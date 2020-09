HUAWEI presenta i nuovi tablet MATEPAD T10 e MATEPAD T 10s

Huawei, leader nel settore della tecnologia, presenta oggi i suoi nuovi tablet HUAWEI MatePad T 10 e HUAWEI Matepad T 10s che arricchiscono ulteriormente la fortunata serie HUAWEI Matepad T.

Progettati per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, HUAWEI MatePad T 10s è disponibile in quattro configurazioni a partire da 209,90 euro e HUAWEI MatePad T10 è disponibile in tre configurazioni a partire da 159,90 euro.

Per rendere ancora più completa l’esperienza utente, Huawei lancia una promozione speciale: a partire da oggi fino all’11 ottobre, tutti coloro che acquisteranno HUAWEI MatePad T 10s riceveranno incluso nel prezzo HUAWEI router Wifi AX3, dal valore commerciale di 99,90 euro e potranno godere di alcuni dei servizi del mondo HMS: 15 GB da spendere su Huawei Cloud per tre mesi, Huawei Music per un mese e 3 vouchers per Huawei Video. Tutti coloro che completeranno l’acquisto presso Huawei Store potranno ritirare il premio contestualmente, mentre chi lo acquisterà presso altri punti vendita, dovrà compilare entro e non oltre il 25 ottobre il form online sulla pagina dedicata all’iniziativa, inserendo la ricevuta di acquisto.

HUAWEI MATEPAD T10

Divertimento per tutta la famiglia

Dotato di ampio display da 9,7 pollici e un potente sistema audio, HUAWEI MatePad T 10 offre un'esperienza multimediale coinvolgente per utenti di tutte le età. Progettato per essere performante e ultra-portatile, HUAWEI MatePad T 10 monta un processore octa-core e un’ampia batteria racchiusi in un corpo sottile ed ergonomico, perfetto per utenti sempre in movimento. Grazie all’interfaccia EMUI 10.1, HUAWEI MatePad T 10 offre un'esperienza utente del tutto migliorata e un’ampia suite di funzioni intelligenti adatte a tutti i componenti della famiglia, anche i più piccoli tra cui Kids Corner, la modalità Eye Protection e App Multiplier. Con un peso di soli 450g e al corpo con curve ergonomiche, HUAWEI MatePad T 10 si caratterizza per il suo design compatto e leggero, confortevole nell’utilizzo quotidiano. Grazie a lunette sottili che circondano il display HD da 9,7 pollici, il nuovo tablet garantisce un'esperienza visiva ampia e immersiva. Due grandi altoparlanti posizionati lateralmente offrono inoltre un sistema audio di alta qualità e sono stati ulteriormente migliorati dal software HUAWEI Histen 6.1 che aggiunge il supporto del suono surround 3D a 9.1 canali, Bass Booster e ulteriori opzioni di configurazione per personalizzare l'esperienza.

Più intelligente e più reattivo

HUAWEI MatePad T10 è alimentato dal chipset Kirin 710A che include un processore octa-core che offre performance tra le migliori della sua categoria ed efficienza della batteria per le operazioni essenziali. EMUI 10.1 su HUAWEI MatePad T10 lavora in tandem con il chipset per offrire un'esperienza utente estremamente intuitiva accessoriata da una serie di funzioni intelligenti integrate che conferiscono al tablet una versatilità maggiore, tra cui: HUAWEI App Multiplier, che permette di sfruttare a pieno l’orientamento orizzontale dividendo lo schermo in due per una visualizzazione intelligente per singola applicazione; HUAWEI MeeTime per videochiamate di alta qualità e un nuovo Dark Mode, modalità che è sviluppata sulla base della ricerca sui fattori umani per offrire agli utenti un'esperienza più confortevole quando si usa il tablet al buio.

HUAWEI MATEPAD T 10s

Design elegante e minimalista

Ancora più leggero e portatile, HUAWEI MatePad T 10s offre le migliori capacità multimediali della sua categoria e un display HUAWEI Full HD con tecnologia ClariVu Enhancement che migliora significativamente la riproduzione dei colori e la nitidezza, assicurando una resa nitida e ricca di dettagli; vanta un potente sistema audio a doppio altoparlante che offre all’utente un'esperienza sonora coinvolgente durante qualsiasi utilizzo, dalla riproduzione di un film ad una sessione di gioco. Il nuovo HUAWEI MatePad T 10s è pensato per far divertire tutti i componenti della famiglia, grandi e piccini. Il design, sottile e leggero con finitura metallica è leggero e rende il dispositivo comodo alla presa, anche dai più piccoli. Il tablet vanta un design perfettamente simmetrico, caratterizzato da linee geometriche decise e lunette sottili che circondano il display. I lati del tablet sono curvi e questo assicura una presa confortevole, mentre i bordi rinforzati preservano il device da cadute e urti dovuti a piccoli impatti.

Un’esperienza multimediale coinvolgente

HUAWEI MatePad T 10s è dotato di un pannello IPS Full HD che supporta una risoluzione da 1920x1200 e il 70% della gamma di colori NTSC (valore tipico). Il display FullView FHD da 10,1’’ ha un'alta densità di pixel di 224ppi per garantire un livello di dettaglio e nitidezza impeccabile per immagini o video. Il display supporta la tecnologia HUAWEI ClariVu Display Enhancement che ottimizza dinamicamente il colore, la luminosità e la saturazione, nonché un algoritmo Super Resolution sviluppato da Huawei che scala i contenuti a bassa risoluzione per un'esperienza più coinvolgente. HUAWEI MatePad T10s vanta un sistema audio che garantisce un suono immersivo. I due Harman Kardon-tunned dual-huge speaker a doppia tonalità si trovano simmetricamente ai lati del tablet. L'interno degli altoparlanti è stato riprogettato per consentire uno stroke path più lungo rispetto ai tradizionali sistemi audio presenti nei tablet, consentendo al device di ottenere un volume più elevato con una bassa distorsione. HUAWEI Histen 6.1 consente il supporto del suono surround 3D a 9.1 canali con opzioni che permettono agli utenti di configurare l'esperienza audio in base alle proprie esigenze e Bass Booster che offre un'ottimizzazione intelligente che migliora i bassi in base all'intensità delle basse frequenze.

