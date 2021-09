Il settore della difesa modernizza l'infrastruttura IT con AMD e Cisco

Un recente case study mostra come i dipartimenti della difesa sfruttino la combinazione dinamica dei server Cisco e dei processori AMD EPYC, che offrono i vantaggi tipici dei server ad alte prestazioni ideali nei processi di modernizzazione delle infrastrutture IT, tra cui:

Ridurre il footprint di server e cablaggio

Semplificare la gestione e la scalabilità dell'infrastruttura

Minimizzare i costi operativi

Gestione snella e semplificata

Grazie ai server Cisco USC serie C AMD EPYC-powered, i dipartimenti della difesa che implementano questi sistemi sono stati in grado di centralizzare e semplificare la gestione e la scalabilità dell'infrastruttura.

Ad esempio una "Defense agency" dopo aver implementato un server ad alte prestazioni EPYC-powered, ha potuto semplificare non solo la gestione dell'infrastruttura, ma anche assicurare una maggiore coerenza della sicurezza e della configurazione dei server, eliminando la necessità di downtime grazie allo scaling semplificato.

Ridurre il footprint e tagliare i costi

I dipartimenti della difesa sono spesso situati in luoghi dove le competenze tecniche, lo spazio fisico e le risorse energetiche sono limitate. Questo ha rappresentato una sfida per un'altra realtà, che desiderava espandere il suo cloud privato, ma operava in un piccolo ambiente condiviso.

Sostituendo i server legacy con i server Cisco UCS serie C AMD EPYC-powered, ha potuto ridurre il numero di cavi da 200 cavi a 80, a favore di maggiori capacità e prestazioni senza la necessità di ulteriore spazio rack, riducendo al minimo l'impronta IT, i costi operativi e il consumo energetico.

AMD EPYC è stato recentemente scelto anche da Northern Data, al fine di ampliare l'accessibilità dei servizi cloud HPC a un pubblico più vasto di piccole e medie imprese in tutto il continente. Inoltre, nel corso di test condotti dall'Independent Software Provider Cloud Linux e dall'integratore di data-storage Diaway, i processori AMD EPYC hanno superato le offerte dei competitor, per le incredibili prestazioni, il consumo di energia e i costi operativi.