Il portfolio al completo di laptop Lenovo ThinkPad ispira flessibilità ed efficienza per il business

Oggi Lenovo presenta una serie di novità che si aggiungono al portfolio ThinkPad: Yoga X13 e X13 Gen 3, oltre ai laptop di terza generazione della serie ThinkPad L progettati per fornire maggiore connettività e funzionalità di collaborazione a chi svolge il proprio lavoro in modalità ibrida. Con l’introduzione dei nuovi ThinkPad X1 e della Serie Z entrambi svelati al CES, al più recente e innovativo ThinkPad X13s e alla Serie T e gli aggiornamenti della famiglia ThinkPad L e X si completa uno dei più ampi portfolio di laptop aziendali disponibile sul mercato.

Progettato per offrire ai clienti la scelta migliore, ThinkPad è costruito per offrire il meglio in termini di design, innovazione e qualità. Con una focalizzazione sulle funzionalità fondamentali per abilitare l’hybrid working, i nuovi laptop offrono una serie di miglioramenti, tra cui il sistema Dolby Voice, la fotocamera FHD, il Wi-Fi 6E, le reti 5G sub6 e 4G LTE wireless WAN e diverse opzioni per la batteria su modelli selezionati con possibilità di scelta tra leggerezza in mobilità o maggiore durata della batteria.

Con una forza lavoro sempre più distribuita, la sicurezza è la principale preoccupazione per i decisori IT. ThinkShield è la protezione hardware e software che integra un Trusted Platform Module (TPM) nei PC 11 con core Secured-core apportando maggiore protezione sotto ogni aspetto. Funzioni di sicurezza complementari vengono integrate con Intel Hardware Shield disponibili esclusivamente sui dispositivi Intel vPro o AMD Ryzen PRO 6000 con AMD PRO Security definendo l’approccio "secure by design" di ThinkPad. Per maggiore comfort, ThinkPad introduce il lettore di impronte digitali opzionale sul pulsante di accensione.

La terza generazione di ThinkPad X13, X13 Yoga e i modelli L13, L13 Yoga e L14 e L15 seguono la visione di Lenovo Smarter Technology For All, portando sul mercato tecnologia che aggiunge valore reale. Lenovo prosegue nell’impegno di ridurre l’impatto ambientale utilizzando plastica riciclata post-consumo (PCC) nel pannello dello speaker e negli adattatori del caricabatteria dei ThinkPad presentati oggi. Questi laptop ThinkPad contengono il 90% materiali riciclati negli imballaggi e/o materiali sostenibili e hanno ottenuto le certificazioni ENERGY STAR e EPEAT per il rispetto degli standard ambientali e di risparmio energetico.

Offrono alte prestazioni grazie alle più recenti piattaforme che utilizzano Windows 11 Pro, tutti i modelli sono disponibili con processori Intel vPro fino a Intel Core di 12ma generazione e grafica Intel Iris Xe; ThinkPad X13 Gen 3 è disponibile con processore AMD Ryzen PRO 6000 Series e grafica AMD Radeon 600M; e processori AMD Ryzen PRO 5000 Series su ThinkPad serie L.

ThinkPad continua a migliorare la user experience nelle aree che contano davvero:

Dolby Voice, ora disponibile su tutti i modelli, offre un’esperienza audio eccezionale durante le videoconferenze sfruttando la tecnologia audio spaziale con rilevamento dinamico delle voci per meeting più naturali e meno faticosi da seguire. Dolby Voice ottimizza anche le prestazioni di altoparlanti e microfono con funzionalità quali la gestione automatica dei livelli delle voci più basse o lontane e la cancellazione del rumore di fondo, rumori indesiderati o eco, indipendentemente dalla piattaforma di collaboration utilizzata.

Videocamere IR FHD opzionali, con otturatore della videocamera per la privacy, migliorano la qualità delle videoconferenze e l’accesso al device con Windows Hello.

