Il mese di agosto porta a bordo della libreria GFN 34 nuovi titoli, 13 in arrivo questa settimana

Inizia un nuovo mese caldo per NVIDIA, e parte con il consueto appuntamento del giovedì all’insegna di #GFN! NVIDIA sta per svelare la lista completa dei giochi in arrivo sulla piattaforma nel mese di agosto, tra cui: King's Bounty II, Humankind e NARAKA: BLADEPOINT.

Questa è solo una parte dei 34 giochi in arrivo su GeForce NOW nel mese di agosto!

13 nuovi titoli sono disponibili per lo streaming a partire da questa settimana - tra cui il gioco gratuito Epic Games Store della settimana, A Plague Tale: Innocence, l’intenso gioco storico di avventura e azione.

Quando si gioca su GeForce NOW, si utilizzano i giochi per PC di cui si è già in possesso attraverso i negozi di giochi digitali preferiti, in streaming direttamente dal cloud sulla maggior parte dei dispositivi. Di conseguenza, quando otterrete A Plague Tale: Innocence su Epic Games Store, sarete in grado di giocarci sul vostro device da gaming, in qualsiasi luogo e momento!

Tra i nuovi arrivati di questa settimana vi è il gioco di ruolo post-apocalittico, Death Trash (Steam), l'esperienza spaziale di simulazione, Starmancer (Steam) e il gioco di avventura, Tales of the Neon Sea (Steam).

Di seguito la lista completa dei giochi in uscita questa settimana:

In arrivo anche ad agosto...

Questo mese è davvero ricco di giochi che si aggiungono alla libreria di GeForce NOW.

L'elenco completo comprende anche: