Il Game Ready driver per F1 22 offre il doppio delle prestazioni con DLSS, coronando un altro incredibile mese all'insegna di RTX

Grazie al nuovo driver GeForce Game Ready per F1 22, i giocatori GeForce sono ora pronti per l'ultimo capitolo dell'apprezzatissima serie F1 di Codemasters, lanciato oggi in early access. F1 22 supporta molteplici effetti ray-tracing e il DLSS di NVIDIA, che offre un un boost delle performance di più del doppio.

Con le prestazioni più che raddoppiate grazie all’abilitazione del DLSS, i giocatori dotati di GPU GeForce RTX 3060 Ti o modelli superiori possono raggiungere frame rate di 60 FPS o superiori in 4K con impostazioni massime e ogni effetto ray-tracing abilitato in F1 22.

Il nuovo driver supporta anche Loopmancer, che verrà lanciato il 13 luglio con DLSS e riflessi ray-tracing. Inoltre, il driver supporta le impostazioni ottimali GeForce Experience per cinque giochi, offre la migliore esperienza in Monster Hunter Rise e Monster Hunter Rise: Sunbreak e supporta la nuova GPU GeForce GTX 1630.

Questo è il coronamento di un mese in cui amati franchise di giochi come Jurassic World, Resident Evil e Warhammmer si aggiungono all'elenco dei giochi dotati di tecnologie RTX.

Il DLSS raddoppia le prestazioni in F1 22

Tra le novità di F1 22 vi sono i riflessi opachi in ray-tracing, i riflessi trasparenti in ray-tracing, l’occlusione ambientale e le ombre in ray-tracing per aumentare l'immersività del gioco. Grazie all'illuminazione in ray-tracing, i giocatori avranno della auto da corsa di Formula 1 con riflessi accurati e vedranno tutte le ombre – dettagli mai visti prima - mentre sfrecciano sul circuito di F1.

Grazie alle prestazioni fornite dal DLSS di NVIDIA, i giocatori di GeForce RTX avranno la possibilità di attivare gli effetti ray-tracing immersivi di F1 22 senza compromettere la qualità dell'immagine.

Il supporto del DLSS di NVIDIA e del ray-tracing nel gioco significa che una scheda grafica basata su GeForce RTX, un PC desktop o un PC portatile offriranno la migliore esperienza di F1 22, con massimi livelli di prestazioni, un gameplay più fluido e la grafica più fedele.

Loopmancer con DLSS e riflessi Ray-Traced

Questo driver permette inoltre ai giocatori di essere "Game Ready" per Loopmancer, l'attesissimo gioco d'azione roguelite-platformer che verrà lanciato il 13 luglio 2022. Il gioco sarà lanciato con il supporto di NVIDIA DLSS e dei riflessi in ray-tracing, offrendo ai giocatori GeForce RTX la migliore esperienza possibile nel gioco.

L’ecosistema RTX è più forte che mai

A giugno molti giochi si sono aggiunti all'elenco dei titoli che beneficiano degli aggiornamenti delle prestazioni DLSS, delle riduzioni della latenza Reflex e degli effetti di illuminazione in ray-tracing, fra cui:

Altri aggiornamenti Game Ready

Il driver NVIDIA Game Ready per F1 22 aggiunge anche altre funzionalità, fra cui: