Il nuovo driver Game Ready supporta le tecnologie RTX in 5 nuovi fantastici giochi

Oggi NVIDIA rilascia un nuovo driver GeForce Game Ready che offre prestazioni ottimizzate in Fall Guys: Free for All, il cui lancio sarà il 21 giugno. Il nuovo driver supporta anche gli aggiornamenti del ray-tracing per Jurassic World Evolution 2, Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7. Inoltre, è presente il supporto per NVIDIA Reflex in ICARUS.

5 giochi super popolari ricevono aggiornamenti alle tecnologie RTX!

I driver Game Ready includono ottimizzazioni, miglioramenti e molto altro per supportare le ultime uscite e i più recenti aggiornamenti dei giochi. Questo mese, cinque titoli aggiungono nuove ed entusiasmanti funzionalità #RTXON, offrendo ai giocatori un'esperienza di gioco migliore con le schede grafiche GeForce RTX, i desktop e i laptop:

Jurassic World Evolution 2 aggiunge gli effetti ray-tracing

Il simulatore di parchi di dinosauri di Frontier, acclamato dalla critica, è uscito alla fine dello scorso anno con il supporto di NVIDIA DLSS. Il 14 giugno è stato lanciato un nuovo aggiornamento del gioco insieme a Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion, che introduce gli effetti di occlusione ambientale in ray-tracing (RTAO), rendendo i dinosauri e i parchi di dinosauri ancora più belli.

ICARUS aggiunge NVIDIA Reflex

Il gioco di sopravvivenza PvE cooperativo a 8 giocatori di RocketWerkz introdurrà questo mese il supporto per NVIDIA Reflex, rendendo il gameplay più reattivo grazie alla riduzione della latenza di sistema end-to-end. Per saperne di più, cliccate qui.

Resident Evil 2, 3 e 7 aggiungono effetti ray-tracing

Capcom è tornata alle tanto amate versioni per PC di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 Biohazard per aggiungere l'illuminazione in ray-tracing (RTGI) e i riflessi in ray-tracing in una serie di aggiornamenti gratuiti che rendono ogni gioco più coinvolgente e realistico.

Scaricate oggi stesso gli aggiornamenti e sperimentate i giochi al meglio con le schede grafiche GeForce RTX, i desktop e i laptop, insieme ai nostri nuovi driver Game Ready.

Oltre 250 giochi e applicazioni supportano già le tecnologie RTX. Le GPU GeForce RTX offrono le prestazioni più veloci, il gameplay più fluido e gli effetti ray-tracing più fedeli alla realtà.

9 nuovi giochi con impostazioni di gioco ottimali

Le impostazioni ottimali – attraverso un solo clic com GeForce Experience - consentono ai giocatori di configurare istantaneamente le opzioni di gioco per l'hardware del proprio sistema, offrendo un gioco più fluido e ottimizzato. Sono supportati oltre 1.000 titoli e dall'ultima release del driver ne sono stati aggiunti altri 9, i seguenti:

Dolmen

Evil Dead: The Game

Five Nights at Freddy's: Security Breach

My Time At Sandrock

Paradise Killer

Sniper Elite 5

V Rising

Vampire: The Masquerade - Swansong

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters

Informazioni sui driver Game Ready

I driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i vostri giochi preferiti perché sono stati progettati in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware di desktop e laptop per ottenere il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità.

Il programma Game Ready Driver di NVIDIA è stato creato da zero come metodo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build di gioco e driver pre-release. Lavoriamo insieme per trovare ottimizzazioni e risolvere problemi e iteriamo le build di conseguenza per garantire che sia il gioco che il driver Game Ready offrano la massima qualità e le migliori prestazioni al momento del lancio.