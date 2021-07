Icy Dock introduce i nuovi TurboSwap MB171SP-1B e ToughArmor MB924IP-B

Icy Dock, produttore leader di alloggiamenti per dischi rigidi rimovibili, introduce i nuovi TurboSwap MB171SP-1B e ToughArmor MB924IP-B

TurboSwap MB171SP-1B:

Questo rack rimovibile è LA soluzione economica per il tuo disco rigido SAS/SATA da 3,5". È dotato di un alloggiamento in metallo robusto e unico per adattarsi a qualsiasi alloggiamento per unità ottica da 5,25". Per garantire anni di affidabilità, TurboSwap è in grado di resistere agli ambienti più ostili e difficili perché l'involucro è una struttura interamente in metallo adatta per applicazioni e industrie robuste che richiedono un grado di infiammabilità.

➢ Installazione del disco senza attrezzi con staffa hot-swap

Ha un sistema di installazione senza vassoio, senza attrezzi e senza viti che consente una rapida sostituzione delle unità senza aprire il case del computer. Massima dissipazione del calore. La struttura è in metallo e le prese d'aria si trovano tutt'intorno all'unità, il che garantisce la massima dissipazione del calore.

➢ Fori di montaggio della ventola opzionali

Include 4 fori di montaggio opzionali per aggiungere una ventola di raffreddamento da 80x80x10 mm. Può anche essere collegato all'alimentazione se è necessario un raffreddamento aggiuntivo.

➢ Pulsante di accensione dell'unità e spia di attività

Ha anche un pulsante di accensione individuale per il disco ed è dotato di un robusto fermo dello sportello in metallo per la migliore protezione del disco!

➢ Link e prezzo del prodotto

TurboSwap MB171SP-1B: 37,40€ TTC - https://www.icydock.com/goods.php?id=384

ToughArmor MB924IP-B:

Questo prodotto innovativo è un backplane con gabbia per dischi robusto e rimovibile. Supporta 24 SSD/HDD SAS/SATA da 2,5" fino a 7 mm di altezza e utilizza solo 3 alloggiamenti da 5,25". Dispone di 6 connettori MiniSAS HD (SFF-8643) sul retro con velocità di trasferimento fino a 12 Gbps per unità, che riduce notevolmente l'ingombro dei cavi per migliorare il flusso d'aria nel sistema e facilitare la gestione dei cavi.

➢ Alta densità di archiviazione per PC ad alte prestazioni

Il design ad alta densità di archiviazione del ToughArmor MB924IP-B lo rende perfetto per PC ad alte prestazioni, workstation, piattaforme di gioco, server domestici e data center che richiedono IOPS elevati, alta capacità e accesso allo storage a bassa latenza.

➢ Scambia le unità senza aprire il computer

Con i vassoi rimovibili EZ-Slide Nano 2.5, sia che tu stia aggiornando nuove unità, sostituendo un'unità guasta o eseguendo una semplice routine di manutenzione, sarai in grado di sostituire le unità in pochi secondi attraverso l'alloggiamento anteriore da 5,25" senza dover chiudere giù il sistema o aprire il case del computer.

➢ Massima Affidabilità e Stabilità

Il ToughArmor MB924IP-B ha un robusto design interamente in metallo in tutta l'unità e nel vassoio, che lo rende perfetto per le apparecchiature industriali che potrebbero richiedere un grado di infiammabilità. L'elevata qualità costruttiva è adatta a una varietà di sistemi aziendali, inclusi medici, militari e forze dell'ordine, nonché a condizioni di produzione come sistemi di controllo e automazione industriale integrati.

➢ Efficienza di raffreddamento ottimale

L'alimentazione di un massimo di 24 dischi rigidi può generare calore eccessivo. Ecco perché abbiamo posizionato strategicamente una grande ventola di raffreddamento da 80 mm sul retro per garantire la circolazione dell'aria in tutta la gabbia. Con il controllo della velocità della ventola con 3 modalità, gli utenti hanno la possibilità di modificare la velocità in base al proprio flusso di lavoro e alle proprie preferenze.

➢ Link e prezzo del prodotto

ToughArmor MB924IP-B: 710,50€ TTC - https://www.icydock.com/goods.php?id=341