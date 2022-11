Huawei presenta HUAWEI WATCH GT 3 SE, il nuovo smartwatch entry-level della serie

Huawei Consumer Business Group (CBG) presenta oggi il nuovo smartwatch della serie WATCH GT 3, HUAWEI WATCH GT 3 SE. HUAWEI WATCH GT 3 SE, uno smartwatch entry-level all'avanguardia, soddisfa le esigenze di chi vive in città, di chi pratica sport e di chi ha a cuore la propria salute. Combinando comfort e funzionalità innovative, HUAWEI WATCH GT 3 SE è un utile alleato smart per le attività quotidiane.

Uno smartwatch leggero e ricco di funzioni che soddisfa le esigenze di un pubblico alla ricerca del primo wearable per lo sport

Pensato per gli amanti dello sport e del fitness, HUAWEI WATCH GT 3 SE presenta un'estetica leggera che consente agli utenti grande libertà di movimento, nonostante i numerosi sensori supportati.

Con un look completamente nuovo, il device offre un’alternativa elegante e alla moda grazie al nuovo design dell'interfaccia con display AMOLED a colori da 1,43 pollici che adotta una risoluzione di 466 x 466 HD con 326 PPI che consente di mostrare i colori sullo schermo in modo chiaro e nitido. Inoltre, lo smartwatch è dotato di uno schermo Corning Gorilla Glass il quale, in combinazione alla fibra polimerica rinforzata impiegata per la costruzione della cassa, garantisce un’elevata resistenza agli urti e all'usura.

Pur utilizzando una tecnologia raffinata e materiali resistenti, HUAWEI WATCH GT 3 SE pesa solo 35,6 g (senza cinturino) e ha uno spessore complessivo di soli 11 mm (corpo dell'orologio). L'orologio è disponibile nella colorazione Graphite Black con una varietà di quadranti tra cui scegliere. Oltre a migliaia di temi e app disponibili su HUAWEI AppGallery e offerti dall’ampia gamma di Huawei Mobile Services, gli utenti possono utilizzare i propri scatti, ritratti o selfie per personalizzare i quadranti al massimo. Offrendo tantissime modalità di utilizzo, HUAWEI WATCH GT 3 SE è stato progettato con un'autonomia fino a 2 settimane e con il supporto della ricarica wireless rapida.

HUAWEI WATCH GT 3 SE è lo smartwatch perfetto per lo sport quotidiano

A volte allenarsi rappresenta una vera sfida per superare i propri limiti fisici nelle più svariate situazioni. Per questo motivo, è necessario che gli sportivi siano accompagnati da uno smartwatch in grado di resistere a condizioni climatiche difficili ed estreme. HUAWEI WATCH GT 3 SE supporta una resistenza all'acqua di 5ATM, conforme allo standard ISO 22810:2010, è adatto al nuoto e non rischia di essere danneggiato da pioggia e sudore. Lo smartwatch lavora grazie alla connessione con i cinque principali sistemi satellitari: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS, e utilizza un chip di posizionamento GNSS integrato ad alta precisione, che offre eccellenti prestazioni anti-interferenza durante tutti gli allenamenti.

Per assistere ulteriormente gli utenti nei loro allenamenti, HUAWEI WATCH GT 3 SE offre più di 100 modalità di sport, piani di corsa smart e persino il TruSport Science-Based Research System, sviluppato da Huawei, ossia un algoritmo proprietario che fornisce valutazioni e suggerimenti di allenamento dettagliati sulla base dei dati di corsa registrati.

Un perfetto assistente per la salute grazie al migliorato HUAWEI TruSleep 3.0

Per favorire il monitoraggio della salute, HUAWEI WATCH GT 3 SE fornisce letture accurate dei parametri vitali generali dell'utente. Grazie a HUAWEI TruSeen 5.0+, HUAWEI TruSleep 3.0 e ad altre tecnologie di monitoraggio della salute della serie Tru, HUAWEI WATCH GT 3 SE supporta il monitoraggio della salute a 360 gradi tenendo traccia di frequenza cardiaca, sonno, SpO2, stress e ciclo mestruale.

