 6 Plus rapida e potente se utilizzati insieme a altri dispositivi dell’ecosistema Huawei. Come hub di connessione per la rivoluzionaria strategia smart life 1+8+N, HUAWEI WiFi AX3 assicura standard di sicurezza HUAWEI HomeSecTM di livello finanziario, con una connessione Wi-Fi 6 intuitiva, veloce, stabile e sicura.

"In Huawei lavoriamo da tempo a una strategia smart per tutti gli scenari: a partire dallo scenario casa, a quello degli spostamenti, fino all’intrattenimento, allo scenario ufficio e a quello dedicato a salute e fitness. I nuovi laptop Huawei stanno guidando l'evoluzione dell'ufficio moderno, in un'epoca in cui spesso questo coincide con le mura domestiche, verso un luogo dove creare una nuova esperienza di ecosistema integrato.” – ha commentato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia.

HUAWEI MateBook D 15 in dettaglio

Oltre al processore Intel Core di undicesima generazione, HUAWEI MateBook D 15 può essere configurato con la nuovissima grafica Intel Iris Xe per fornire prestazioni di elaborazione grafica ancora più potenti. Alla Multi-Screen Collaboration si aggiungono altre tecnologie innovative, come il Fingerprint Power button, la Dual Antenna Wi-Fi 6 e il Reverse Charging per migliorare sensibilmente l'esperienza dell'utente, elevando il notebook da semplice strumento di produttività a vero e proprio compagno smart adatto a seguire i più giovani in tutte le attività quotidiane, dalla scuola, allo studio fino all’intrattenimento e al gioco.

HUAWEI MateBook D 15 è dotato di un display antiriflesso IPS Full HD da 15 pollici che mantiene il design FullView tipico della serie, un rapporto screen-to-body dell'87% con un aspect ratio 16:9 per un’esperienza cinematografica coinvolgente. Il display ha inoltre ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free per il massimo del confort a livello di esperienza visiva. Il livello di luce blu basso aiuta a ridurre l'affaticamento oculare dovuto all'uso prolungato del display, caratteristica che, insieme al peso ridotto, di soli 1,56 kg e allo spessore minimal di soli 16,9 mm nel punto più spesso, rendono HUAWEI MateBook D15 l’alleato perfetto anche per chi lavora per molte ore al computer e ha la necessità di avere un equipaggiamento tecnologico comodo e agile, anche per il lavoro in mobilità.

Il nuovo laptop della serie D è alimentato da un nuovo processore Intel Core di undicesima generazione basato sulla tecnologia SuperFin a 10 nm. Il processore quad-core a otto thread ha prestazioni più veloci rispetto ai suoi predecessori e presenta la grafica Intel Iris Xe integrata per fornire prestazioni grafiche di qualità altissima. Il nuovo notebook può essere configurato con una memoria a doppio canale DDR4 fino a 16 GB per una lettura e una scrittura più veloci e dispone di un SSD NVMe PCIe ad alta velocità per migliorare ulteriormente le prestazioni complessive del sistema. Un sistema di raffreddamento avanzato con ventola HUAWEI Shark garantisce che HUAWEI MateBook D 15 funzioni stabilmente anche quando si svolgono diverse operazioni contemporaneamente, sovraccaricando il computer. Inoltre, HUAWEI MateBook D 15 ha una nuova scheda di interfaccia di rete Wi-Fi 6 con un design a doppia antenna per fornire una connettività internet più veloce e più stabile.

La smart experience firmata Huawei, esprime con HUAWEI MateBook D 15 tutto il suo potenziale. Il nuovo laptop è in grado di offrire un’esperienza Huawei Share migliorata, con funzionalità cross-device e multipiattaforma che consentono agli utenti di sfruttare contemporaneamente i dispositivi Windows e Android. Con un solo tocco, uno smartphone può essere collegato a HUAWEI MateBook D 15 ed essere controllato con le periferiche collegate al notebook. Gli utenti possono modificare i documenti salvati su entrambi i dispositivi sul PC, trascinare i file attraverso le interfacce e rispondere senza problemi a chiamate vocali o videochiamate tramite il notebook. Inoltre, HUAWEI MateBook D 15 supporta fino a tre app mobili attive contemporaneamente massimizzando la produttività cross-device.

L'adattatore CA fornito con HUAWEI MateBook D 15 supporta HUAWEI SuperCharge per ricaricare rapidamente gli smartphone Huawei compatibili. La ricarica inversa rimane attiva anche quando HUAWEI MateBook D 15 è spento, caratteristica utile quando gli utenti si trovano a dover ricaricare rapidamente la batteria dello smartphone in mobilità.

