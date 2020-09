Il Festival digitale dei giochi da tavolo di Steam debutta il 21 ottobre

Il primo Festival digitale dei giochi da tavolo di Steam di sempre fa il suo debutto dal 21 al 26 ottobre e celebrerà i giochi che varcano il confine tra fisico e digitale. Prodotto in collaborazione con Auroch Digital, l'evento includerà sessioni di gioco virtuali, panel, discussioni e altre attività in streaming che esploreranno il connubio tra giochi fisici e digitali insieme a leggendari designer, promettenti sviluppatori e giocatori come voi.

Insieme a Valve, lo studio indie Auroch Digital sta perfezionando il programma con l'evento e arruolando partecipanti quali Sandy Peterson (Il Richiamo di Cthulhu, Quake, Cthulhu Wars e altri!), Steve Jackson (Munchkin, Ogre, Car Wars e tanti altri), Ian Livingstone (cofondatore di Games Workshop e Fighting Fantasy, presidente del C.d.A. di Sumo Group), Elizabeth Hargrave (creatrice del gioco di successo Wingspan). Inoltre, Simon Parkin, scrittore e autore del New Yorker, parlerà, tra le altre cose, di come un gioco da tavolo abbia aiutato gli alleati a vincere la seconda guerra mondiale.

Ecco uno sguardo ad alcune altre attività di ampio respiro che si terranno durante l'evento:

Plague Inc: Evolved - James Vaughan, game designer sia della versione digitale che di quella fisica, gioca a uno scenario di quella digitale mentre parla del design di entrambe le versioni.

- James Vaughan, game designer sia della versione digitale che di quella fisica, gioca a uno scenario di quella digitale mentre parla del design di entrambe le versioni. Othercide - Il GDR tattico che unisce un forte stile visivo, una storia unica e un impegnativo gameplay tattico, presentato dal suo Art Director e Lead Game Designer.

- Il GDR tattico che unisce un forte stile visivo, una storia unica e un impegnativo gameplay tattico, presentato dal suo Art Director e Lead Game Designer. Gloomhaven - In diretta con gli sviluppatori si parlerà dei contenuti in arrivo per il prossimo aggiornamento principale dell'accesso anticipato di Gloomhaven su Steam.

- In diretta con gli sviluppatori si parlerà dei contenuti in arrivo per il prossimo aggiornamento principale dell'accesso anticipato di Gloomhaven su Steam. Panel virtuale sui giochi su Marte - Dove i creatori di giochi saranno affiancati da personale e scienziati dell'agenzia spaziale per parlare su dove i giochi sono realistici e dove sbagliano riguardo a Marte.

- Dove i creatori di giochi saranno affiancati da personale e scienziati dell'agenzia spaziale per parlare su dove i giochi sono realistici e dove sbagliano riguardo a Marte. Panel virtuale sui giochi su Cthulhu - In cui alcuni dei più noti designer digitali e fisici sul tema Cthulhu chiedono informazioni sull'impatto culturale di questi titoli e altro ancora.

Partecipa durante le trasmissioni dal vivo per chattare con gli sviluppatori sugli argomenti delle conversazioni e sui loro giochi, oppure guardali tramite VOD se non fai in tempo ad assistere alla diretta. Man mano che l'evento si avvicina, verranno annunciati altri panel e incontri.



Il Festival digitale dei giochi da tavolo di Steam presenta giochi che attraversano i confini tra giochi digitali e fisici; può trattarsi di un porting digitale di un gioco fisico, un gioco che ha prodotto una versione fisica da quella digitale, un gioco che simula l'esperienza di gioco fisica o un gioco digitale la cui estetica è ispirata ai giochi da tavolo.



Per saperne di più e per registrarti per ricevere un promemoria sull'inizio dell'evento il 21 ottobre alle 19, visita https://store.steampowered.com/sale/tabletopfest