I nuovi desktop Z by HP portano le prestazioni a nuovi livelli grazie alle GPU NVIDIA RTX

In occasione della recente conferenza GTC 2021 di NVIDIA, HP ha annunciato significativi potenziamenti delle prestazioni delle GPU per la linea di desktop Z by HP - HP Z1 Tower G8, HP Z2 Small Form Factor G8 e Z2 Tower G8 – che garantiscono ai professionisti di oggi la tecnologia e gli strumenti necessari per essere produttivi, connessi, collaborativi e in totale sicurezza, sia che lavorino da casa o dall'ufficio. Inoltre, al fine di democratizzare il 3D per i flussi di lavoro e portare la visualizzazione avanzata ad un pubblico sempre più ampio, Z offre la più recente tecnologia di NVIDIA e Samsung, brand riconosciuti dalla community dei creativi.

Le performance sono fondamentali per i creator al fine di accelerare la conversione delle idee in progetti, mentre le loro necessità aumentano in tempo reale man mano che i tempi del ciclo di progettazione si riduce. Con la migrazione delle aziende verso un modello di lavoro più ibrido, il 77% dei responsabili IT concorda sul fatto che questo comporta un incremento delle vulnerabilità della sicurezza. La lineup di desktop Z offre funzioni di sicurezza avanzate, offrendo ai dipartimenti IT la possibilità di mantenere dispositivi, dati e identità protetti.

Le nuove NVIDIA RTX A4000 e RTX A5000 permettono agli utenti HP Z2 Tower G8 di configurare il proprio desktop Z con i core RT, i Tensor Core e i core CUDA di ultima generazione per offrire a designer, ingegneri e artisti una straordinaria esperienza per le creazioni del futuro, senza limiti. Z by HP sta inoltre integrando ulteriori opzioni Ampere graphics alla sua linea di desktop ad alte prestazioni, comprese le workstation desktop Z4, Z6 e Z8, per migliorare le performance nei flussi di lavoro del settore.

"Il remote working è destinato a proseguire e i dipendenti potranno scegliere da dove lavorare", ha dichiarato Bob Pette, vice president of Professional Visualization at NVIDIA. "Le nuove GPU con architettura NVIDIA Ampere e i desktop Z by HP offrono ai dipendenti la potenza di calcolo necessaria per operare ovunque si trovino".

Al fine di potenziare ulteriormente le prestazioni della lineup desktop Z entry, è ora possibile configurare i modelli Z1 Tower, Z2 SFF e Z2 Tower con i nuovi drive PCIe Gen4 recentemente presentati da Samsung che offrono un maggiore transfer rate, una più ampia larghezza di banda per garantire performance ancora più elevate e flussi di lavoro senza soluzione di continuità per coloro che utilizzano una grande quantità di dati. Gli utenti possono ora beneficiare di prestazioni di archiviazione illimitate grazie alle innovative soluzioni termiche progettate dagli ingegneri di Z by HP.

"Il rapido cambiamento dei moderni ambienti di lavoro ha consolidato il ruolo del PC quale strumento essenziale per la produttività", ha dichiarato Jaejune Kim Corporate Senior Vice President of Memory Marketing, Samsung. "Con applicazioni sempre più complesse e l'aumento esponenziale delle dimensioni dei file, gli SSD PCIe Gen4 offrono un importante miglioramento delle prestazioni. Siamo orgogliosi di collaborare con HP alla progettazione del nostro SSD PM9A1 integrato nelle più recenti piattaforme HP per massimizzare i vantaggi della tecnologia ai fini di una migliorata user experience ".

HP Z2 G8 SFF e Z2 G8 Tower:

Z2 Small Form Factor, la workstation SFF più veloce del settore che utilizza applicazioni Autodesk e SolidWorks[2], e Z2 Tower ottimizzano le generazioni precedenti grazie ai più recenti componenti NVIDIA, Intel e Samsung, e facendo parte del portafoglio di PC più sostenibile del settore, ne confermano la leadership[3]. Al fine di rispondere alle esigenze dei dipendenti di oggi, Z2 SFF e Z2 Tower offrono ulteriori funzioni di espandibilità con accesso tool-less in un desktop compatto e poco ingombrante.

Z2 Small Form Factor è dotata di processori Intel Core e Xeon W di undicesima generazione e di una GPU NVIDIA Quadro RTX 3000 che garantisce prestazioni eccezionali per il ray-tracing accelerato e l'IA, in un formato ridotto e con infinite opzioni di aggiornamento. Con Z2 Tower, gli utenti possono ora eseguire applicazioni multi-threaded in multitasking avvalendosi di una GPU NVIDIA RTX A5000 e di processori Intel Xeon vPro e CPU Intel serie K senza throttling in SPECapc per SOLIDWORKS 2021 benchmark [4] in un design in costante evoluzione.

Z2 G8 SFF e Z2 G8 Tower presentano:

Prestazioni illimitate. Le soluzioni termiche di cui è dotata Z mantengono il processore e la scheda grafica alla corretta temperatura, cosicché possano operare al massimo delle prestazioni per lunghi periodi di tempo.

Le soluzioni termiche di cui è dotata Z mantengono il processore e la scheda grafica alla corretta temperatura, cosicché possano operare al massimo delle prestazioni per lunghi periodi di tempo. Certificazioni software. Lavorare con la consapevolezza che il proprio desktop è certificato con le principali applicazioni software che garantiscono il massimo delle prestazioni anche con progetti complessi.

Lavorare con la consapevolezza che il proprio desktop è certificato con le principali applicazioni software che garantiscono il massimo delle prestazioni anche con progetti complessi. Gestione termica. Progettati in modo innovativo per assicurare che i componenti hardware siano sempre silenziosi e alla temperatura ottimale, non importa quanto intensamente li si usi. Avere la certezza di poter utilizzare il proprio sistema a pieno regime 24/7.

Progettati in modo innovativo per assicurare che i componenti hardware siano sempre silenziosi e alla temperatura ottimale, non importa quanto intensamente li si usi. Avere la certezza di poter utilizzare il proprio sistema a pieno regime 24/7. Progettato per evolversi. Potente per crescere. Grazie alla possibilità di ampliamento e con l'accesso tool-less, è possibile integrare componenti, aggiornare la grafica o aggiungere schede PCIe specifiche man mano che le esigenze evolvono.

Grazie alla possibilità di ampliamento e con l'accesso tool-less, è possibile integrare componenti, aggiornare la grafica o aggiungere schede PCIe specifiche man mano che le esigenze evolvono. Supporto del sistema operativo per le esigenze specifiche dell'utente con la possibilità di scegliere tra Windows 10 Pro 64 o Linux.

HP Z1 G8 Tower:

Z1 G8 è il desktop Z pro-certified più accessibile di HP, concepito per gestire l'editing di progettazione e il gaming. Grazie alle più recenti prestazioni di livello professionale fino a NVIDIA Quadro P2200, questo desktop certificato SolidWorks e AutoCAD è perfetto per flussi di lavoro di progettazione e disegno 2D/3D. Inoltre, gli utenti possono scegliere di configurare Z1 G8 con grafica NVIDIA GeForce fino a RTX 3070 per VR e lo sviluppo di software. Per prestazioni potenti su applicazioni complesse multithread, Z1 G8 offre i più recenti processori Intel Core vPro.