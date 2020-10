HUAWEI svela Mate 40 Pro, con SoC Kirin 9000 prodotto a 5nm

Huawei, leader mondiale della tecnologia, annuncia oggi il lancio di HUAWEI Mate 40 Series, la gamma di smartphone rivoluzionari che consentono agli utenti di superare ogni visione. Apice della tecnologia Huawei, la nuova HUAWEI Mate 40 Series conferma la vocazione dell’azienda per l’innovazione e la sua incessante dedizione per creare il migliore Mate di sempre.

Negli ultimi otto anni sono stai presentati dieci dispositivi Mate eccezionali. Con l’ultimo nato, la gamma Mate raggiunge livelli ancora superiori, integrando la migliore tecnologia dell’industria. Tutto nella nuova HUAWEI Mate 40 Series è stato studiato per creare un’esperienza smartphone sempre più straordinaria: dalle performance super potenti a uniche modalità di interazione per gli utenti. HUAWEI Mate 40 Pro e HUAWEI Mate 40 Pro+ incorporano il primo e unico SoC 5G a 5 nanometri al mondo, il sistema Ultra Vision Cine Camera e l’iconico Space Ring Design.

Richard Yu, Executive Director e CEO di Huawei Consumer Business Group ha dichiarato: “Ogni anno la serie HUAWEI Mate riunisce la tecnologia più entusiasmante in un’unica straordinaria gamma. È questo ciò che realmente definisce il DNA di Mate. Tutto questo è reso possibile dalla nostra dedizione all'innovazione. In questo momento storico senza precedenti, noi siamo sempre più impegnati per creare un futuro migliore, grazie alla nostra tecnologia che ha un impatto positivo e significativo sulle vite dei consumatori. In futuro, continueremo a lavorare al fianco dei nostri partner per portare ai consumatori una connettività senza soluzione di continuità del nostro ecosistema 1+8+N’’.

“La serie Mate, ancora una volta, traccia la strada degli smartphone del futuro. Oggi con HUAWEI Mate 40 Pro presentiamo un nuovo flagship in grado di alzare ulteriormente gli standard del settore e di rappresentare al meglio il DNA dell'azienda. Il Mate 40 Pro, e gli altri prodotti presentati oggi, consentono una piena interazione con il nostro Ecosistema, offrendo una vera vita connessa senza soluzione di continuità” ha commentato Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Italia.

Un salto ancora più avanti con l'iconico Space Ring Design

Unendo design iconico e tecnologia innovativa, HUAWEI Mate 40 Pro e HUAWEI Mate 40 Pro+ sono influenzati dal principio di design secondo il quale “la forma mostra la funzione”. L’Horizon Display 88° favorisce una visione immersiva in un design compatto, e la curvatura armoniosa rende il device confortevole da tenere in mano. I nuovi smartphone sono certificati IP68 per resistenza a polvere e acqua, e offrono la possibilità di scelta tra tasti fisici e virtuali per il controllo del volume, oltre ad avanzati algoritmi che prevengono gli errori di digitazione.

Oggetti di pura bellezza, i dispositivi HUAWEI Mate 40 Pro e HUAWEI Mate 40 Pro+, sono equipaggiati con una fotocamera anteriore più piccola e supertecnologica, con 3D Face Unlock, una fotocamera selfie ultra grandangolare con sensore di movimento estremamente accurato.

Guardando il back dei dispositivi, si nota lo Space Ring Design, l’evoluzione dell’ormai iconico design circolare e simmetrico di HUAWEI Mate Series. HUAWEI Mate 40 Pro è disponibile nelle colorazioni Black e White, oltre ad un incantevole Mystic Silver, caratterizzato da una finitura cangiante che evoca i misteri dell’invisibile. È disponibile anche in due varianti in pelle vegana nelle colorazioni Yellow e Green. HUAWEI Mate 40 Pro+ offre un pannello posteriore in nano ceramica in due colorazioni iconiche, Ceramic White e Ceramic Black.