Smart, con EMUI 10.1

Grazie all’utilizzo di EMUI 10.1, HUAWEI MatePad T 10s può vantare una serie di funzioni intelligenti in un'interfaccia utente intuitiva e reattiva. Anche HUAWEI MatePad T 10s supporta HUAWEI App Multiplier che consente agli utenti di sfruttare al massimo l'orientamento orizzontale con una visualizzazione intelligente a schermo diviso. Inoltre, HUAWEI MeeTime supporta videochiamate di alta qualità tra i dispositivi Huawei, gli utenti potranno non solo condividere il proprio schermo con l'interlocutore, ma anche utilizzare i mark-up live per evidenziare aree specifiche sullo schermo interagire tra loro durante le conversazioni. Con Huawei Share, gli utenti potranno anche trasferire foto, video, documenti e più rapidamente con una velocità di trasferimento dati fino a 150 MB/s.

Un’esperienza migliorata, attenta alla salute di tutti gli utenti

HUAWEI MatePad T 10 e HUAWEI Matepad T 10s sono provvisti di Kids Corner, un’area virtuale pensata per offrire un ambiente sicuro e permettere ai bambini di utilizzare il tablet a loro piacimento. Lo spazio include tra le varie impostazioni il parental control che consente ai genitori di personalizzare l'esperienza utente per i loro figli. Di default Kids Corner viene fornito di Registratore, Fotocamera, Kids Painting e Multimedia, un luogo dove i genitori possono condividere contenuti multimediali come foto e video con i loro figli. Inoltre, tra le impostazioni, i genitori potranno selezionare esattamente a quali contenuti possono accedere i bambini nonché la frequenza con cui possono guardarli. Il Kids Corner include inoltre diverse funzioni per proteggere la vista dei bambini, che possono essere abilitate con la modalità comfort oculare che ha ricevuto la certificazione di luce blu bassa TÜV Rheinland. Gli avvisi di postura e le strade dissestate, sono solo alcune delle diverse funzioni presenti, che aiutano a informare i bambini in caso non dovessero utilizzare il device in modo ottimale, arrivando a mettere temporaneamente in pausa la sessione se la situazione persiste. Kids Corner supporta inoltre la modalità eBook attraverso cui il tablet regola i colori sul display per offrire un'esperienza di lettura simile a quella su carta e una nuova modalità Dark Mode sviluppata sulla base della ricerca sui fattori umani per offrire agli utenti un'esperienza più confortevole quando si usa il tablet al buio.

HUAWEI MatePad T 10 e HUAWEI MatePad T 10s utilizzano i Huawei Mobile Services (HMS) e includono HUAWEI AppGallery, lo store di applicazioni proprietario dell’azienda da cui gli utenti possono facilmente scaricare le loro app preferite di giochi, messaggistica e utilità. L’esperienza di download delle app e di ricerca è resa ancora più intuitiva da HUAWEI Petal Search, un widget di ricerca che permette un accesso rapido e comodo a tutto l’elenco di applicazioni in costante aggiornamento, oltre che a notizie, immagini e altro ancora fornendo risultati più accurati e rilevanti per ciascun utente.

PREZZI E DISPONIBILITÀ IN ITALIA

HUAWEI MatePad T10 e HUAWEI MatePad T 10s sono disponibili nella colorazione Deepsea Blue presso Huawei Store ( HUAWEI MatePad T 10 e HUAWEI MatePad T 10s), Huawei Exprience Store (HUAWEI MatePad T 10 e HUAWEI MatePad T 10s), Amazon.it e i principali negozi di elettronica di consumo.

HUAWEI MatePad T 10s - configurazione 3GB RAM + 64 ROM, versione LTE – prezzo consigliato al pubblico 279,90 euro

HUAWEI MatePad T 10s - configurazione 3GB RAM + 64 ROM, versione WiFi– prezzo consigliato al pubblico 229,90 euro

HUAWEI MatePad T 10s - configurazione 2GB RAM + 32 ROM – prezzo consigliato al pubblico 249,90 euro – in arrivo a inizio Ottobre

HUAWEI MatePad T 10s - configurazione 2GB RAM + 32 ROM - prezzo consigliato al pubblico 209,90 euro – in arrivo a inizio Ottobre

HUAWEI MatePad T 10 - configurazione 2GB RAM + 16 ROM – prezzo consigliato al pubblico 159,90 euro – in arrivo a inizio Ottobre

HUAWEI MatePad T 10 - configurazione 2GB RAM + 32 ROM – prezzo consigliato al pubblico 199,90 euro – in arrivo a fine settembre

HUAWEI MatePad T 10 - configurazione 2GB RAM + 32 ROM – prezzo consigliato al pubblico 179,90 euro – in arrivo a fine settembre.

Fino all’11 ottobre, coloro che acquisteranno HUAWEI MatePad T 10s, riceveranno in omaggio HUAWEI Router Wifi AX3, dal valore commerciale di 99,90 euro, 15 GB su Huawei Cloud per tre mesi, Huawei Music per un mese e 3 vouchers per Huawei Video.

Per maggiori dettagli: https://consumer.huawei.com/it/promo/matepad-t-10s/