I giocatori di Far Cry 6 possono fare squadra con Danny Trejo nelle missioni crossover gratuite, ora disponibili

Ubisoft ha annunciato che due missioni crossover gratuite con Danny Trejo sono ora disponibili per i giocatori di Far Cry 6. Inoltre, Far Cry 3: Blood Dragon: Classic Edition, l’acclamato cyber-sparatutto portato sulle console di nuova generazione, esce oggi, 16 dicembre* per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5 e PlayStation4.

Il gioco sarà disponibile per l’acquisto da solo per 15,00 € o come parte del Season Pass di Far Cry 6. I possessori del Season Pass per PC Windows riceveranno il gioco originale del 2013.

Da oggi, 16 dicembre, giocando a Far Cry 6 potrai far squadra con Danny Trejo in due missioni gratuite, giocabili da solo o in modalità co-op a due giocatori.

“ Danny & Dani contro Tutti ” è una nuova storia nella quale dovrai impedire ai soldati di Antón Castillo di mandare all’aria i piani di Danny di tornare a Yara per cucinare i suoi famosissimi e gustosi tacos per sfamare la popolazione.

” è una nuova storia nella quale dovrai impedire ai soldati di Antón Castillo di mandare all’aria i piani di Danny di tornare a Yara per cucinare i suoi famosissimi e gustosi tacos per sfamare la popolazione. La sesta e ultima Operazione Speciale “Malagua”. Dopo aver completato la missione “Danny & Dani contro Tutti”, Trejo vi rende il favore aiutando gli studenti che protestano contro il regime di Antón che sta utilizzando armi chimiche a Yara (PG-240X).

Avrai anche accesso al Bundle Danny Trejo con nuove attrezzature a tema per personalizzare il tuo personaggio, compreso il classico outfit di Trejo e il suo camioncino dei tacos.

