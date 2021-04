I giganti del cinema Godzilla e Kong lottano per la supremazia in World of Warships

Sulla scia del debutto di Godzilla vs. Kong, celebre film d’azione di Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, la battaglia tra giganti si sposterà per un periodo limitato nelle acque di World of Warships e World of Warships: Legends, il tutto grazie alla collaborazione tra Wargaming, Legendary Entertainment e Toho Co, Ltd.

Questi enormi e iconici giganti si troveranno a bordo delle loro navi, oltre a essere disponibili come comandanti giocabili. Durante l’evento, che inizierà a maggio, nel gioco saranno presenti mimetiche, toppe, bandiere e molto altro ancora. Godzilla vs. Kong è già arrivato al cinema in diverse nazioni e il 31 marzo debutterà nelle sale americane e su HBO Max, su cui rimarrà per 31 giorni.

Ci può essere un solo vincitore in questa battaglia tra pesi massimi. A rappresentare il Team Godzilla c’è la corazzata giapponese Amagi, vestita di blu e dal peso di 41,217 tonnellate. Nell’angolo arancione, a rappresentare il Team Kong risiede la USS North Carolina, corazzata che pesa 37,484 tonnellate. Entrambe le squadre arriveranno con mimetiche permanenti ispirate al film, ma non mancheranno mimetiche consumabili, toppe, bandiere e tanto altro ancora.

Sul lato console, i giocatori di World of Warships: Legends che scelgono Godzilla riceveranno una corazzata chiamata Heat Ray, mentre dalla parte di Kong otterranno Primal, corazzata che rappresenta la potenza della creatura. Tutto ciò arriverà insieme a comandanti, mimetiche consumabili, toppe, bandiere e tanto altro ancora.

“Quasi 60 anni fa, King Kong e Godzilla si sono scontrati per la prima volta sul grande schermo in Giappone, e da allora la rivalità di queste leggendarie creature ha raggiunto milioni di persone in tutto il mondo” ha affermato Aleksandr Nikolaev, Senior Publishing Producer di Wargaming. “World of Warships è sempre alla ricerca di contenuti nuovi e coinvolgenti per i nostri giocatori e siamo lieti di condividere con loro la nostra versione di questo leggendario scontro tra giganti”.

“Wargaming è il partner ideale per consentire ai fan di partecipare all’azione e di prendere parte alla tanto attesa resa dei conti tra questi due giganti” ha affermato Sam Rappaport, Director of Interactive Media presso Legendary Entertainment. “Grazie a questa collaborazione i fan prenderanno parte all’epico scontro su ampia scala tra le corazzate del Team Godzilla e del Team Kong”.