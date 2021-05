I nuovi Gaming Monitor 4K GIGABYTE AORUS sono pronti per le console di nuova generazione

Le vendite di console di nuova generazione in tutto il mondo sono ancora in forte espansione senza alcun segno di rallentamento. Tuttavia, l'abbinamento di una console di nuova generazione con un display ad alta risoluzione compatibile in grado di spingere i limiti delle alte frequenze di aggiornamento di 120Hz e oltre è rimasta una missione impossibile... fino ad ora.

I nuovi gaming monitor AORUS 4K di GIGABYTE gettano un nuovo raggio di speranza nella lunga attesa dei giocatori. La piena compatibilità HDMI 2.1 fornita con i nuovi monitor AORUS consente ai giocatori di sbloccare risoluzioni e framerate più elevati su console di nuova generazione, come PlayStation 5 e XBOX Series X.

I gaming monitor tattici 4K GIGABYTE AORUS sono la migliore soluzione per diversi utilizzi. Non solo promettono prestazioni di visualizzazione di livello eSport con una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e tempo di risposta di 0.5 ms, ma sfruttano appieno la larghezza di banda del connettore HDMI 2.1 per ottenere il massimo dalle console di nuova generazione, rendendoli i monitor ideali per il gaming su piattaforme diverse.

Attraverso la connettività HDMI 2.1, i giocatori saranno in grado di godere appieno delle prestazioni di gioco estreme alimentate da schede grafiche di fascia alta, come la serie RTX 30, mentre giocano su PC. Se abbinati alle console di nuova generazione, i gamer potranno finalmente giocare ai loro titoli AAA preferiti a 120Hz, con un gameplay ultra-fluido e una straordinaria risoluzione 4K.

Oltre alle superbe prestazioni del display, GIGABYTE ottimizza ulteriormente l'esperienza di gioco con le esclusive funzionalità tattiche di AORUS. Questi miglioramenti nel gioco, tra cui Aim Stabilizer, Black Equalizer e ANC (Active Noise Cancellation), erano disponibili solo per i giocatori PC, ma sono ora accessibili anche ai console-player che vogliono la migliore esperienza di gioco.

I gaming monitor tattici GIGABYTE AORUS 4K saranno presto disponibili in Italia nelle versioni da 32, 43 e 48 pollici tra cui i gamer potranno scegliere. Per maggiori dettagli sulla gamma AORUS 4K e le potenti caratteristiche gaming, visita: https://www.aorus.com/it-it/monitors/4k