Un salto ancora più avanti con il Kirin 9000, il nuovo standard per performance e 5G

Kirin 9000 alimenta il migliore Mate di sempre. Pienamente predisposto per il 5G, è capace di gestire processi di calcolo intensi e operazioni multi tasking con estrema facilità. Kirin 9000 è il più sofisticato SoC 5G e realizzato a 5nm, offre prestazioni migliorate e una migliore gestione dell’energia rispetto ai precedecessori. Per la prima volta, il SoC 5G dispone del numero di transistors più alto si sempre, pari a 15.3 miliardi. La potente CPU include un'architettura di efficienza energetica a tre livelli con core che funzionano a frequenze di clock fino a 3,13 GHz. Nel SoC è integrata anche una GPU Mali-G78 a 24 core, nonché un'innovativa NPU con due coread alta efficienza e un core tiny, portando l’integrazione con l’AI del dispositivo a un nuovo livello.

Dotati di un 24-core Mali-G78 GPU, HUAWEI Mate 40 Pro e HUAWEI Mate 40 Pro+ vantano la più potente GPU mai vista su un dispositivo Huawei. Questo garantisce performance grafiche avanzate, oltre ad una straordinaria esperienza audiovisiva per un gameplay ancora più coinvolgente. Il display da 90Hz lavora insieme alla frequenza di campionamento a 240Hz per una maggiore reattività e fornisce un feedback tattile perfettamente corrispondente all’esperienza visiva. La configurazione entertainment è completata da due altoparlanti stereo per creare un suono surround onnicomprensivo. HUAWEI Mate 40 Series è dotato di una autonomia indispensabile per stare al passo con le esigenze del 5G, supportando HUAWEI SuperCharge.

Un salto ancora più avanti con un sistema di imaging a tutto tondo per rendere lo scatto ancora più semplice

Il sistema di fotocamere disponibile su HUAWEI Mate 40 Series è realizzato in partnership con Leica per offrire la migliore esperienza fotografica possibile, e vede un drastico miglioramente della lente ultra grandangolare, una potente camera principale ad alta definizione, uno straordinario tele obbiettivo e molto altro. Grazie ai sistemi di Dual Cine Cameras e Dual Ultra Wide Cameras, gli utenti possono catturare video e immagini incredibili, sia dalla camera frontale che da quella posteriore.

Quando si tratta di videografia cinematografica, HUAWEI Mate 40 Pro e HUAWEI Mate 40 Pro+ non hanno eguali. La Dual Cinema Camera include uno shooting ratio da 3:2 in stile cinema. Catturare un contenuto video in alta definizione diventa più semplice grazie alla funzionalità Steady Shot, mentre l’XD Fusion HDR Engine assicura un equilibrio nell’esposizione, anche in caso di estremi contrasti di luce. Ulteriori novità sono la funzionalità Tracking Shot e Story Creator, che offre effetti cinematografici realistici. È possibile aggiungere con facilità anche la musica in sottofondo, filtri ed effetti. Il comparto audio non è da meno: HUAWEI Mate 40 Series include Audio Focus, Audio Zoom, e registrazione del suono ad alta fedeltà dai dispositivi Bluetooth collegati.

La Ultra-Wide Cine Camera offre un campo visivo ancora più ampio, con maggiori dettagli, migliorando le performance in low light e l’algoritmo di correzione delle distorsioni consentendo di catturare meravigliosi paesaggi mentre la Super Sensing Wide garantisce scatti ad altissima definizione.

La qualità dell’immagine è stata ulteriormente potenziata con Full Pixel Octa PD AutoFocus. La correzione delle distorsioni migliorata è rivolta a volto, corpo e arti, rendendo l’obiettivo ultra grandangolare più utile che mai in molteplici situazioni. HUAWEI Mate 40 Pro dispone di un obiettivo ottico periscopico per supportare lo zoom ibrido 10x hybrid e lo zoom digitale 50x, e HUAWEI Mate 40 Pro+ si spinge addirittura oltre, con una fotocamera con doppio teleobiettivo che abilita lo zoom ibrido a 20x e lo zoom digitale a 100x.

