Il Driver NVIDIA Studio di luglio è ora disponibile, aggiornamenti in arrivo per Unity e UE4

NVIDIA ha appena rilasciato il driver NVIDIA Studio di luglio, che offre prestazioni ottimizzate e maggiore accuratezza per i due principali motori di gioco: Unity e Unreal Engine; arriva giusto in tempo per l'inizio della Game Developers Conference!

Entrambi i motori di gioco hanno ricevuto i benefici della tecnologia RTX attraverso i più recenti aggiornamenti, ciò ha aiutando gli sviluppatori a produrre contenuti migliori e a mettere in pratica le loro idee in modo estramamente più rapido.

La nuova release 2021.2 in versione beta di Unity ha fornito il supporto nativo per il DLSS di NVIDIA, permettendo agli sviluppatori di giochi di incorporare facilmente il rendering AI avanzato nei loro giochi. Il DLSS è in grado di produrre una qualità dell'immagine paragonabile alla risoluzione nativa - talvolta anche migliore - pur renderizzando convenzionalmente solo una frazione dei pixel, aumentando le prestazioni in tempo reale per esperienze molto più coinvolgenti e facendo risparmiare agli artisti e creatori tempo prezioso per l'esportazione.

Unreal Engine 4.27, attualmente in anteprima, include una caratteristica sperimentale chiamata Eye-Tracked Foveated Rendering. La tecnica rende una singola immagine a diverse risoluzioni, rendendo più nitido il punto di messa a fuoco, mentre sfuma le altre parti, per imitare la vista umana. Questa funzione è perfetta per la realtà estesa con prestazioni ottimizzate sulle GPU NVIDIA RTX e, utilizzando NVIDIA Variable Rate Shading, non si riscontrerà nessuna perdita percettibile della qualità dell'immagine. Inoltre, la baking GPU Lightmass costruita sul ray tracing RTX ha introdotto dei parametri per controllare meglio l'illuminazione e i livelli di dettaglio degli asset di produzione.

Per ulteriori informazioni sul driver Studio di luglio, sul supporto di Unity e UE4, oltre alle ultime novità su NVIDIA Omniverse, Marmoset Toolbag, Enscape 3.1, Pixar RenderMan e Topaz Video Enhance AI, consulta il blog post di NVIDIA Studio a questa pagina.