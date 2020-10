Hyper Scape, la stagione 2 "Epilogo" è ora disponibile

Ubisoft annuncia che Epilogo, la stagione 2 di Hyper Scape, la stagione 2 di Hyper Scape, è ora disponibile per PC, PlayStation4 e la famiglia di dispositivi Xbox One. Hyper Scape è un frenetico battle royale urbano free-to-play sviluppato da Ubisoft Montreal e ambientato nella città virtuale di Neo-Arcadia, dove fino a 100 giocatori si affronteranno tra loro per diventare i campioni di Hyper Scape. Offrendo una nuova variante al genere dei battle royale, Hyper Scape ha introdotto alcune meccaniche di gioco innovative, come gli hack, il decadimento, lo Scontro finale e molte altre ancora.

La Stagione 2 di Hyper Scape, Epilogo, introduce alcuni nuovi contenuti, tra cui un hack, un’arma, nuove funzionalità per l’estensione Crowncast, nuove informazioni sulla storia del gioco, un nuovo Pass Battaglia e alcuni oggetti di personalizzazione.

NUOVI CONTENUTI DELLA STAGIONE 2

Durante la stagione, i giocatori avranno l’opportunità di scoprire un nuovo quartiere e provare una nuova arma, l’Atrax, in grado di sparare proiettili esplosivi che esplodono dopo un certo periodo di tempo. Nel corso della stagione, sarà disponibile anche un nuovo hack a tempo limitato, la Piattaforma, che consentirà di impiegare una piattaforma orizzontale in grado di facilitare il movimento, ma anche offrire nuove opportunità creative.

Nel corso della Stagione 2, Hyper Scape offrirà anche alcune nuove modalità di gioco a tempo limitato, tra cui Corsa alla corona a coppie e il Pavimento è lava. L’hack Piattaforma sarà essenziale per il Pavimento è lava, dove il terreno è stato trasformato in una distesa di magma letale. Oltre alle nuove modalità, la Stagione 2 vedrà il ritorno delle modalità Corsa alla corona, Guerra delle fazioni e Turbo, con altre sorprese che saranno svelate nel corso della stagione stessa.

Il nuovo quartiere Memorial e il relativo monumento si trovano nella parte nord di Neo-Arcadia, in cima alla Unity Hill, dove è stato localizzato il laboratorio segreto di Mathieu Eiffel nella Stagione 1. Il monumento Memorial, costruito da Prisma Dimensions per onorare tutti i feriti del Blackout, è un suggestivo monumento che offre la stessa densità di bottini e opportunità di conflitti degli altri nove monumenti in Neo-Arcadia. Essendo localizzato in cima a una collina, offre anche un ottimo punto di vista su tutti gli altri quartieri della città virtuale.

Tra le diverse modalità a tempo limitato disponibili durante la Stagione 2, sarà nuovamente disponibile Corsa alla corona per giocatore singolo con una nuova funzionalità, Seconda Possibilità, che darà ai giocatori l’opportunità di tornare in battaglia se saranno eliminati all’inizio della fase di gioco. La modalità preferita dai fan, Guerra tra fazioni, tornerà nella Stagione 2 come modalità a tempo limitato, includendo alcuni cambiamenti che la renderanno ancora più divertente e accessibile.

Uno dei momenti più importanti nella Stagione 2 sarà il lancio dell’evento di Halloween, che durerà dal 20 ottobre al 3 novembre. Nel corso dell’evento, la modalità Corsa alla corona a squadre sarà giocabile di notte, così come le modalità a tempo limitato Corsa alla corona per giocatore singolo (Stagione 2, settimana 3) e Foschia Oscura a Squadre. L’evento di Halloween includerà anche uno spaventoso travestimento di Halloween per l’intera Neo-Arcadia, l’hub e la lobby del gioco. Per l’intera durata dell’evento, nel negozio del gioco saranno disponibili anche una serie di elementi cosmetici esclusivi.

