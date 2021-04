Il GDR di costruzione HammerHelm è stato lanciato oggi su Steam

HammerHelm, il gioco di ruolo in terza persona che permette di costruire una città, è uscito oggi dall'accesso anticipato di Steam. Il mondo fiorente di HammerHelm è realizzato dallo studio di sviluppo SuperSixStudios. Come unico sviluppatore di SuperSixStudios, Jonathan Hanna ha dedicato più di cinque anni a creare questo vivace GDR. Con un feedback costante dalla sua fedele community, Jonathan è riuscito a creare un gioco avventuroso con il perfetto equilibrio tra costruzione e missioni.

Un mix unico tra avventura in terza persona e costruzione di città

Con HammerHelm, i giocatori possono costruire una città da zero e usarla in terza persona. Oltre a questo possono anche interagire con gli abitanti della città che fanno parte della storia e del progresso del gioco. Responsabili della città, i giocatori devono provvedere alla sicurezza e alla felicità degli abitanti mentre completano le missioni per continuare a far prosperare la propria città. Ci sono nemici da combattere, risorse di valore da raccogliere, oggetti da creare e nuove strutture da costruire. Ci sono molte cose da scoprire su HammerHelm, mentre la città cresce.

Informazioni su HammerHelm

Gli gnomi di HammerHelm sognano di vivere in superficie, sotto il sole e le nuvole. Tu sarai il loro capo e dovrai aiutarli a creare una casa che dovrai guidare verso la prosperità. Completa le missioni, crea armi e armature, sconfiggi nemici pericolosi e sii il capo di cui la tua gente ha bisogno. Più grande sarà la città, migliore sarà la tua avventura!

Caratteristiche