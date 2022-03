I NAS ASUSTOR aiutano a mantenere leggera la bolletta elettrica

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., ha dotato i propri NAS di una serie di soluzioni tecnologiche in grado di assicurare sensibili risparmi sui consumi energetici.

Realizzati per garantire servizi storage 24 ore su 24, 7 giorni su 7, assicurare i più elevati livelli di affidabilità e durare nel tempo, i NAS ASUSTOR sono in grado di evitare inutili sprechi di energia.

Grazie alla possibilità di gestire l’ibernazione degli hard disk e controllare l’accensione e lo spegnimento del sistema da remoto, infatti, i consumi energetici dei NAS possono venire decisamente limitati, a tutto vantaggio dell’ambiente e del risparmio.

Per alcuni modelli, inoltre, è stata prevista anche la modalità System Sleep Mode S3, che consente di porre automaticamente in standby il NAS quando è inattivo. Particolarmente utile durante le ore notturne e nei periodi di minor inutilizzo, questa funzionalità consente di ridurre sensibilmente i consumi e contemporaneamente anche di prolungare la vita degli hard disk, con conseguente beneficio anche sul fronte della sicurezza dei dati.

Quando i NAS ASUSTOR sono spenti o in modalità sospensione e si desidera riaccedervi nuovamente, il supporto agli standard WOL (Wake On LAN) e WOW (Wake On WAN) consente rispettivamente la riattivazione del NAS tramite PC o smartphone, collegati sulla rete locale o via Internet, assicurando in pochi istanti la possibilità di accedere ai propri dati e il ripristino di tutti i servizi.

Il supporto WOL, WOW, l’ibernazione HDD e la possibilità di gestire a distanza l’accensione e lo spegimento del NAS sono presenti sui modelli DRIVESTOR 2 e 4 (AS11), DRIVESTOR 2 e 4 Pro (AS33) e LOCKERSTOR 8, 10, 4RS, 4RD e 12 RD (AS65), mentre i NAS NIMBUSTOR 2 (AS52), NIMBUSTOR 4 (AS53), LOCKERSTOR 2, 4 (AS66) dispongono in aggiunta anche della modalità di sospensione automatica S3.