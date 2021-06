Il NACON CONNECT 2021 si terrà il prossimo 06 Luglio

NACON è lieta di annunciare l'edizione 2021 della sua conferenza stampa online, NACON CONNECT. Dopo il successo dell'edizione precedente, NACON invita ancora una volta i giocatori a partecipare, per un'anteprima di molti nuovi videogiochi e accessori.

Verranno mostrati alcuni progetti molto attesi: Blood Bowl 3, Steelrising, The Lord of the Rings: Gollum, Vampire: The Masquerade - Swansong e Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Con nuovi filmati di gameplay, annunci, ospiti speciali e nuove collaborazioni, NACON CONNECT ha in serbo molte sorprese.

Sintonizzatevi sul canale ufficiale NACON il 6 luglio alle 19 per assistere agli annunci e fornire un feedback dal vivo.

#NACONCONNECT