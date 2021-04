I giocatori di 'Overwatch' dimezzano il tempo di risposta grazie a NVIDIA Reflex, in arrivo anche su 'Rust' e 'Ghostrunner'

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

NVIDIA annuncia oggi l’aggiunta di NVIDIA Reflex in Overwatch: tutti i giocatori in possesso di una GPU GeForce potranno beneficiare di questa tecnologia a partire da ora. NVIDIA Reflex permette di ridurre la latenza del sistema per migliorare ulteriormente la competitività dei giocatori, consentendo loro di individuare i bersagli più velocemente e reagire più rapidamente aumentando la precisione della mira semplicemente abilitando NVIDIA Reflex nelle impostazioni del gioco.

"NVIDIA Reflex è una vera svolta per il gioco, con una latenza di sistema fino al 50% inferiore".

– John Lafleur, Overwatch Technical Director

Dopo alcune settimane di test nel server pubblico, NVIDIA Reflex è oggi disponibile sulla versione live di Overwatch, riducendo la latenza di sistema fino al 50% per un'esperienza significativamente più reattiva.

Avere a disposizione uno strumento che possa apportare miglioramenti di una frazione di secondo nell’individuazione dei nemici può fare la differenza tra vincere o perdere e NVDIA Reflex è lo strumento giusto. Attraverso la riduzione della latenza di sistema per i giocatori di Overwatch, Reflex garantisce la migliore esperienza per tutti i giocatori indipendentemente dal personaggio, dalle abilità o dalle armi utilizzate.

Reflex in arrivo anche per Rust e Ghostrunner

NVIDIA annuncia che altri due giochi godranno presto della tecnologia di riduzione della latenza NVIDIA Reflex:

Rust - Il fenomenale successo di Facepunch Studios

Ghostrunner - il gioco d'azione ninja futuristico di One More Level

"In Rust tutti ti vogliono morto, la riduzione della latenza con Reflex ti assicurerà un vantaggio rispetto ai nemici. È davvero semplice, tanto quanto lo è abilitare Reflex attraverso il menu delle opzioni".

- Helk, Rust's Project Lead, Designer & Programmer

NVIDIA Reflex continua con le ottimizzazioni

Tra i miglioramenti legati a NVIDIA Reflex:

Un nuovo miglioramento della modalità 'Boost' che può ridurre la latenza in alcuni scenari legati alla CPU.

- Fortnite ha scelto di adottare l'ottimizzazione e i giocatori possono ora riscontrare fino al 15% di riduzione della latenza in questi scenari legati alla CPU.

- Valorant rilascerà il suo aggiornamento nella prossima patch. I primi test mostrano un miglioramento del 10-15% negli scenari legati alla CPU.

- Fortnite ha scelto di adottare l'ottimizzazione e i giocatori possono ora riscontrare fino al 15% di riduzione della latenza in questi scenari legati alla CPU. - Valorant rilascerà il suo aggiornamento nella prossima patch. I primi test mostrano un miglioramento del 10-15% negli scenari legati alla CPU. Introduzione di quattro nuovi mouse compatibili con Reflex Latency Analyzer, tra cui:

- ASUS ROG KERIS CABLATO

- ASUS ROG KERIS WIRELESS

- CORSAIR SABRE PRO CHAMPION SERIES

- CORSAIR SABRE RGB PRO CHAMPION SERIES

- ASUS ROG KERIS CABLATO - ASUS ROG KERIS WIRELESS - CORSAIR SABRE PRO CHAMPION SERIES - CORSAIR SABRE RGB PRO CHAMPION SERIES Tre produttori di mouse hanno rilasciato aggiornamenti del firmware per abilitare il Reflex Latency Analyzer, tra cui:

- AOPEN Fire Legend GM310

- Acer Predator Cestus 350

- Razer Deathadder v2 Pro

- AOPEN Fire Legend GM310 - Acer Predator Cestus 350 - Razer Deathadder v2 Pro Acer ha rilasciato il nuovo monitor Predator X25 360Hz dotato di Reflex Latency Analyzer

L'applicazione di GeForce Experience di NVIDIA è stata aggiornata per includere diverse funzionalità richieste dagli utenti, tra cui:

- La possibilità di registrare tutti i dati di monitoraggio delle prestazioni in un file CSV - inclusi FPS e statistiche di latenza da Reflex Latency Analyzer.

- La possibilità di scegliere il numero di campioni che Reflex Latency Analyzer utilizzerà per la media.

- L'aggiunta dell'utilizzo della GPU al set di metriche di latenza per aiutare a identificare facilmente quando un gioco è legato alla CPU o alla GPU.

Per ulteriori dettagli:

Articolo GeForce.com sulle ottimizzazioni legate a NVIDIA Reflex:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/reflex-april-2021-games-mice-monitors-update

Articolo GeForce.com su Overwatch Getting Reflex:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/overwatch-reflex-out-now

Intervista allo sviluppatore di Ghostrunner su YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=n9AKySplpis

Lista dei giochi che godono del support di Reflex:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/reflex/supported-products/