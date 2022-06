Il Game Wave Festival si terrà in Estonia dal 27 settembre al 2 ottobre 2022

Il Game Wave Festival è un evento internazionale che si svolge per il secondo anno consecutivo dal 27 settembre al 2 ottobre a Tallinn, in Estonia, presso il Tallink Spa & Conference Hotel. I primi 3 dei 6 giorni dell'evento sono dedicati alla game jam. Il Game Wave Festival è un evento di business, formazione e intrattenimento per i professionisti dell'industria del gioco. Si è svolto per la prima volta con grande successo nel settembre 2021 a Jūrmala, in Lettonia, e ha visto la partecipazione di oltre 270 partecipanti provenienti da 25 Paesi.

"Il Game Wave Festival è un modo espressivo per celebrare il glorioso patrimonio di sviluppo di videogiochi, la cultura e le tradizioni, incontrare volti nuovi e vecchi e divertirsi. È orientato alla professionalità per avere colloqui d'affari seri e accoglienti per fare amicizia con quasi tutti i partecipanti. Sono felice di dare il benvenuto a tutti voi al 2° Game Wave Festival!". - Ints Viksna, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Centro Tecnologico Lettone.

Il festival è principalmente B2B, ma è stato progettato per evitare la "rigidità" che questo tipo di eventi a volte hanno. Il Game Wave Festival cerca di catturare l'atmosfera divertente e rilassata che abbiamo sperimentato in altri eventi ludici globali e regionali. Il GWF è abbastanza grande per avere una panoramica delle principali tendenze nella regione nordica e baltica, e abbastanza piccolo per fare amicizia con tutti i partecipanti - le amicizie che farete al GWF vi seguiranno per tutta la vita.

Evento principale e B2B Match

30.09. - 02.10. L'evento principale: Conferenza, workshop, expo, gare di pitching, incontri d'affari e presentazione finale della game jam.

La conferenza e gli eventi interattivi sono suddivisi in 5 percorsi: Generale, Arte (visiva, sonora, aptica), Unreal Engine, XR e Giochi da tavolo.

La piattaforma di matchmaking online è disponibile per tutti i partecipanti per tutti i 6 giorni, e gli incontri possono essere prenotati anche in loco. I membri registrati del matchmaking potranno partecipare sia in loco che online.

Il GWF utilizza la piattaforma di gestione di eventi e riunioni B2Match, che funziona sia su browser web che su dispositivi mobili. Questa piattaforma gestisce anche le videochiamate e lo streaming delle conferenze, per cui tutte le funzionalità necessarie ai partecipanti si trovano in un unico luogo.

Per i possessori di biglietti business è prevista un'area Business privata nel Fidel Bar di Tallink, con una bella vista sul centro storico.

I primi tre giorni dell'evento, che durerà sei giorni, sono dedicati al game jam.

L'Awesome game jam si svolge dal 27 al 29 settembre. Il tema della game jam e i diversificatori della jam saranno decisi dagli sponsor della jam. Tuttavia, la game jam non termina il terzo giorno, ma la cerimonia finale si svolge il sesto giorno del GWF. Questo è il motivo per cui i team possono migliorare i loro giochi partecipando a workshop e persino proporre e ricevere feedback nel nostro "Early stage games mentor pitch".

Tre opportunità uniche di lancio di giochi:

Pitch 1 a 1 tra autori ed editori di giochi da tavolo in uno spazio privato e riservato, dove gli editori possono prendersi il tempo necessario per testare il gioco e conversare con gli autori.

Early stage mentor pitch per tutti coloro che non sono pronti per altri pitch, ma che vogliono comunque allenarsi, testare il proprio prototipo e ricevere un feedback. I disturbatori sono i benvenuti.

Semifinali del Nordic Game Discovery Contest Baltic e publisher pitch.

Tre feste speciali, tra cui il Business Afterparty e il Pool Party.

Il Business Party (29.09.2022) sarà disponibile solo per organizzatori, relatori, partner e possessori di biglietti business.

Il Pool Party (30.09.2022) sarà disponibile solo per organizzatori, relatori, partner, possessori di biglietti business e possessori di biglietti per il Pool Party. Considerando che gran parte del nostro pubblico in loco sarà composto da finlandesi ed estoni, abbiamo garantito l'accesso alla sauna, ma pensando ai nostri partecipanti danesi, è disponibile anche un'area più tranquilla vicino al bar. Gli svedesi possono rinfrescarsi nell'area della piscina e i lettoni possono riscaldarsi in hot tubes. Gli altri possono semplicemente godersi lo spirito nordico.

L'Afterparty (01.10.2022) sarà disponibile per quasi tutti (tranne che per i possessori di biglietti per studenti). Sarà caratterizzato da Marioke, un tavolo di festa e un'area più tranquilla per le conversazioni d'affari.

L'esposizione di 3 giorni dedicata alle aziende del gioco, all'arte, alla tecnologia e all'istruzione

L'expo sarà di interesse per tutti coloro che hanno una curiosità professionale o hobbistica per i temi legati alla game company, all'arte, alla tecnologia e all'educazione. Sulla base del successo dell'anno scorso e del buon feedback, il GWF metterà dei membri dello staff a guardia del padiglione, in modo che i partecipanti all'expo non siano vincolati ai loro stand per 3 giorni.

Ulteriori informazioni e iscrizioni sono disponibili su https://www.gamewave.eu/