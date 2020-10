HUAWEI annuncia P Smart 2021, disponibile in pre-ordine al prezzo 229€

HUAWEI P smart 2021, l'ultimo arrivato della fortunata serie HUAWEI P smart, è disponibile da oggi in pre-ordine in Italia al prezzo consigliato di 229,00 euro. Grazie al design elegante e alle prestazioni potenziate, HUAWEI P smart 2021 incontra le esigenze di tutti consumatori, anche dei più giovani. Il nuovo smartphone Huawei è dotato di una batteria da 5.000 mAh che assicura una durata della ricarica al passo con gli stili di vita degli utenti di oggi, sempre più frenetici. HUAWEI FullView Display da 6,67" offre una fruizione dei contenuti sempre più coinvolgente e la quad camera dotata di AI consente agli utenti di scattare foto perfette con estrema facilità. Tutte queste caratteristiche, e molte altre, rendono HUAWEI P smart 2021 il compagno perfetto per ogni momento della giornata.

Chi pre-ordina o completa l'acquisto di HUAWEI P smart 2021 entro il 1 novembre, riceverà Huawei FreeBuds 3 incluse nel prezzo (valore commerciale 139,00€), oltre a 3 mesi di Huawei Music VIP Membership, 3 mesi di abbonamento a Huawei Video e 15 GB di spazio extra su HUAWEI Cloud per 12 mesi.

"Dopo il successo lo scorso anno di HUAWEI P smart 2020, siamo orgogliosi di dare il benvenuto nella famiglia a HUAWEI P smart 2021. Gli utenti rimarranno piacevolmente colpiti dal comparto fotografico dotato dell'Intelligenza Artificiale e dall'incredibile batteria, così potente che i consumatori potranno farne uso in ogni momento senza doversi mai preoccupare di ricaricarlo." ha commentato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia.

HUAWEI SuperCharge da 22,5 W, carica super

Oggi più che mai, considerate le innumerevoli attività che si svolgono ogni giorno con il proprio smartphone, gli utenti hanno bisogno di un dispositivo capace di soddisfare ogni loro esigenza. Huawei ha dotato HUAWEI P smart 2021 di HUAWEI SuperCharge da 22,5 W che consente una ricarica rapida della batteria e permette agli utenti di rimanere connessi, produttivi e godere di tutto l'intrattenimento di cui hanno voglia, sempre, senza compromessi. Grazie alla tecnologia SuperCharge di Huawei, con soli 10 minuti di ricarica, HUAWEI P smart 2021 garantisce due ore di visualizzazione video senza interruzioni. Anche per coloro che hanno pochi minuti a disposizione prima di uscire per un appuntamento, è sufficiente collegare il telefono al cavo Huawei per una ricarica rapida e liberarsi così di ogni ansia da batteria scarica per il resto della giornata.

Grazie alla capiente batteria da 5.000 mAh, HUAWEI P smart 2021 offre una durata senza precedenti del device, che supporta la riproduzione video per circa 23 ore[4]. Grazie anche ad un algoritmo di risparmio energetico basato sull'Intelligenza Artificiale, HUAWEI P smart 2021 consente agli utenti di giocare, guardare film, serie tv e molto altro ancora, senza interruzioni.

Scatta e crea con quad camera con AI e sensore principale da 48MP

La fotocamera posteriore di HUAWEI P smart 2021 scatta immagini in alta definizione grazie a una camera principale da 48 MP e al sensore da 1/2". La fotocamera principale massimizza la cattura della luce ed è lo strumento ideale per scattare foto in ogni condizione di luminosità. I dettagli, anche ingranditi, restano nitidi e definiti. E non solo: HUAWEI P smart 2021 eccelle anche negli scatti in notturna grazie ai suoi obiettivi e all'Intelligenza Artificiale. In modalità Notte, lo smartphone utilizza algoritmi AI per ottenere la riduzione del rumore multi-frame, producendo foto luminose con una maggiore definizione.

