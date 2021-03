Huawei presenta le nuove FreeBuds 4i

Huawei, azienda leader nella tecnologia, annuncia oggi HUAWEI FreeBuds 4i i nuovi auricolari TWS che offrono batteria potente, cancellazione attiva del rumore (ANC) e una ricarica super rapida in un design compatto.

Perfetti per chi cerca un prodotto audio dall’autonomia prolungata per l’ascolto della musica e le telefonate, HUAWEI FreeBuds 4i sono disponibili da oggi in pre-ordine su Huawei Store al prezzo di 89,00 euro nelle colorazioni Ceramic White, Carbon Crystal Black e Honey Red.

Tutti coloro che fino al 24 aprile acquisteranno HUAWEI FreeBuds 4i riceveranno in omaggio HUAWEI Band 4, del valore commerciale di 34,90 euro – in consegna gratuita, assieme al prodotto acquistato, in due giorni lavorativi – oltre a tre mesi di Huawei Music inclusi. Non solo: chi effettuerà l’acquisto su Huawei Store entro il 26 marzo riceverà in omaggio anche una case colorata.

Ad arricchire l’ecosistema Huawei si aggiunge da oggi anche una nuova versione di HUAWEI WatchFit, il WatchFit Elegant, versione con quadrante in acciaio dell’amatissimo HUAWEI WatchFit, il primo smartwatch pensato per gli amanti del fitness con quadrante rettangolare e bordi arrotondati, lanciato lo scorso settembre. Disponibile per l’acquisto su Huawei Store e prossimamente anche su Amazon, HUAWEI Watch Fit Elegant incoraggia gli utenti a esplorare nuove forme di esercizio fisico grazie a una ricca suite di feature intelligenti, tra cui corsi di fitness animati, nuove modalità di allenamento e funzioni di monitoraggio dei parametri e del proprio benessere.

Una volta al polso, HUAWEI Watch Fit Elegant regala un look di tendenza, da oggi con maggiore stile nella versione Elegant, per un look raffinato e adatto a qualsiasi momento della giornata. HUAWEI WatchFit Elegant è disponibile nelle colorazioni Frosty White e Midnight Black, al prezzo di 129,00 euro. Chiunque acquisterà il nuovo HUAWEI WatchFit in versione Elegant su Huawei Store riceverà in omaggio fino al 31 marzo HUAWEI Smart Scale dal valore commerciale di 49,90 euro.

“Con HUAWEI FreeBuds 4i, presentate oggi, e con la nuova versione di HUAWEI WatchFit Elegant, dimostriamo ancora una volta quanto è forte il nostro orientamento alla soddisfazione degli utenti: con prodotti sempre più performanti e dall’elevato contenuto tecnologico che si adattano allo stile di vita odierno, sempre più frenetico, siamo vicini a tutti coloro che, anche cambiando abitudini, cercano l’affidabilità della tecnologia Huawei.” – Ha commentato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Italy CBG – “Questo annuncio consolida il nostro ruolo di azienda all’avanguardia nel costruire un mondo di prodotti e servizi interconnessi, parte di un ecosistema ricco e in grado di rispondere alle esigenze di tutti i consumatori.” - conclude Furcas.

I nuovi auricolari HUAWEI FreeBuds 4i ereditano le straordinarie funzionalità della serie HUAWEI FreeBuds, tra cui la durata della batteria notevole, il comodissimo ANC – Active Noise Canceling, la cancellazione del rumore – la ricarica rapida e l’esperienza di ascolto cristallina.

Oltre 10 ore di riproduzione musicale, per ascoltare musica ovunque

La batteria è sempre un elemento chiave per la scelta di un nuovo acquisto. HUAWEI FreeBuds 4i è dotato di una batteria potente, ad alta intensità di energia, integrata in un telaio compatto in grado di permettere un utilizzo davvero prolungato in una forma ridotta.

Con ANC disattivato, HUAWEI FreeBuds 4i offre 10 ore di riproduzione musicale o 6,5 ore in chiamata. Con la charging case può raggiungere 22 ore di riproduzione musicale o 14 ore di chiamata vocale. Se l'ANC è attivato, può offrire 7,5 ore di riproduzione musicale continua e 5,5 ore di chiamata vocale. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida permette fino a 4 ore di utilizzo con una ricarica di soli 10 minuti, così gli utenti non devono preoccuparsi della batteria quando sono in giro o se hanno fretta di uscire.

