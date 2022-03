I 10 errori da non fare quando si assembla un PC secondo Kingston Technology

Chi si cimenta per la prima volta nell’impresa di assemblare un PC, deve sapere che è un’attività che richiede tempo, passione e precisione. Dalle fasi iniziali fino al completamento dell’assemblaggio, è infatti necessario tenere in considerazione ogni dettaglio. La scelta dei componenti, le fasi di assemblaggio e l’installazione dei programmi una volta che l’unità è stata assemblata ed è funzionante. Indipendentemente dal fatto che si tratti del primo o dell’ennesimo assemblaggio di PC, Kingston Technology Company, Inc, leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha individuato i 10 principali errori da evitare durante l’assemblaggio di un PC.

Andiamo a scoprirli insieme:

Acquistare unità di alimentazione a basso costo e di scarsa qualità. Quando si deve assemblare un nuovo PC, uno degli errori più ricorrenti è acquistare alimentatori di scarsa qualità. Bisogna avere già un’idea di base sui requisiti di alimentazione e dell’hardware e conviene acquistare sempre quantità di energia leggermente superiori a quelle stimate, in modo tale che un utilizzo intensivo non influenzi il sistema.

Scegliere componenti non compatibili tra loro. Per evitare questo rischio, si possono aggiungere tutti i componenti desiderati in PCPartPicker, che permette di identificare eventuali problemi di compatibilità. Nel caso si scelgano prodotti a marchio Kingston, è invece possibile effettuare un check della compatibilità direttamente sul sito web dell’azienda, oppure contattare il servizio clienti ed essere supportati dal team di esperti.

Dimenticare di installare la schermatura I/O. Uno schermo I/O consta di una sottile piastra metallica che funge da alloggiamento per i segnali in ingresso e uscita dal retro del PC. È importante ricordarsi di questo fattore al fine di evitare lo scocciante problema di dover disassemblare l’intera macchina a causa di questa dimenticanza.

Scordarsi degli isolatori della scheda madre. È importante installare isolatori e distanziali, in modo tale che la scheda madre sia leggermente sollevata rispetto alla sede di alloggiamento, al fine di prevenire cortocircuiti dei punti saldati inferiori e delle tracce dei circuiti in caso di contatto con l’alloggiamento in metallo.

Non installare correttamente le ventole. Le ventole contribuiscono a rimuovere l’aria calda dall’alloggiamento, in modo tale che la macchina funzioni sempre a temperature ottimali. Se si è acquistato e già installato un alloggiamento con ventole, questo non è un problema. Tuttavia, se è necessario aggiungere ulteriori ventole al sistema, è fondamentale assicurarsi sempre che queste siano posizionate nel modo corretto, in modo tale che l’aria fluisca nella direzione corretta.

Sbagliare a posizionare la CPU. L’incorretta installazione della CPU può potenzialmente danneggiare o spezzare i pin, in base alla quantità di forza utilizzata. Una CPU reca sempre dei contrassegni su un lato che devono coincidere con quelli sulla scheda, al fine di indicare la corretta posizione di installazione.

Applicare quantità di pasta termica eccessive o insufficienti. L'applicazione di quantità errate di pasta termica può causare scarse prestazioni di CPU e sistemi. La pasta termica favorisce il trasferimento del calore tra CPU e dissipatore di calore. L'applicazione di una quantità di pasta insufficiente causa problemi di raffreddamento della CPU e incrementa le temperature di funzionamento, con il rischio di danni a lungo termine.

Optare per una quantità di memoria non adeguata. Se si utilizza un numero pari di moduli di memoria, è sempre necessario distanziarli adeguatamente. Il manuale della scheda madre in uso dispone delle informazioni necessarie a determinare in quali slot è necessario inserire i moduli di memoria. Inoltre, verificare anche se la memoria è installata correttamente. La corretta installazione è indicata da un chiaro clic.

Posizionare i cavi nelle porte errate. Tutti i cavi devono essere connessi con i collegamenti corretti. In caso contrario il sistema non si avvierà e si corre il rischio di danneggiare i componenti.

Non leggere i manuali. Ultimo ma non per importanza: i manuali sono fondamentali per qualunque operazione di assemblaggio dei PC. Se si desidera creare un sistema perfetto e privo di errori, il manuale è il vostro migliore amico.

“La qualità delle soluzioni offerte è una priorità per noi di Kingston. Seguire queste semplici istruzioni ed evitare alcuni errori comuni permette di sfruttare al meglio i nostri prodotti e le loro potenzialità, vivendo così un’esperienza sensazionale con il proprio PC, qualunque sia l’obiettivo ricercato” afferma Stefania Prando, Business Development Manager di Kingston Technology Italia. “In questo percorso, #KingstonIsWithYou per aiutare gli utenti a godere delle migliori performance possibili”.