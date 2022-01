HUAWEI P50 Pocket, al debutto italiano il pieghevole dell'azienda

Huawei, azienda leader nel settore della tecnologia, annuncia il flagship pieghevole HUAWEI P50 Pocket. Lo smartphone della serie P di HUAWEI è progettato per consentire ai consumatori di sperimentare le connessioni tra estetica, innovazione tecnologica e smart photography. Grazie alla collaborazione con la stilista di alta moda Iris Van Herpen, con HUAWEI P50 Pocket Premium Edition Huawei raggiunge un nuovo capitolo della storia del design nel settore degli smartphone.

Il nuovo flaghsip integra una nuova generazione di HUAWEI Image con il motore d'immagine migliorato HUAWEI XD Fusion Pro che supporta la tecnologia Ultra Spectrum Image in grado di garantire in tutti gli scatti una migliore resa delle texture con dettagli e colori realistici. Inoltre, la cerniera multidimensionale di nuova generazione e il design Multi-Dimensional Lifting consentono di piegare lo smartphone ottenendo un device sottile e tascabile. Migliora anche l’esperienza d’uso dell’utente: i due schermi, il Main Screen con l’ampio display e la Cover Screen all’esterno, offrono un nuovo modo di interagire con il dispositivo.

Il display aperto misura 6,9 pollici in diagonale per un'esperienza visiva coinvolgente e immagini dettagliate e fluide e l’aspect ratio di 21:9 offre una prospettiva incredibilmente ampia, perfetta per i contenuti cinematografici. Sulla Cover Screen è possibile visualizzare le notifiche accedendo anche a determinati servizi in modo rapido e semplice senza dover aprire il device.

“Per la serie HUAWEI P abbiamo continuato a esplorare le potenzialità di unire estetica, tecnologia e smart photography. Con HUAWEI P50 Pocket, abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti in questo mondo e siamo riusciti a offrire un design pieghevole migliorato, così come una migliore esperienza fotografica per interazione più emozionanti e coinvolgenti”, ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia.

Giochi di luce e ombre in uno smartphone pieghevole

HUAWEI P50 Pocket è disponibile in Italia nella colorazione Premium Gold, un omaggio a uno stile elegante e prezioso. La colorazione Premium Gold della versione HUAWEI P50 Pocket Premium Edition è stata progettata in collaborazione con la stilista di alta moda Iris Van Herpen secondo il principio della "simbiosi": il retro del dispositivo cattura le ombre e le texture della terra attraverso la microscultura 3D con una trama a foglie. HUAWEI P50 Pocket riprende l’iconico design a doppio anello della serie HUAWEI P50, con un anello che ospita il modulo della fotocamera e l'altro la Cover Screen.

HUAWEI P50 Pocket si piega senza soluzione di continuità in un corpo ultra-sottile, leggero, comodo e piacevole da tenere in mano. Aperto, presenta un amplio display da 6,9 pollici con aspect ratio 21:9 per un'esperienza straordinaria durante la visione di video o film. Ha una densità di pixel di 442ppi, supporta 1,07 miliardi di colori e l'ampia gamma di colori P3 garantisce colori autentici e una qualità dell'immagine impeccabile. Il display supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 300Hz. Inoltre, il supporto per l'oscuramento PWM ad alta frequenza a 1440Hz protegge la salute degli occhi degli utenti.

Dopo anni di lavoro, la Ricerca e Sviluppo di Huawei ha creato una cerniera multidimensionale di nuova generazione con un raggio ancora più corto che permette una chiusura schermo contro schermo serrata su tutti i lati senza lasciare spazi. Combinata con l'esclusivo design Multi-Dimensional Lifting, il dispositivo è ancora più sottile e lo schermo ancora più liscio quando viene aperto. Per costruire il sistema di cerniere e migliorare ulteriormente l’affidabilità del meccanismo di piegatura sono stati impiegati materiali innovativi, come il metallo liquido a base di zirconio e l'acciaio ad altissima resistenza da 2.100Mpa.

Ultra Spectrum Camera Matrix: una svolta per HUAWEI Image

Ultra Spectrum Camera Matrix è l'ultimo risultato dell’incessante ricerca di Huawei per migliorare la tecnologia della fotocamera. Comprende una fotocamera True-Chroma da 40MP, Ultra Wide Angle da 13MP, Ultra Spectrum da 32MP, un sensore multispettro a 10 canali e un illuminator Ultra Spectrum.

Dall'iconico sistema a doppia fotocamera della serie HUAWEI P10 alla serie HUAWEI P50 che introduce HUAWEI XD Optics e True-Chroma Image Engine, ogni generazione della serie HUAWEI P ha rappresentato un importante passo avanti. Erede della tecnologia dei precedenti dispositivi della serie P di HUAWEI, la matrice della fotocamera Ultra Spectrum di HUAWEI P50 Pocket ha una migliore capacità di riproduzione delle immagini che consente di catturare scatti ancora più nitidi con dettagli ancora più precisi. HUAWEI Ultra Spectrum Camera è incorporata nel motore d'immagine HUAWEI XD Fusion Pro per ottenere immagini con più profondità per una migliore esperienza fotografica.

