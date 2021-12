Hunt: Showdown, nuovo evento per il solstizio d'inverno

I cacciatori che trascorrono il loro freddo e buio inverno nel bayou possono richiedere un sacco di ricompense in occasione del nuovo evento live per il solstizio d'inverno che verrà lanciato mercoledì 15 dicembre 2021.

Le mappe di Hunt: Showdown conterranno i Tributi del Solstizio fino a mercoledì 5 gennaio 2022; i giocatori devono distruggerli per raccogliere event points.

Come per gli eventi precedenti, anche le indagini aggiungeranno punti al bottino. I booster dell'evento, chiamati Chary's Contracts, saranno disponibili per aiutare la raccolta. Il premio finale dell'evento, che sarà rivelato in uno streaming domani, martedì 14 dicembre alle 18:00 CEST, sarà disponibile per coloro che guadagneranno 10.000 punti.

Per aiutare i giocatori di Hunt: Showdown a entrare ancora di più nello spirito natalizio, il prossimo DLC "The Lawless" sarà disponibile su Steam da martedì 14 dicembre e su console da giovedì 16 dicembre; con il cacciatore leggendario "The Gunslinger" e le armi leggendarie Winfield M1873 Aperture "The Complice" e il revolver Scottfield "Felon's Six".

Le ricompense del solstizio d'inverno includono:

Legendary Throwing Axe 'Calling Bird'

Legendary Quad Derringer 'Evergreen'

Legendary Fire Bomb 'Spirit of Yule'

Legendary Winfield 1873 Swift 'Mountain King'

Legendary Cavalry Sabre 'Corvus'

Chi è alla ricerca di una colonna sonora per la caccia del solstizio d'inverno può ora scaricare il nuovo album della Port Sulphur Band, The Sinners Songbook!