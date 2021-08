Il GFN Thursday alla Gamescom 2021 pone l'attenzione sugli annunci RTX di Dying Light 2 e Guardians of the Galaxy

La Gamescom di quest'anno è piena di annunci entusiasmanti per GeForce NOW, tra cui l'arrivo di Dying Light 2: Stay Human - in streaming su GeForce NOW con le tecnologie RTX in concomitanza con il lancio. Inoltre, è stato annunciato che Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile con RTX ON per i membri Founders e Priority.

In aggiunta a questi due titoli molto attesi, 11 giochi sono in arrivo sulla library di GeForce NOW questa settimana, tra cui King's Bounty II.

Entra nel Medioevo con Dying Light 2

L'umanità potrà essere caduta, ma ci sono anche delle buone notizie: in occasione della Gamescom 2021 è stato annunciato che Dying Light 2: Stay Human di Techland sta arrivando su GeForce NOW con RTX ON. I membri Founder e Priority potranno sperimentare Dying Light 2: Stay Human con una qualità d'immagine senza precedenti a cui Techland aspirava - anche su dispositivi di potenza inferiore.

Restate in attesa di provare Dying Light 2: Stay Human più avanti nel corso dell'anno, con entrambe le versioni Steam ed Epic Games Store in streaming su GeForce NOW quando il gioco sarà pubblicato.

Salvare la Galassia con una splendida illuminazione

Un altro annuncio emozionante è stato quello di Marvel's Guardians of the Galaxy (Steam e Epic Games Store) che verrà lanciato il 26 ottobre 2021 con il supporto di RTX ON per i membri Founders e Priority. Come membro Founders o Priority, ogni mondo esplorato in questa nuova versione di Marvel's Guardians of the Galaxy sarà reso a qualità cinematografica con riflessi ray-tracing su quasi tutti i vostri dispositivi.

Un primo sguardo alle sorprendenti tecnologie RTX in azione è in arrivo a breve.

I fantastici nuovi arrivi di questa settimana

Questo giovedì GFN include anche il rilascio della beta per il nuovo gioco di sopravvivenza PvE nella natura selvaggia aliena, Icarus; il nuovo RPG fantasy, King's Bounty II; e il gioco gratuito della settimana dell'Epic Games Store, Automachef. Di seguito la lista completa dei giochi che si uniscono alla libreria di GeForce NOW questa settimana: