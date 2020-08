Il mondo e' il tuo playground nella nuova modalita' arena personalizzabile di DiRT 5

Codemasters offre ai giocatori gli strumenti per creare, condividere e scoprire con Playgrounds, l'ultima nuova feature di DiRT 5 , in arrivo su PlayStation4, Xbox One, inclusa Xbox One X, e PC Windows (e Steam) venerdì 16 ottobre. Seguiranno le versioni per Xbox Series X e PlayStation5 entro la fine dell'anno, con Google Stadia in arrivo all'inizio del 2021.

Playgrounds consente ai giocatori di progettare, creare, modificare e gareggiare su arene personalizzate e di condividerle istantaneamente con il mondo. Utilizzando una vasta gamma di oggetti come dossi, kicker, rampe, tunnel e anelli di fuoco, i giocatori possono diventare creativi con infinite possibilità. Inizia con una tela bianca all'interno dell'iconico Cape Town Stadium in Sud Africa o vai nello spazio aperto del deserto dell'Arizona.

Da lì, i giocatori possono scegliere tra tre entusiasmanti modalità di gioco:

Gate Crasher – Un checkpoint da raggiungere ad alta velocità precipitandosi attraverso i cancelli posizionati strategicamente. Anche se sembra semplice, dopo aver aggiunto loop e altri ostacoli, la sfida aumenta di dieci volte.

Un checkpoint da raggiungere ad alta velocità precipitandosi attraverso i cancelli posizionati strategicamente. Anche se sembra semplice, dopo aver aggiunto loop e altri ostacoli, la sfida aumenta di dieci volte. Gymkhana – Crea un'arena adrenalinica per mostrare le tue abilità piena di drift, tranelli e oggetti posizionati con precisione per la sfida perfetta. I giocatori vengono premiati per la velocità e lo stile.

Crea un'arena adrenalinica per mostrare le tue abilità piena di drift, tranelli e oggetti posizionati con precisione per la sfida perfetta. I giocatori vengono premiati per la velocità e lo stile. Smash Attack – Il nascondino a quattro ruote definitivo. Posiziona strategicamente gli oggetti e stabilisci un punteggio. I giocatori devono trovare e raccogliere tutti gli oggetti nel minor tempo possibile.

Una volta soddisfatto del design, scegli un veicolo, completa l'evento, crea una thumbnail utilizzando la modalità Foto del gioco e carica. I giocatori di tutto il mondo possono scaricare Playground e pubblicare i loro migliori punteggi nella classifica. L'unico limite alla creatività di un giocatore è la sua immaginazione. Per chi vuole passare direttamente all'azione, il menu Discover è il posto dove andare. La categoria In primo piano ospita arene in continua evoluzione che lo studio consiglia e cura. L'opzione Top offre ai giocatori l'accesso immediato alle sfide più votate dalla community. Per i giocatori che non sanno decidere, Lucky Dip offre un menu di tutte e tre le modalità di gioco.

"Playgrounds è qualcosa che volevamo condividere da tempo. È qualcosa di unico per il franchise DIRT e, con infinite possibilità, non vediamo l'ora che i nostri giocatori diventino creativi", ha affermato Robert Karp, DIRT 5 Development Director di Codemasters. "Abbiamo ancora molto da fare, quindi tieni gli occhi aperti per le notizie più eccitanti di DIRT5 e dai un'occhiata alla news alla fine del trailer Playgrounds."

I giocatori che acquisteranno l' Amplified Edition di DIRT 5 riceveranno contenuti esclusivi e tre giorni di accesso anticipato. Il gioco supporta Xbox Smart Delivery e l'aggiornamento gratuito PlayStation, quando i giocatori passeranno a Xbox Series X o PlayStation 5.

