I consigli di AVM per un Wi-Fi sempre al top

Ogni casa ha delle caratteristiche che possono influire sulla qualità della connessione Wi-Fi come, ad esempio, lo spessore e il materiale delle pareti o la presenza di altri dispositivi che emettono onde radio. Ecco alcuni consigli pratici per ottimizzare la rete di casa con FRITZ!

La posizione del router

La rete Wi-Fi dovrebbe coprire tutte le stanze, soprattutto in funzione di quei dispositivi che cambiano spesso posizione all'interno della casa: ecco perché è molto importante scegliere il posto giusto. È meglio evitare angoli e barriere e scegliere una stanza centrale della casa e una posizione alta, magari sopra uno scaffale, in questo modo il segnale Wi-Fi viene irradiato in tutte le direzioni in modo uniforme. Per non ridurre la qualità del segnale Wi-Fi è preferibile tenere il router lontano da oggetti metallici, che contengono acqua e da altri trasmettitori radio, come microonde, altoparlanti wireless o dispositivi Bluetooth.

La scelta del modem router è fondamentale

Il cuore della rete di casa, è il device che permette di sfruttare e gestire al meglio la connessione. Oggi più che mai è importante poter fare affidamento su prodotti stabili, sicuri e di facile utilizzo. Il sistema operativo FRITZ!OS, semplice e intuitivo, il parental control, il controllo della rete da remoto, il firewall, l'accesso guest e VPN, sono solo alcune delle funzionalità aggiuntive della linea di prodotti FRITZ!

Estendere il segnale

Il Wi-Fi usa due frequenze: 2.4 GHz e 5 GHz, la prima ha velocità inferiore ma portata maggiore mentre quella a 5 GHz ha una portata inferiore ma può raggiungere velocità più elevate, perfetta per gestire più periferiche nella stessa stanza. Il FRITZ!Box seleziona automaticamente il canale radio ottimale, assicurando così che tutti i dispositivi collegati ottengano sempre la miglior connessione possibile. Ma cosa fare quando il Wi-Fi non arriva proprio nell'ultima stanza di casa? È possibile utilizzare i FRITZ!Repeater per ampliare la portata del Wi-Fi oppure i FRITZ!Powerline e sfruttare la linea elettrica per portare la linea dati ovunque.

La rete Mesh

La rete a "maglie" è una tecnologia innovativa in grado di ampliare il segnale e migliorare la ricezione dei dispositivi in base a dove si trovano in casa. La rete Mesh è perfetta per coprire grandi superfici e diversi piani. Tutti i prodotti FRITZ! si sincronizzano tra loro in modo automatico e forniscono la connessione migliore ai device più vicini.

L'aggiornamento dei dispositivi

Tutti gli aggiornamenti contengono miglioramenti, risoluzioni di problemi e nuove funzionalità, oltre che una maggiore sicurezza. È sempre consigliato installare la versione più recente del FRITZ!OS e controllare che i dispositivi che si collegano in casa siano aggiornati.