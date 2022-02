Il Tom Clancy's Rainbow Six Invitational 2022 inizierà l'8 febbraio

Ubisoft ha annunciato che il Tom Clancy's Rainbow Six Invitational 2022 si svolgerà dall'8 al 20 febbraio. Dopo una corsa lunga una stagione, i migliori 20 team di tutto il mondo si stanno preparando per l'evento più atteso dell'anno in Rainbow Six Esports, con la speranza di rivendicare il titolo di campioni del mondo e sollevare l'ambito martello.

A causa dei recenti regolamenti e delle restrizioni dell'evento in Quebec, Canada, dove era previsto il Six Invitational 2022, l'evento è stato spostato a Stoccolma, Svezia. Avendo la salute e la sicurezza dei nostri giocatori professionisti, dei fan, dello staff e dei partner come nostra prima priorità, l'evento si terrà in un ambiente LAN seguendo rigorose misure sanitarie e non avrà alcun pubblico in loco.

Spunti di lettura: Rainbow Six Siege, ritorna l’Evento In-Game Road to Six Invitational

Più che un semplice torneo, il Six Invitational è un momento speciale per l'intera famiglia di Siege, che ospiterà matchup mozzafiato, eventi della community e notizie emozionanti. Oltre alla competizione, l'evento sarà caratterizzato anche da Panel che annunceranno dettagli sulla prossima stagione di Rainbow Six Siege il 19 febbraio e aggiornamenti sul futuro del gioco e sulla sua scena esports durante la Roadmap dell'anno 7 il 20 febbraio.

Inoltre, per la sua sesta edizione, streamer e content creator selezionati avranno la possibilità di offrire un'esperienza di visione extra del Six Invitational sui propri canali, come parte del nuovo programma Watch Party online di Ubisoft. Come una nuova opportunità aperta per il Six Invitational 2022, il programma Watch Party mira a offrire più modi per la community di Rainbow Six di godere di alcuni dei loro contenuti esports preferiti.

La competizione inizierà con la fase a gironi, dove le 20 squadre qualificate saranno divise in 4 gruppi di 5 squadre, con le prime 4 squadre di ogni gruppo che passeranno ai playoff.

8 – 12 febbraio: Fase a gironi.

14-16 febbraio & 18-19 febbraio: Playoff, con un giorno di riposo il 17 febbraio.

20 febbraio: la Finalissima.

Ecco le 20 squadre che si sfideranno durante il Six Invitational 2022:

Team oNe Esports (Latino America)

Team BDS (Europa)

Team Liquid (Latino America)

Ninjas in Pyjamas (Latino America)

Soniqs (Nord America)

Oxygen Esports (Nord America)

FaZe Clan (Latino America)

Elevate (Asia-Pacific)

Natus Vincere (Europa)

Spacestation Gaming (Nord America)

Team Empire (Europa)

DarkZero Esports (Nord America)

DWG KIA (Asia-Pacific)

FURIA Esports (Latino America)

SANDBOX GAMING (Asia-Pacific)

Rogue (Europa)

Cyclops athlete Gaming (qualificazione Asia-Pacific)

MNM Gaming (qualificazione europea)

TSM FTX (qualificazione Nord America)

MIBR (Latin American Qualifier)

Oltre alla competizione, il Six Invitational includerà anche uno Showmatch di beneficenza con 10 dei migliori content creator della community di Rainbow Six Siege, che si sfideranno per un montepremi di 50.000 dollari da donare interamente a SpecialEffect. La partita è stata preregistrata e sarà trasmessa in diretta streaming il 18 febbraio alle 16:30 CET.

Ulteriori dettagli sul Six Invitational 2022 come i dettagli del format competitivo, gli orari, il programma Watch Party online, le misure di salute e sicurezza, i Twitch Drops, il merchandising e altro ancora, sono disponibili nella Guida all'evento: https://rainbow6.com/SI2022EventGuide

Per ulteriori informazioni su Tom Clancy's Rainbow Six Esports, visita:

http://www.rainbow6.com/esports.