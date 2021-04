Il nuovo team indie italiano PixelConflict annuncia Stack Up! (or dive trying)

Lo studio di sviluppo indipendente italiano PixelConflict annuncia oggi che il loro esilarante titolo di debutto, Stack Up! (or dive trying), è impostato per il lancio entro la fine dell'anno ed è ufficialmente disponibile per la lista dei desideri su Steam ora. PixelConflict è stata fondata nel 2021 da tre amici del Nord Italia, che si sono riuniti per avviare il progetto all'inizio del primo lockdown italiano nel marzo dello scorso anno.

Hai detto Stack Up! (or dive trying)?

Impilare! è un platform leggero e intenso con diversi livelli di difficoltà, tutti realizzati per il gioco occasionale o le corse da record. L'obiettivo è semplice, arrivare più in alto possibile e non toccare MAI l'acqua sotto di te. I giocatori possono affrontarlo da soli o mettere in gioco il proprio orgoglio sfidando amici e nemici, il tutto pianificando in modo intelligente, procedendo con cautela e costruendosi rapidamente la strada con gli oggetti che cadono intorno a loro. L'obiettivo. il gol? Impilare, divertirsi e battere i record ... o immergersi provando, ovviamente.

Caratteristiche principali:

Modalità per giocatore singolo e multiplayer: c'è divertimento per tutti, con una serie di difficoltà crescenti che i giocatori possono affrontare da soli per affinare le loro abilità, giocare per le risate o per la gloria contro i loro amici e persino mirare a conquistare `` Heightscores '' globali per scolpire il loro nome come Impilare! (o tuffarsi provando) leggende.

c'è divertimento per tutti, con una serie di difficoltà crescenti che i giocatori possono affrontare da soli per affinare le loro abilità, giocare per le risate o per la gloria contro i loro amici e persino mirare a conquistare `` Heightscores '' globali per scolpire il loro nome come Impilare! (o tuffarsi provando) leggende. Più combinazioni di un negozio di mobili svedese: il gioco ti lancia tutto addosso, con tonnellate di oggetti unici che cadono di diverse forme e dimensioni, da innocui frigoriferi e divani a catapultanti trampolini e pericolose scrivanie appiccicose. Ricorda, la strategia è davvero importante, soprattutto se stai cercando di ottenere il massimo!

il gioco ti lancia tutto addosso, con tonnellate di oggetti unici che cadono di diverse forme e dimensioni, da innocui frigoriferi e divani a catapultanti trampolini e pericolose scrivanie appiccicose. Ricorda, la strategia è davvero importante, soprattutto se stai cercando di ottenere il massimo! POTENZA! Tieni d'occhio le caselle contrassegnate in quanto potresti essere in cerca di un rinfrescante potenziamento: il gioco ti offre bevande utili per aiutarti nella tua scalata, dalla sospensione temporanea dell'ascesa dell'acqua mortale sottostante, al trasformare un piccolo saltare in un vero balzo.

Tieni d'occhio le caselle contrassegnate in quanto potresti essere in cerca di un rinfrescante potenziamento: il gioco ti offre bevande utili per aiutarti nella tua scalata, dalla sospensione temporanea dell'ascesa dell'acqua mortale sottostante, al trasformare un piccolo saltare in un vero balzo. Personalizzazione: stiamo riportando le scatole! Sblocca una vasta gamma di cappelli e martelli completamente gratuiti e scambiabili mentre continui a giocare, per personalizzare il tuo personaggio e farlo sentire fantastico.

"Prima della beta, Stack Up! (O dive trying) veniva giocato solo da noi tre sviluppatori, quindi siamo rimasti davvero sorpresi quando abbiamo rilasciato la beta nel mondo e abbiamo visto che riceveva migliaia di download, con persone che addirittura superavano i nostri record ! " ha dichiarato Davide Jensen, co-fondatore di PixelConflict. "Non vediamo l'ora di vedere cosa pensa la gente del gioco nella sua forma completa". continua, poiché la squadra rivelerà presto la data di uscita ufficiale del gioco.