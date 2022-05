Il secondo episodio di THE CREW 2 SEASON 5: AMERICAN LEGENDS arriva domani

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Ubisoft presenta il secondo episodio di The Crew 2 Season 5: American Legends. L’ultimo aggiornamento, apportato all’open-world di Ubisoft dedicato ai motorsport, sarà disponibile domani su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Stadia e PC Windows su Ubisoft Store ed Epic Games Store. Potrai anche abbonarti a Ubisoft+ per PC, Stadia e Amazon Luna*.

Spunti di lettura: The Crew 2: American Legends, S5:E1 disponibile domani

Season 5 Episode 2: American Legends ti porterà a esplorare più a fondo il folklore americano e a scoprire veicoli leggendari degli anni ’60-’80, uno dei periodi più importanti nell’industria automotive. Scoprirai storie segrete, ispirate a questo periodo, mentre viaggerai per gli Stati Uniti alla ricerca di tesori nascosti. Per esempio, una delle prime storie dell’Episodio 2, “Prohibited Dreams”, ti permetterà di sbloccare la fantastica Pontiac GTO 1966.

L’episodio sarà accompagnato da un nuovissimo Motorpass con 50 livelli di nuove ricompense esclusive, sia gratuite che premium, compresi veicoli come la BMW i8 Roadster Stellar Edition (Street Race), la Chevrolet Camaro SS Bend Edition (Street Race), la KTM X-BOW GT4 Raw Edition (Touring Car) oltre a oggetti vanity, outfit, pacchetti valuta (Crew Credit e Buck) e molto altro.

Nuovi veicoli verranno aggiunti durante il corso dell’episodio, come la McLaren Senna (Hypercar) il primo di giugno.

Anche l’esperienza del LIVE Summit continuerà durante l’Episodio con una serie di nuovi appuntamenti settimanali. Durante i LIVE Summit c’è un solo obiettivo: scalare la classifica quanto più possibile. Ogni settimana, i migliori giocatori saranno ricompensati con oggetti esclusivi e veicoli secondo la loro posizione. In questo nuovo Episodio, scoprirai Japan Bits e l’evento “Flashback: Japan”, una gara ispirata alla cultura giapponese.