La Selfie Camera Ultra Vision di HUAWEI Mate 40 Pro e HUAWEI Mate 40 Pro+ porta i selfie e i video a un livello successivo con il supporto per l’acquisizione in 4K e l’opzione di scatto in uno dei tre campi visivi disponibili, che vanno dal primo piano all’ultra ampio. Lo Slow-Motion Selfie garantisce ancora più versatilità alla fotocamera frontale permettendo agli utenti di aggiungere un tocco personale quando documentano le loro azioni più veloci.

Un salto in avanti in tutte le user experience

HUAWEI Mate 40 Pro e HUAWEI Mate 40 Pro+ sono stati progettati per rivoluzionare il modo nel quale gli utenti possono integrare lo smartphone nella loro vita di tutti i giorni, grazie ad una vasta gamma di nuove funzionalità. La Smart Gesture Control consente il controllo del proprio dispositivo senza bisogno di utilizzare le dita. Basta semplicemente passare la mano sopra lo smartphone per attivarlo o navigare con tutti gli scorrimenti supportati verso sinistra, destra, in alto o in basso. È incluso un sistema per rispondere alle telefonate che funziona con il solo gesto della mano.

HUAWEI Mate 40 Pro e HUAWEI MATE 40 Pro+ sono sempre accanto a te, pronti ad ogni utilizzo: il nuovo Eyes on Display dinamico può essere attivato con un semplice sguardo, con display interattivi e personalizzabili che contengono tutte le informazioni di cui hai bisogno sul tuo telefono. Il volume dello squillo delle chiamate indesiderate in arrivo, può essere abbassato semplicemente con uno sguardo verso il device, mentre la funzione di auto-sleep può essere disabilitata automaticamente non appena l’utente guarda il display.

La funzionalità MeeTime, la soluzione per una vita più connessa e più smart, è stata ulteriormente migliorata. La funzione Multi-screen Collaboration, se combinata con il potere dell’ecosistema Huawei 1+8+N, offre un nuovo modo per gli utenti di utilizzare più dispositivi contemporaneamente, utilizzando fino a tre applicazioni insieme, combinando smartphone e PC per un’esperienza unica. Multi-screen Collaboration permette inoltre allo smartphone di funzionare come un notepad. E per mostrare ad altri dei contenuti presenti sul proprio smartphone è sufficiente un semplice tocco sul pannello Multi-Device Control.

Per quanto riguarda privacy e sicurezza, il Sistema operativo EMUI 11 è sempre stato caratterizzato da soluzioni di sicurezza complete per garantire la massima sicurezza agli utenti Huawei. Il Trusted Execution Environment OS è certificato CC EAL5+, il più elevato livello di sicurezza per il microkernel in commercio. EMUI 11 dispone anche di nuove funzioni di privacy. Durante il trasferimento di immagini, gli utenti possono facilmente eliminare dati sensibili personali come posizione, orario e dettagli del dispositivo prima che il file venga inviato. I promemoria crittografati rendono private le note personali proteggendo il contenuto con un PIN o dati biometrici.

HUAWEI Mate 40 Series è dotata dei Huawei Mobile Services (HMS), per una user experience più smart, completa e sicura. In occasione del lancio oggi, Huawei ha annunciato anche nuove applicazioni disponibili per gli utenti di tutto il mondo, tra cui Petal Search, il motore di ricerca che supporta l’utente in tutti i tipi di ricerche; Petal Maps, un’app di mappe che utilizza la feature di gesture control di cui è dotata la Serie HUAWEI Mate 40; HUAWEI Docs, una suite per la gestione dei documenti. Queste applicazioni hanno l’obiettivo di semplificare la vita quotidiana di 700 milioni di utenti Huawei in tutto il mondo.

Prezzo, disponibilità e promo al lancio

HUAWEI Mate 40 Pro è disponibile in esclusiva in pre-ordine da oggi presso Huawei Store, nelle colorazioni Black e Mystic Silver, al prezzo consigliato al pubblico di 1.249€.