HUAWEI MateBook X Pro 2021 in dettaglio

Con un display 3K FullView e un rapporto screen-to-body del 91%, HUAWEI MateBook X Pro 2021 offre una visualizzazione ad alta definizione e fornisce un’esperienza visiva coinvolgente. Il processore Intel Core di undicesima generazione unito a un nuovo sistema di raffreddamento intelligente fornisce prestazioni più efficienti e supporta gli utenti nel semplificare le attività quotidiane dal lavoro all’intrattenimento. Il display con aspect ratio 3:2 crea un effetto panoramico ed è progettato per una migliore produttività e una navigazione più efficiente. HUAWEI MateBook X Pro introduce il nuovo HUAWEI Free Touch, un touch-screen a schermo intero ad altissima precisione che consente di scorrere, zoomare, selezionare elementi e fare gli screenshot semplicemente scorrendo le dita. Una soluzione molto pratica che offre una maggiore libertà sia nel gioco che nel lavoro e rende l’esperienza utente più fluida e più simile a quella mobile.

Huawei Share abbatte completamente le barriere di interazione tra device e consente di utilizzare fino a tre app mobile contemporaneamente sul notebook: più schermi vengono così trasportati su uno schermo unico, il trasferimento file è rapidissimo ed è possibile gestire le telefonate e le videocall direttamente dal laptop.

Su HUAWEI MateBook X Pro 2021 sono presenti anche altre tecnologie innovative Huawei come il pulsante di accensione gestito con impronta digitale e la fotocamera nascosta: la privacy degli utenti è al sicuro e l’accensione a impronta digitale permette l’accesso al proprio notebook in un semplice passaggio, rendendo l'avvio incredibilmente veloce e sicuro. La videocamera a incasso, oltre che garantire una maggiore privacy, permette di massimizzare la visione dello schermo.

La serie HUAWEI WiFi AX3 in dettaglio

I router della serie HUAWEI WiFi AX3 sono dotati dell'esclusivo processore Gigahome di Huawei e del chipset Gigahome Wi-Fi 6. Con gli standard Wi-Fi 6, Huawei ha incorporato la tecnologia collaborativa multi-chip, in modo da garantire che HUAWEI WiFi AX3 offra "Wi-Fi 6 Plus" a una velocità di rete raddoppiata, insieme a una portata avanzata, quando utilizzato con altri dispositivi Huawei Wi-Fi 6. Il chipset Gigahome Wi-Fi 6 ha reso possibile un miglioramento della larghezza di banda di frequenza fino a 160 MHz e la frammentazione automatica dei pacchetti su richiesta in modalità banda stretta tramite tecnologia dinamica banda stretta. Gli utenti possono così godere di una rete più veloce vicino al dispositivo e di connessioni più stabili da distanze maggiori.

La versione quad-core della serie HUAWEI WiFi AX3 fornisce anche il supporto per Huawei Share. Semplicemente toccando un telefono Android sbloccato con NFC abilitato sull'area di rilevamento NFC del router, gli utenti possono connettersi direttamente alla rete Wi-Fi senza dover inserire alcuna password.

Smartworking festival: tanti device per migliorare il lavoro e lo studio da remoto con offerte convenienti

Da oggi e fino al 26 aprile Huawei mette e disposizione degli utenti una soluzione completa per chi ha la necessità di rinnovare i propri strumenti tecnologici e migliorare il lavoro e lo studio da casa. In promozione non solo computer portatili dalle prestazioni altissime, ma anche smartphone e wearable, insieme a tanti accessori come monitor e mouse bluetooth, disponibili con l’acquisto di uno dei laptop inclusi nella campagna smartworking. Tutto il necessario per lavorare più comodamente, sperimentare la praticità della multi-screen collaboration e migliorare la qualità delle giornate di smartworking.

Il nuovo laptop HUAWEI MateBook X Pro 2021 nella configurazione i5 512 GB è disponibile in esclusiva su Hauwei Store a 1.599,00 euro con inclusi il monitor HUAWEI Display 23.8, lo zaino HUAWEI Backpack Swift e HUAWEI Bluetooth Mouse Swift fino al 31 maggio. La versione con processore i7 e 1TB di HUAWEI MateBook X Pro 2021 è disponibile, con gli stessi prodotti in omaggio a 1899,00 euro.

Il nuovo HUAWEI MateBook D15, nella configurazione 8+512 GB è disponibile su Huawei Store insieme allo HUAWEI Backpack Swift e al mouse HUAWEI Bluetooth Mouse Swift a 899,00 euro, anziché 978,80 euro.

HUAWEI MateBook 14, nella configurazione i5 8+512 GB è in preordine in esclusiva su Huawei Store con la docking station HUAWEI MateDock 2 e HUAWEI Bluetooth Mouse Swift a 899,00 euro anziché 1.048,89.

Per completare la suite tecnologica e sfruttare al meglio tutte le potenzialità dell’ecosistema Huawei è in promozione HUAWEI Mate 40 Pro, il flagship smartphone Huawei, disponibile fino al 30 aprile con incluso lo smartwatch HUAWEI Watch GT 2 Pro a 1.049,00 euro invece di 1.548,90. Infine, tutti i router della serie HUAWEI WiFi AX3, per una connessione super veloce, sono disponibili a 49,00 euro.