La fotocamera posteriore di HUAWEI P50 Pocket utilizza algoritmi per realizzare ritratti e selfie e il grande sensore ne aumenta le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, consentendo di sfruttare al meglio il design a conchiglia per scattare selfie di qualità. Non importa, infatti, se si sta scattando in un ambiente retroilluminato o con poca luce, la fotocamera posteriore garantisce ritratti dall'aspetto naturale.

HUAWEI Ultra Spectrum Camera di HUAWEI P50 Pocket combina hardware e software potenti, così come la regolazione di oltre 2.000 colori attraverso la gamma completa di colori P3, per consentire di immortalare ogni dettaglio in modo accurato. Inclusa nell’Ultra Spectrum Camera, Ultra Wide Angle Lens ha un campo visivo di 120 gradi che la rende un'ottima fotocamera per fotografare bellissimi panorami e offre una fotografia macro con una chiarezza impeccabile. Grazie alla funzione Ultra Spectrum Fluorescence Photography, HUAWEI P50 Pocket permette anche di catturare dettagli invisibili all'occhio umano, svelando particolari apparentemente nascosti.

Per la prima volta in uno smartphone, HUAWEI P50 Pocket introduce il rilevamento della protezione solare. Accessibile tramite l'app HUAWEI Mirror, questa pratica funzione visualizza la diffusione della protezione solare sulla pelle e aiuta così gli utenti a controllare le zone scoperte e a evitare di scottarsi. La feature è ideale anche per perfezionare l’applicazione del make-up.

Interazioni innovative

La Cover Screen di HUAWEI P50 Pocket supporta la visualizzazione di notifiche, promemoria, calendario, musica, meteo e il controllo di altre funzioni. A disposizione, una serie di vivaci temi così che gli utenti possano personalizzare la propria esperienza di interazione con la Cover Screen. I contenuti e i servizi fluiscono senza soluzione di continuità tra entrambi gli schermi e gli utenti possono anche accedere alla fotocamera dal Cover Screen. È disponibile anche Petal Maps, che offre una navigazione fluida con oltre 260 milioni di punti di interesse e più di 40 lingue di trasmissione della navigazione integrate nel servizio.

HUAWEI P50 Pocket supporta la modalità Super Privacy. Per garantire la massima privacy quando il dispositivo è piegato, HUAWEI P50 Pocket disabilita automaticamente le fotocamere, il microfono e la posizione e li riabilita una volta aperto. HUAWEI P50 Pocket ha una batteria da 4.000 mAh e supporta HUAWEI SuperCharge 40W per una ricarica rapida.

HUAWEI P50 Pocket è dotato di alcune delle tecnologie all'avanguardia per offrire un’esperienza d’uso intuitiva ed efficace. Il processore Snapdragon 888 4G assicura prestazioni da top di gamma nelle più svariate situazioni. Lo smartphone è disponibile in versione da 12gb RAM e 512 ROM per la Premium Edition.

Accesso a una vasta gamma di applicazioni e servizi con AppGallery e Huawei Mobile Services

Con AppGallery, gli utenti di HUAWEI P50 Pocket possono accedere alle loro applicazioni e giochi preferiti su un’unica piattaforma, il tutto mentre si prendono cura della loro privacy con il meccanismo di rilevamento a quattro livelli dello smartphone. Basta andare su AppGallery per accedere a un'ampia varietà di applicazioni globali e locali distribuite in 20 categorie. Gli utenti possono ottenere ancora di più dai loro dispositivi con la gamma di servizi innovativi di Huawei Mobile Services - da Petal Search - il motore di ricerca mobile AI-powered che offre accesso a shopping, viaggi, notizie, immagini e altro ancora; alle incredibili capacità di navigazione di Petal Maps, fino a tantissimi temi disponibili da scaricare, è facile personalizzare il vostro P50 per soddisfare le qualsiasi esigenza.

Prenditi cura del tuo dispositivo con HUAWEI Care

Sulla scia del proprio impegno verso un approccio incentrato sul cliente, HUAWEI ha anche incluso HUAWEI Care con ogni nuovo acquisto di HUAWEI P50 Pocket. I clienti possono godere dei benefici del piano di protezione di HUAWEI, che include la protezione gratuita dello schermo e una garanzia estesa di 1 anno. Un altro importante vantaggio comprende l'accesso a tecnici certificati presso il centro di assistenza autorizzato HUAWEI - con tutte le riparazioni sottoposte a un servizio di qualità utilizzando parti di ricambio originali per coprire danni e problemi. Questa offerta è disponibile per i prodotti acquistati tra il 26 gennaio e il 28 febbraio 2022 e può essere richiesta attraverso l'App MyHUAWEI tra il 26 gennaio e il 6 marzo 2022 ed entro 7 giorni dall'attivazione del prodotto.

Prezzo, disponibilità e promo di lancio

Da oggi HUAWEI P50 Pocket Premium Edition è disponibile su Huawei Store al prezzo di 1.599,90 euro. Fino al 28 febbraio, insieme a HUAWEI P50 Pocket sarà possibile ricevere in omaggio HUAWEI FreeBuds Lipstick. Inoltre, nel primo anno successivo all’acquisto, Huawei offre una sostituzione gratuita dello schermo e della back cover.