NUOVI AGGIORNAMENTI PER L’ESTENSIONE CROWNCAST DI HYPER SCAPE

Nella Stagione 2, la funzionalità Voto negli eventi, in grado di dare agli spettatori un impatto in tempo reale sulle battaglie, è stata aggiornata con una nuova carta Evento chiamata Scivolate Infinite. Durante un evento Scivolate Infinite, le scivolate dei giocatori sono più lunghe, quasi infinite. Tuttavia, possono ancora essere interrotte da collisioni o azioni del giocatore. In totale, nell’estensione Crowncast di Hyper Scape sono già disponibili nove carte Evento.

La prima stagione di Hyper Scape ha introdotto una nuova funzionalità per l’estensione di Twitch, Crowncast: i Kudos, uno strumento che consente agli spettatori di supportare lo streamer e reagire durante la sua partita producendo alcuni particolari effetti visivi. La Stagione 2 introdurrà nuovi Kudos leggendari, che potranno essere acquistati utilizzando i Bit su Twitch.

NUOVE CARATTERISTICHE DEL GIOCO

Una novità della Stagione 2 sarà un sistema di classificazione, che darà ai giocatori la possibilità di confrontarsi con gli altri partecipanti. Il grado sarà deciso in base alle dieci migliori partite di ciascun giocatore: Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante o Campione. Per l’assegnazione del grado conteranno solo le partite giocate nella modalità Corsa alla corona a squadre.

A partire dalla Stagione 2, i giocatori otterranno un regalo giornaliero per ogni giorno in cui giocheranno a Hyper Scape. Il regalo giornaliero potrà includere diversi oggetti, come Punti battaglia o elementi cosmetici. Inoltre, potranno accedere al proprio profilo giocatore, così come a quello dei propri compagni di squadra, che includerà informazioni come la quantità media di danni inflitti e il rapporto tra uccisioni e morti.

PASS BATTAGLIA DELLA STAGIONE 2

La Stagione 2 di Hyper Scape include anche un nuovo Pass Battaglia gratuito e Premium con 100 tier di elementi cosmetici esclusivi da sbloccare nel corso della stagione stessa. Il Pass Battaglia Premium, disponibile per 950 Bitcrown, sblocca subito il completo Mondragon Streetfighter. Il Pass Battaglia Hyper sblocca subito i completi Mondragon Streetfighter, Basilisk Rogue e Ace Tsubame, oltre a 25 tier del Pass Battaglia, ed disponibile per 2.500 Bitcrown. Inoltre, il Pass Battaglia Premium della Stagione 2 includerà alcuni oggetti esclusivi ispirati al franchise di Assassin’s Creed, tra cui un completo Campione e un pod di schieramento.

È possibile ottenere Bitcrown semplicemente giocando al gioco o acquistandone i pacchetti con denaro reale nello store Ubisoft o in altri store first-party. Gli spettatori possono progredire nel proprio Pass Battaglia semplicemente guardando le dirette in streaming di Hyper Scape su Twitch con l’estensione Crowncast attivata. Ulteriori oggetti di personalizzazione, come emblemi, Campioni, pod, emote, armi da mischia e distanza, e skin per le armi saranno disponibili nel negozio del gioco. La Stagione 2 offrirà anche un nuovo pacchetto Starter, che include oggetti epici e 2.875 Bitcrown. I membri di PlayStation Plus otterranno un nuovo bundle PS Plus della Stagione 2 gratuito, contenente un completo Campione esclusivo e una skin per l’arma esclusiva.

STORIA DELLA STAGIONE 2: IL MISTERO DI HYPER SCAPE CONTINUA

In seguito al Blackout, la dottoressa Tan, ora amministratrice unica della Prisma Dimensions, ha indicato la sua azienda come “troppo grande per fallire”. Una giornalista di nome Nahari inizia a indagare sulle vittime del Blackout e viene contattata da Amandine Romée, che ha saputo che suo fratello Simon è in coma. Collaborando, le due iniziano a decifrare gli indizi quando Amandine riceve un messaggio misterioso...

Ogni settimana, i giocatori potranno ottenere nuovi frammenti di memoria per approfondire la storia e le vicende della Stagione 2. Inoltre, la storia di Amandine sarà nel secondo numero del fumetto di Hyper Scape, i cui diversi capitoli saranno disponibili durante la Stagione 2.