Migliore connettività per conferenze senza buffer e collaborazione efficiente tramite cloud, praticamente ovunque. Tutti i modelli ThinkPad presentati oggi includono opzioni 4G LTE che consentono una maggiore velocità di connessione Wireless WAN (WWAN), una novità assoluta per L13 e L13 Yoga. ThinkPad X13 Gen 3 è disponibile anche con 5G sub6 (opzionale) per connessioni ultraveloci. Il Wi-Fi 6E (opzionale) è disponibile per una velocità di connessione ottimale su reti sovraccariche.

TrackPad da 115 mm più grande del 15% migliora l'usabilità per gli utenti del touchpad.

Tra le caratteristiche uniche dei diversi modelli annunciati:

ThinkPad X13 Yoga e X13 Gen 3 sono dotati di altoparlanti rivolti verso l’utente con Dolby Audio e opzione di visualizzazione a basso consumo Dolby Vision con tecnologia Low Blue Light. I modelli Intel sono inoltre progettati su piattaforma Intel Evo per soddisfare requisiti specifici.

sono dotati di altoparlanti rivolti verso l’utente con Dolby Audio e opzione di visualizzazione a basso consumo Dolby Vision con tecnologia Low Blue Light. I modelli Intel sono inoltre progettati su piattaforma Intel Evo per soddisfare requisiti specifici. ThinkPad X13 Gen 3 è disponibile con opzioni di batteria da 41Wh e 54.7Wh, quest'ultima offre fino al 40% di autonomia in più rispetto all’opzione con minore potenza.

è disponibile con opzioni di batteria da 41Wh e 54.7Wh, quest'ultima offre fino al 40% di autonomia in più rispetto all’opzione con minore potenza. ThinkPad L14 e L15 Gen 3 disponibili con nuovi form factor nella colorazione Thunder Black, con bordi più sottili e screen-to-body ratio più elevato che si traduce in dispositivi più sottili e leggeri. I laptop sono disponibili con batteria da 42Whr, 57Whr o 63Whr per dare scelta tra maggiore leggerezza o durata della batteria prolungata.

disponibili con nuovi form factor nella colorazione Thunder Black, con bordi più sottili e screen-to-body ratio più elevato che si traduce in dispositivi più sottili e leggeri. I laptop sono disponibili con batteria da 42Whr, 57Whr o 63Whr per dare scelta tra maggiore leggerezza o durata della batteria prolungata. ThinkPad L13 Yoga e L13 Gen 3 sono disponibili nelle colorazioni Thunder Black o nella nuova tonalità Storm Grey, progettati per passare al formato 16:10, incluso un nuovo display opzionale 13,3” da 500nit e modalità Privacy Guard per una maggiore protezione dello schermo in ambienti pubblici.

I laptop ThinkPad di Lenovo continuano a spingersi oltre, non solo in termini di innovazione, ma anche di scelta che offrono ai consumatori, ogni modello è pensato per una diversa esigenza. Chi lavora in modalità ibrida e decisori IT hanno esigenze e necessità diverse nei molteplici segmenti di mercato e casi d'uso. La priorità di Lenovo è soddisfare gli utenti finali con dispositivi che migliorano la produttività e la collaborazione, oltre a semplificare il supporto e il carico di gestione dell’IT.

Prezzi e disponibilità:

Disponibile da Prezzo a partire da ThinkPad X13 Yoga Gen 3 Giugno 2022 $1369 ThinkPad X13 Gen 3 i Giugno 2022 $1179 ThinkPad L13 Gen 3 i Maggio 2022 $859 ThinkPad L13 Yoga Gen 3 i Maggio 2022 $1039 ThinkPad L14 Gen 3 i Maggio 2022 $929 ThinkPad L15 Gen 3 i Maggio 2022 $929 ThinkPad X13 Gen 3 AMD Giugno 2022 $1119 ThinkPad L13 Gen 3 AMD Maggio 2022 $799 ThinkPad L13 Yoga Gen 3 AMD Maggio 2022 $979 ThinkPad L14 Gen 3 AMD Aprile 2022 $869 ThinkPad L15 Gen 3 AMD Aprile 2022 $869

I laptop ThinkPad contenuti in questo annuncio saranno disponibili per il mercato italiano nella seconda metà del 2022. I prezzi saranno comunicati in seguito.