Per un monitoraggio accurato della frequenza cardiaca, HUAWEI TruSeen 5.0+ garantisce una migliore precisione dei dati registrati, con un tasso di perdita del segnale ridotto. Grazie a un potente design anti-interferenza, HUAWEI TruSeen 5.0+ è in grado di captare meglio il battito cardiaco e migliorare ulteriormente l'accuratezza della misurazione della frequenza del cuore durante l'allenamento.

HUAWEI TruSleep 3.0 è un altro componente della serie HUAWEI Tru che utilizza una tecnologia all'avanguardia basata sulla luce a infrarossi per monitorare il sonno garantendo una precisione di monitoraggio del sonno aumentata di oltre il 10% con rilevamento automatico della durata e registrazione delle attività di tutte le fasi del sonno, compreso il sonno leggero, il sonno profondo, il sonno REM e la veglia, analizzando diversi parametri fisiologici basati sul movimento del corpo, la frequenza cardiaca e la variabilità della frequenza cardiaca (HRV). Inoltre, HUAWEI TruSleep 3.0, tramite l'App HUAWEI Health, supporta la registrazione di eventi di sonniloquio e il rilevamento del russamento notturno per fornire agli utenti utili informazioni su come migliorare sia la qualità che le abitudini per dormire bene. Grazie al miglioramento del rilevamento del sonno, l'algoritmo è in grado di riconoscere con maggiore precisione lo stato di sonno dell'utente e di migliorare l'accuratezza del monitoraggio durante i pisolini brevi.

HUAWEI WATCH GT 3 SE è l'assistente personale con una comoda esperienza di utilizzo smart

Ampliando ulteriormente l'ecosistema di funzionalità e servizi dedicati agli utenti, HUAWEI WATCH GT 3 SE mantiene la sua comodità e intuitività da dispositivo indossabile smart. Che si tratti di rispondere alle telefonate tramite Bluetooth, cercare informazioni, monitorare l’attività sportiva o altro ancora, gli utenti saranno in grado di gestire tutte queste funzionalità semplicemente dal polso. HUAWEI WATCH GT 3 SE supera i confini degli orologi smart, coprendo tutti i diversi momenti del quotidiano.

HUAWEI WATCH GT 3 SE offre funzioni utili per un'ampia gamma di scenari: per gli utenti che desiderano viaggiare, l'orologio propone la funzione di navigazione offline su mappa, fondamentale per chi si trova in un'area sconosciuta e che vuole trovare la strada di ritorno in assenza di segnale; nel campo dell'intrattenimento, tra le altre, supporta l’app di RTL 10.5, MyTuner Radio Italia, eSound Music e, per migliorare l'efficienza a lavoro e la salute fisica offre l’integrazione dei dati su Huawei Health raccolti tramite Komoot e Adidas Runstastic. Inoltre, con HUAWEI WATCH GT 3 SE è possibile esportare i propri dati su Strava attraverso Huawei Health e condividerli con i runner della community. Strava è una recente novità per tutti i dispositivi indossabili Huawei che permette così agli utenti del brand di avere un’ulteriore opportunità per ottenere il massimo dai propri allenamenti sfruttando i numerosi vantaggi della popolare app.

HUAWEI WATCH GT 3 SE, se collegato a un device Huawei, supporta anche le funzioni dell'assistente vocale intelligente, come la riproduzione musicale e il controllo vocale per impostare le sveglie. HUAWEI WATCH GT 3 SE è compatibile con gli smartphone Android e iOS.

Prezzi e disponibilità

HUAWEI WATCH GT 3 SE è disponibile su HUAWEI Store al prezzo di 179,90€. Dal 2 al 17 novembre si potrà ricevere in omaggio anche una bilancia HUAWEI Scale 3 e 3 mesi di abbonamento a HUAWEI Health+ per ottenere informazioni intelligenti sulle proprie attività, la propria alimentazione e il proprio benessere.