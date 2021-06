Il Gruppo Commify lancia in Italia la piattaforma Esendex, nuova suite per il Business Messaging via mobile

Il Gruppo Commify, leader in Europa in soluzioni di messaggistica istantanea per il business, lancia in Italia la piattaforma Esendex, una suite all’avanguardia completa di strumenti e soluzioni personalizzate multicanale per creare conversazioni efficaci via mobile, in ogni ambito di business.

Dopo anni di presidio del mercato attraverso due brand locali – Mobyt e Trendoo – acquisiti nel 2016, il Gruppo ha deciso oggi di unificare la propria offerta di fascia premium sotto il brand globale Esendex che, dalla sua creazione nel 2001 nel Regno Unito, si è evoluto costantemente incrementando il business anno su anno del 25% e affermandosi nei principali paesi Europei e in Australia.

Il lancio si colloca in un anno che, in Italia, ha visto crescere ulteriormente l’utilizzo dello smartphone (2020: +4,5% rispetto all’anno precedente1) portando la comunicazione tramite mobile sempre più al centro delle strategie di aziende e organizzazioni di ogni dimensione e settore. Con 35,1 milioni di utenti attivi2, in Italia lo smartphone è il device più diffuso ed utilizzato e si conferma, ogni giorno di più, il canale di accesso privilegiato per entrare in contatto con le persone in un’ampia casistica di utilizzi.

La messaggistica istantanea, in particolare, si è rivelato il canale più efficace per rimanere sempre connessi con utenti e clienti, per tutte le applicazioni: sempre nel 2020, le aziende e le organizzazioni italiane hanno inviato 5,3 miliardi di messaggi istantanei3, che - con un tasso di apertura del 93,3% - risultano particolarmente efficaci e graditi.

In occasione del lancio in Italia di Esendex, leader in Europa per le soluzioni di messaggistica istantanea per il business, l’azienda ha diffuso i risultati di una recente ricerca svolta in collaborazione con PWC su un campione di 4.300 aziende in Europa, UK e Asia Pacific.

L’analisi evidenzia che la messaggistica via mobile è sempre più utilizzata dalle imprese, soprattutto in Italia. Infatti, se a mettersi in contatto con i clienti via cellulare è, in media, il 47% delle aziende internazionali intervistate, nel nostro Paese le imprese che dichiarano di utilizzare servizi di messaggistica istantanea sono ben il 52% del campione, con una prevalenza tra le aziende con più di 250 dipendenti (62%) rispetto alle pmi (45%).

Nota1: fonte: Ricerca Osservatorio Mobile B2c Strategy, School of Management del Politecnico di Milano Marzo 2021

Nota 2: idem

Nota 3: Marketing conversazione attraverso il Mobile: SMS e nuovi trend - Ricerca Osservatorio Mobile B2c Strategy, School of Management del Politecnico di Milano Aprile 2021

“I dati parlano chiaro, la messaggistica istantanea via mobile in tutte le sue forme è attualmente tra le migliori soluzioni per la comunicazione business del futuro, e lo sarà sempre di più”, commenta Esendex Carmine Scandale, General Manager di Esendex Italia. “Le esigenze e le abitudini delle persone stanno cambiando rapidamente: per rimanere al passo con i tempi, le aziende devono essere pronte a rispondere con gli strumenti più adeguati che consentono interazioni immediate, dirette ed efficaci”.

Ma quali sono le aree di maggiore applicazione della messaggistica istantanea multicanale per il business?

Le interazioni one-to-one vengono utilizzate per decine di finalità nell’ambito di diversi processi aziendali: tra le più diffuse ci sono l’invio di avvisi e comunicazioni di emergenza (utilizzati dal 21% degli intervistati), le notifiche e i promemoria per i clienti (19%), la gestione di processi aziendali (19%) e le campagne di marketing (19%), così come le conferme di acquisto o il numero di tracking delle spedizioni, il sollecito di pagamenti, la ricezione di feedback e la verifica dell’identità.

La ricerca di Esendex ha indagato anche le ragioni che spingono le aziende a scegliere l’SMS come canale di preferenza per le comunicazioni business: il 25% indica l’efficacia della comunicazione come la ragione principale, seguita dall’alto potenziale di personalizzazione del messaggio (22%).

Gli SMS, infatti, possono essere inviati su qualsiasi telefono cellulare, vengono raramente percepiti come SPAM e risultano dunque particolarmente efficaci per sviluppare messaggi personalizzati one-to-one ed emergere tra le centinaia di comunicazioni ricevute ogni giorno dagli utenti su tutte le tipologie di device.

Esendex: nuove funzionalità di business mobile messaging unite a un approccio strategico e consulenziale

Grazie alle connessioni dirette con gli operatori e ad una piattaforma SMS all’avanguardia sviluppata in-house, Esendex fornisce alle aziende non solo SMS, ma anche nuove soluzioni di rich messaging che includono anche Whatsapp Business, chatbot, landing page e altre soluzioni per creare conversazioni e realizzare transazioni efficaci via mobile.

In più, forte dell’expertise di un team di esperti internazionale, Esendex introduce anche un servizio su misura, consulenziale e personalizzato - Mobile Journey – pensato per accompagnare le aziende nella realizzazione delle strategie e delle modalità più efficaci di interazione one-to-one via mobile con la propria clientela.

Esendex Live! Per la prima volta in Italia

In occasione del lancio della piattaforma Esendex sul mercato italiano, l’azienda porta, inoltre, per la prima volta in Italia il suo format di successo Esendex Live!, un grande evento digitale incentrato sulla Digital Transform-Action a cui parteciperanno autorevoli speaker esperti di marketing, tecnologia, psicologia.

Il tema principe dell’evento sarà “The Human Side of Technology“ e il focus sarà orientato all’analisi dei vantaggi delle forme di comunicazione digitali sempre più vicine alle persone che rendono l’interazione tecnologica più umana e personale. Che è esattamente l’essenza dell’instant mobile messaging. Oltre alle diverse sessioni con gli speaker dedicati, durante l’evento digitale verranno presentati agli ospiti anche i dati della ricerca Pwc.

“Con Esendex vogliamo essere un partner di riferimento per le molte aziende italiane che desiderano implementare strategie multicanale per rafforzare le relazioni con i propri clienti e interlocutori”, conclude Scandale. “Grazie alle nuove frontiere del mobile messaging oggi è possibile raggiungere chiunque in modo istantaneo e personalizzato, migliorando il servizio e aumentando l’engagement”.