Ascolta quello che vuoi

HUAWEI FreeBuds 4i rileva il rumore ambientale attraverso i microfoni e genera un'onda sonora inversa per ridurre il rumore. L'algoritmo di cancellazione del rumore è in grado di attutire i disturbi esterni anche negli ambienti più chiassosi ottimizzando l’ANC e fornendo agli utenti un'esperienza confortevole di cancellazione del rumore.

HUAWEI FreeBuds 4i dispone anche della modalità Awareness, che permette di sentire l'ambiente circostante senza togliere gli auricolari. Le modalità di ascolto si possono controllare con un semplice gesto: pizzicando e tenendo premuto l’auricolare FreeBuds 4i passerà dalla modalità con Active Noise Cancellation attivata, alla modalità ANC off, alla modalità Awareness. Grazie all’app AI Life, disponibile su HUAWEI AppGallery per utenti con dispositivi HMS e GMS, è possibile personalizzare al meglio le modalità di utilizzo di HUAWEI FreeBuds 4i oltre a gestire tutti i dispositivi connessi allo smartphone.

HUAWEI FreeBuds 4i adotta tre tecnologie anti-interferenza per migliorare la qualità delle chiamate e ridurre l'interferenza del rumore ambientale durante le chiamate. L'esclusiva tecnologia beamforming consente ai microfoni di captare la voce dell'utente in modo accurato, il sistema a doppio microfono, realizzato grazie ad un design che riduce efficacemente il rumore del vento esterno, e la tecnologia AI di riduzione del rumore filtra il rumore extra.

Design compatto e forma lineare

Il design di HUAWEI FreeBuds 4i nella loro case è ovale e compatto. Oltre al classico Ceramic White e al Carbon Crystal Black, è disponibile la colorazione Honey Red disponibile in esclusiva su Huawei Store.

La custodia di ricarica tondeggiante è progettata per essere comodamente tenuta nel palmo di una mano. HUAWEI FreeBuds 4i è stato sottoposto a migliaia di test di comfort per raggiungere una forma che si adatta al condotto uditivo, per una maggiore comodità nell’utilizzo prolungato.

Grazie alla tecnologia audio avanzata di Huawei, FreeBuds 4i è in grado di fornire un'esperienza audio cristallina sempre e ovunque.

Audio bilanciato progettato per la musica pop

HUAWEI FreeBuds 4i è dotato di componenti customizzati, inclusi driver dinamici di 10 mm per offrire una maggiore ampiezza e bassi potentissimi. Gli auricolari hanno il diaframma in polimero "PEEK + PU" molto flessibile e potente, che permette un'elevata sensibilità e una ricca risposta dinamica, consentendo agli utenti di ascoltare tutte le sfumature della loro musica preferita. Allo stesso tempo la riduzione del rumore del vento garantisce la coerenza degli effetti sonori rendendo l’ascolto ancora più fluido.

HUAWEI FreeBuds 4i è progettato per soddisfare le esigenze degli appassionati di musica pop. Il team di tuning ha combinato diversi strumenti, ritmi e stili vocali per regolare la qualità audio e adattarla alla frequenza della musica pop, offrendo un audio bilanciato adatto alle esigenze quotidiane della maggior parte degli utenti. Insieme alla cancellazione del rumore, HUAWEI FreeBuds 4i consente un ascolto cristallino anche in ambienti rumorosi.

Touch precisissimo

Oltre all'esperienza audio cristallina, HUAWEI FreeBuds 4i offre un'eccellente esperienza di interazione. Gli utenti possono controllare facilmente la riproduzione musicale, la chiamata e attivare l’ANC con il gesture touch. Quando si utilizza HUAWEI FreeBuds 4i con smartphone Huawei con EMUI 10.0 o versioni successive, è supportato anche il pairing rapido con un pop-up che verrà visualizzato all'apertura della custodia di ricarica. Durante il pairing, le informazioni sulla batteria degli auricolari e della custodia di ricarica verranno subito visualizzate.

HUAWEI Store. Il massimo di Huawei in un click

I nuovissimi Huawei FreeBuds 4i e Huawei WatchFit Elegant aprono la primavera di promo su Huawei Store. Entrambi i prodotti sono disponibili sull’e-commerce proprietario dell’azienda, al link https://consumer.huawei.com/it/offer/primavera/ assieme a tanti altri device dell’ecosistema con offerte e bundle dedicati.

Chiunque acquisti su Huawei Store avrà diritto ad accedere alle promozioni dedicate ai nuovi prodotti oltre al servizio di consegna rapida (in uno/due giorni lavorativi), alla spedizione gratuita per tutti i giorni, al reso gratuito entro i 14 giorni dall’acquisto, oltre che a un servizio di assistenza dedicato 7 giorni su 7.