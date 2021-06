Il broadcast Square Enix Presents di quest'estate andrà in onda il 13 Giugno durante l'E3 2021 digitale

SQUARE ENIX ha annunciato che l'edizione estiva di SQUARE ENIX PRESENTS, il broascast digitale in cui l'azienda rivela alla community videoludica mondiale delle première esclusive, i nuovi titoli in arrivo e altre novità, andrà in onda il 13 giugno alle 20:15 BST/21:15 CEST durante l' E3 2021 digitale e anche sui canali Twitch e YouTube di SQUARE ENIX.

Il broadcast includerà delle novità emozionanti da tutto il mondo, tra cui:

La première mondiale di un nuovo gioco di Eidos-Montréal;

Delle nuove informazioni su BABYLON'S FALL;

Dei dettagli sull'espansione Guerra per il Wakanda con Black Panther per Marvel's Avengers e degli aggiornamenti sui prossimi eventi di gioco;

Un approfondimento su Life is Strange: True Colors e un'anteprima di Life is Strange: Remastered Collection.

