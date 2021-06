Iceberg Thermal annuncia i nuovi dissipatori CPU IceSLEET G-Series

Iceberg Thermal Inc., una nuova e innovativa startup di PC Cooling fondata nel 2019, ha annunciato l'ultima aggiunta alla linea di dispositivi di raffreddamento per CPU IceSLEET con il rilascio di IceSLEET G-Series.

La serie include quattro nuovi dissipatori per CPU: IceSLEET G3, IceSLEET G4 Silent, IceSLEET G4 OC e IceSLEET G4 Midnight in edizione limitata. La nuova serie G porterà il suo colore e il suo design unici nel settore del raffreddamento per PC con specifiche che sicuramente sorprenderanno molti osservatori e utenti nel mondo dei PC.

IceSLEET G3 - Un dissipatore di calore entry level 3 che presenta un TDP massimo di 160 W, una gamma di 600-1200 RPM con un flusso d'aria di 50 CFM e un livello di rumore massimo di 20,5 dBA.

IceSLEET G4 Silent - Un dissipatore a 4 tubi di calore con il mantra di "Lavora duro, gioca duro". Il dispositivo di raffreddamento presenta un TDP massimo di 170 W, una gamma di 600-1200 giri/min con un flusso d'aria di 50 CFM e un livello di rumore massimo di 20,5 dBA.

IceSLEET G4 OC - Questo dissipatore a 4 heatpipe è orientato al giocatore e progettato per l'overclocking. Questo dispositivo di raffreddamento presenta un TDP massimo di 180 W, una gamma di 600-1400 giri/min con un flusso d'aria di 58,5 CFM e un livello di rumore massimo di 22,5 dBA. Questo dispositivo di raffreddamento è disponibile in due colori e ha una ventola ARGB bianca traslucida.

IceSLEET G4 Midnight - Questo dissipatore a 4 heatpipe in edizione limitata completamente nero è il massimo dello stile. Questo dispositivo di raffreddamento presenta un TDP massimo di 180 W, una gamma di 600-1400 giri/min con un flusso d'aria di 58,5 CFM e un livello di rumore massimo di 22,5 dBA. È nichelato nero e ha una ventola ARGB nera traslucida.

Tutti questi dissipatori per CPU sono dotati di una nuova tecnologia di blocco della ventola per una facile installazione. Si stima che i dispositivi di raffreddamento verranno lanciati negli Stati Uniti e in Canada alla fine di luglio del 2021. Per altri mercati, i dettagli verranno forniti in seguito.

"Ci sforziamo di offrire ai nostri clienti i prodotti migliori, quelli che i nostri clienti stavano cercando, quelli che forniamo. In Iceberg Thermal, il nostro successo è definito dalla qualità dei nostri prodotti e dalla soddisfazione dei nostri clienti" - Iceberg Thermal.