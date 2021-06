Il nuovo driver NVIDIA Studio di giungo è ora disponibile

In uscita in versione beta, la nuova app NVIDIA Canvas permette ai creatori di dipingere in base al materiale e non al colore, utilizzando l'AI accelerata da RTX per trasformare le pennellate in immagini realistiche. Inoltre, lo strumento permette agli artisti di utilizzare filtri di stile, cambiando un'immagine in corso d'opera per adottare lo stile di un determinato pittore. Gli utenti RTX possono ora scaricare la beta di Canvas, provarla e fornire un feedback sul forum di NVIDIA.

Adobe Substance 3D

La Substance 3D Collection di Adobe si espande con nuove app e integrazioni più dettagliate, formando un ecosistema coeso che garantisce una progettazione 3D più rapida e semplice che mai - adatta a qualsiasi creatore. In questo modo, i possessori di GPU NVIDIA RTX ottengono le migliori prestazioni sull'intero workflow. Le nuove app e integrazioni includono:

Substance 3D Stager è la nuova app per assemblare, illuminare e renderizzare scene fotorealistiche. Permette agli artisti di posizionare e regolare gli oggetti in tempo reale. Il ray-tracing interattivo, che oggi è accelerato sulle GPU RTX, aiuta a rimuovere le congetture.

Substance 3D Modeler (beta privata), disponibile a breve, permetterà agli artisti di creare e combinare modelli 3D in ogni fase del processo creativo, che si tratti di concept art, sketch o prototipazione. Questa applicazione utilizza l'API multipiattaforma Vulkan per accedere alla potenza delle GPU RTX.

Substance 3D Sampler (precedentemente nota come Alchemist) converte campioni fisici e foto in materiali 3D di alta qualità pronti all'uso, risparmiando tempo prezioso ed eliminando il processo di costruzione dei materiali ex novo. Il ray-tracing interattivo di RTX permette agli artisti di applicare un'usura realistica e altri effetti ai materiali in tempo reale, cosa impossibile con la sola CPU.

Driver Studio di giugno - Nuove funzionalità e maggiori prestazioni

L'aggiornamento di giugno di NVIDIA è il primo Driver Studio ad aggiungere il supporto per diverse funzionalità chiave:

Resizable BAR, aumenta le prestazioni sulle GPU GeForce RTX serie 30 permettendo alla CPU di accedere in modo più efficiente alla memoria grafica.

Dynamic Boost 2.0, utilizza l'IA per bilanciare la potenza tra la CPU, la GPU e la memoria della GPU sui notebook Ampere, è ora ottimizzato per le app creative.

Supporto per la virtualizzazione sulle GPU GeForce, permette agli utenti su un PC host Linux di abilitare il passthrough della GPU su un sistema operativo guest virtuale Windows.

L'ultimo Driver Studio include anche prestazioni ottimizzate e maggiore affidabilità nelle app Adobe Substance 3D, NVIDIA Omniverse, NVIDIA Canvas beta, Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom e molte altre.

I laptop Studio più recenti

Lenovo ha recentemente lanciato tre nuovi laptop NVIDIA Studio per i professionisti, inclusi i nuovi ThinkPad P1 Gen 4, ThinkPad P15 e ThinkPad P17 Gen 2 ultrasottili - tutti dotati di GPU fino a RTX A5000 o GeForce RTX 3080.

Gli ultimi laptop Studio annunciati da Dell - compresi i portatili XPS 15 e 17, Inspiron 15 e 16, e Vostro 15, insieme ai laptop professionali Precision 5560, 5760, 7560 e 7760 - sono ora disponibili per l'acquisto.

Anche il PC desktop ConceptD 300 di Acer, dotato di GPU RTX 3070, e il Concept 7 Ezel che vanta un display 4K UHD convalidato PANTONE con molteplici modalità di visualizzazione - che supporta le GPU RTX 3060, 3070 e 3080, sono appena arrivati nei negozi.

Nuovo contest #CreateWithMarbles per NVIDIA Omniverse

Il contest #CreateWithMarbles è tornato con la sua seconda edizione: un semplice concorso stimolante per i creatori di qualsiasi livello. I partecipanti dovranno assemblare un aggeggio, simile a una pista da corsa, usando una collezione di asset Marbles RTX pre-costruiti utilizzando Omniverse Create. Dovrete aggiungere le biglie, abilitare la fisica di Omniverse in modalità path-traced o ray-traced e, infine, illuminare e renderizzare la scena. I creatori dovranno inviare il loro video entro il 30 luglio per avere la possibilità di vincere una delle tre GPU NVIDIA RTX top di gamma.