Grazie alla fotocamera ultra grandangolare 8MP da 120° e all'obiettivo macro da 2MP, gli utenti potranno fotografare ogni prospettiva in maniera più creativa, dai paesaggi più lontani ai dettagli più complessi, a soli 4 cm dall'obiettivo. Inoltre, la Depth camera da 2MP aiuta ad accentuare leggermente il soggetto con effetti bokeh realistici e coinvolgenti.

HUAWEI P smart 2021 offre un'ottima qualità fotografica anche con la fotocamera frontale da 8 MP. Oltre alla funzione 'bellezza' resa possibile grazie all'AI, il suo flash circolare fornisce un'illuminazione uniforme e morbida per i selfie, anche in caso di scatti in condizioni di scarsa illuminazione. I selfie potranno così essere caricati subito sui social.

Maneggevole e funzionale

Con un display Full HD da 6,67 pollici con risoluzione 2400 x 1080, HUAWEI P smart 2021 offre un'esperienza visiva incredibilmente coinvolgente, sia per il gioco che per la riproduzione video. Il dispositivo è certificato TÜV Rheinland per garantire ogni comfort agli occhi durante l'utilizzo.

Il pulsante di accensione con impronta digitale disposto lateralmente, consente all'utente di sbloccare il telefono in modo più rapido e sicuro, accendendo e riattivando il telefono più comodamente. Grazie al design ergonomico 3D, HUAWEI P smart 2021 offre una presa salda e confortevole.

Spazio di archiviazione più ampio e funzionalità più smart per il massimo delle prestazioni

Con una memoria interna da 128 GB, HUAWEI P smart 2021 archivia ogni ricordo fotografico, video e audio in un unico posto, in cui è possibile accedere in qualunque momento. La memoria esterna è estendibile fino a 512 GB.

HUAWEI P smart 2021 arriva sul mercato con EMUI 10.1. La feature Smart Collage presente nella Galleria e i comandi intelligenti aggiungono comodità e divertimento nelle operazioni quotidiane.

App e servizi a portata di clic con HUAWEI AppGallery

Su HUAWEI P smart 2021 è preinstallata HUAWEI AppGallery, la prima vera alternativa agli app store negli ultimi dieci anni. Con oltre 96.000 app attualmente integrate con HMS Core e oltre 490 milioni di utenti attivi a livello globale, HUAWEI AppGallery completa la user experience degli utenti di P smart 2021 che avranno così a disposizione le migliori app di servizi, di intrattenimento e di gioco a portata di clic. Scaricare le tue app preferite su HUAWEI P smart 2021 e su tutti i device dotati di HMS è semplicissimo grazie a HUAWEI AppGallery e HUAWEI Petal Search, un widget di ricerca che permette un accesso rapido e comodo a tutto l'elenco di applicazioni in costante aggiornamento, oltre che a notizie, immagini e altro ancora fornendo risultati più accurati e rilevanti per ciascun utente, in modo da consentire la piena personalizzazione e gestione dell'esperienza con il proprio smartphone.

Da gennaio ad agosto 2020 il numero di applicazioni scaricate da HUAWEI AppGallery ha toccato la cifra record di 261 miliardi di download. Dal 13 ottobre inoltre, partecipando all'attività 'Scarica, Vinci e dona un Sorriso', tutti i download effettuati da Huawei AppGallery contribuiranno alla donazione di dispositivi Huawei a favore di Cesvi, che si occupa di protezione dei bambini in Italia e nel mondo.

Prezzo, disponibilità e promo al lancio

HUAWEI P smart 2021 è disponibile in pre-ordine da oggi – nelle colorazioni Crush Green, Blush Gold e Midnight Black - ad un prezzo consigliato al pubblico di 229,00€ presso Huawei Store, Huawei Experience Store, Amazon.it, presso gli operatori telefonici e i migliori rivenditori di elettronica di consumo. Chi pre-ordina o completa l'acquisto di HUAWEI P smart 2021 entro il 1 novembre, riceverà Huawei FreeBuds 3 incluso nel prezzo (valore commerciale 139,00€), oltre a 3 mesi di Huawei Music VIP Membership, 3 mesi di abbonamento a Huawei Video e 15 GB di spazio extra su HUAWEI Cloud per 12 mesi.

La disponibilità del dispositivo in Italia verrà comunicata nelle prossime settimane.